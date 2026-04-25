Deze pick-ups waren gewoon personenauto's met een 'bakkie'

In ons werelddeel zie je ze nauwelijks maar op continenten als Zuid-Amerika en Australië reden en rijden heel wat pick-ups rond die op basis van een personenauto tot stand kwamen.

Mini Pick-up (1961)

Net als van de Morris Minor verschijnt ook van de Mini een pick-up (evenals een bestelwagen). Die is 25 cm langer dan de standaard Mini en heeft een 10 cm langere wielbasis.

Chevrolet El Camino (1978)

Als antwoord op de van de Ford Custom sedan afgeleide Ranchero komt Chevrolet in 1957 met de El Camino, een pick-up op basis van de Brookwood stationwagon. De vijfde generatie is in 1978 een afgeleide van de Malibu.

DAF pick-up (1961)

Waar de bestelwagenversie van de DAF 600 (en daarna de 750, 31, 32 en 33) een bredere laadruimte heeft, volgt het plaatwerk van de pick-up juist keurig het profiel van de cabine. De huif is tegen meerprijs leverbaar.

Ford P100 (1982)

Vanaf 1971 bouwt Ford in Zuid-Afrika een pick-up variant van de aan de Taunus verwante Cortina. Na 1977 gebruikt Ford de vernieuwde Taunus als basis en tussen 1987 en 1995 is de Sierra het uitgangspunt. Vanaf 1982 heet het ‘bakkie’ P100.

Renault 4 F6 (1979)

De Fransen waren uiterst creatief met pick-ups op basis van personenauto's. Van Peugeot kennen we de 404 en de 504 met een open laadbak, Simca doet het met de 1100 VF en Renault heeft een open variant van de 4 F6.

Subaru BRAT (1978)

De vierwielaangedreven Bi-drive Recreational All-terrain Transport (BRAT) is een afgeleide met pick-up bak van de eerste (tot 1979) en daarna de tweede (tot 1984) Subaru L-serie stationwagon. Ook van latere Legacy Outbacks verschenen pick-upvarianten.

Volkswagen Caddy (1979)

De van de Golf I afgeleide Caddy is er alleen als pick-up. De tweede generatie Caddy (vanaf 1996) is in gesloten variant een Seat Inca met VW-logo’s en met een open laadbak een Skoda Felicia Pick-up met VW-logo’s.