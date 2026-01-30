Op de parkeerplaats van de Bauernmarkt in het Duitse Dasing zorgt een huurauto al weken voor frustratie onder Tesla-rijders. De elektrische auto blokkeert daar al ruim twee maanden meerdere laadpunten.

De extreme laadpaalklever is een Ora 03, ook wel bekend als de Funky Cat, met een kenteken uit Wiesbaden. Waarom de Chinese auto er nog steeds staat, is vooralsnog onduidelijk. Volgens een medewerker van de Bauernmarkt gaat het om een huurauto. Hoe die moet worden weggehaald, is eveneens de vraag.

Het verhuurbedrijf is volgens de Friedberger Allgemeineinmiddels ter plaatse geweest in een poging het voertuig te verwijderen, maar dat mislukte. De reden: een elektronische vergrendeling die voorkomt dat de auto kan worden verplaatst zolang hij aan de laadpaal hangt.

Stefan Moeller van autoverhuurder Nextmove is niet betrokken bij deze specifieke huurauto, maar weet wel dat zo’n vergrendeling niet permanent is. "Bij veel modellen kun je die mechanisch losmaken via een gele lus aan de voorkant van de auto.” Waarom dat hier nog niet is gebeurd, is onbekend. In de reisreportage die AutoWeek maakte met de Hyundai Inster kwam de auto aanvankelijk ook niet los van de paal, maar bleek een soortgelijke oplossing afdoende.

Niet één maar twee laadplekken

Tesla, exploitant van de laadstations, laat weten de kwestie te gaan onderzoeken. De situatie is extra vervelend voor Tesla-rijders. Een ervaren chauffeur, die naar eigen zeggen bij tientallen laadstations in Europa heeft geladen, legt uit waarom. "De Ora 03 laadt aan de rechterkant van de auto, terwijl Tesla’s achteruit inparkeren en links laden.” Hierdoor bezet de stilstaande auto niet één, maar twee laadplekken.

Politie kan weinig doen

De politie van Friedberg laat weten weinig te kunnen betekenen, omdat het voertuig op privéterrein staat. De verantwoordelijkheid ligt bij de Bauernmarkt zelf. Die zou de auto op kosten van het verhuurbedrijf kunnen laten wegslepen. Voor de huurder kunnen de gevolgen financieel flink oplopen. Wie een elektrische auto na het voltooien van het laden bij de laadpaal laat staan, betaalt doorgaans extra blokkeerkosten. Die maatregel is bedoeld om situaties zoals deze te voorkomen.

Kosten voor blokkeren laadpaal

In Duitsland betaal je vaak een ‘Blockiergebühr’ na 4 uur bij reguliere laadpalen (AC) en na 1 uur bij snelladers (DC). De kosten kunnen oplopen tot 10 cent per minuut of meer. Soms geldt een maximum, bijvoorbeeld €12 per laadsessie, maar dit is niet overal standaard. Als dat bij deze laadpaal niet geldt, zijn de kosten voor de huurder al opgelopen tot ver boven de €4.000. De Ora Funky Cat, ook wel bekend als de Ora 03 is een compacte EV die al enige jaren in Duitsland leverbaar is. Hier kun je lezen hoe het product uit de stal van Great Wall Motor rijdt.