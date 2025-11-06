Ga naar de inhoud
Deze Opel Rocks Electric is twee keer zo duur als een normale

Rijdend reclameobject

Opel Rocks Special FOUR Edition
Lars Krijgsman

De met afstand goedkoopste elektrische Opel krijgt een speciale uitvoering die maar liefst twee keer zo duur is als een normale. Dit is de Opel Rocks Special Four Edition.

De Opel Rocks Electric is de kleinste elektrische vierwieler die Opel aanbiedt. Het elektrische stadsvriendje is er vanaf €8.699. Dat het ook flink duurder kan, bewijst deze Opel Rocks Special Four Edition. Dat is een tot twee stuks gelimiteerde speciale uitvoering van de elektrische brommobiel. Hij kost maar liefst €16.890 en is daarmee twee keer zo duur als een reguliere Rocks Electric. Dat is enigszins opmerkelijk, daar je feitelijk betaalt om reclame te maken voor een bedrijf.

Op de Opel Rocks Special Four Edition is namelijk in koeienletters de naam van kledingmerk FOUR Amsterdam uitgeschreven. Daar komt nog een vleugje visueel vermaak bij in de vorm van rode striping op de voorzijde, het dak en aan de achterkant. Ook staat de speciale Rocks op 15-inch matzwarte wielen en ook het interieur is rijkelijk versierd met rode accenten. Het Four-logo keert hier terug op de hoofdsteunen.

Wie bereid is om voor bovenstaande bijna €17.000 neer te tellen - een Dacia Spring kost nauwelijks meer - kan terecht bij Opel-dealer Jansen Van Kouwen Amsterdam.

