In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De Opel Ascona C zal nooit de liefhebbersstatus krijgen van zijn voorganger, de Ascona B, de laatste met achterwielaandrijving. Toch lichten we deze te koop staande Ascona er graag uit. Met zijn ‘Opel-radio’ en uit de officiēle accessoirescatalogus afkomstige in de grille ingebouwde verstralers kan het niet anders dan dat dit exemplaar altijd in handen is geweest van Opel-fans. Al lijkt dat een utopie gezien het hoge aantal eigenaren dat deze jaren-80 middenklasser gehad heeft: 15.

Hij heeft een origineel Nederlands kenteken, en dat kreeg hij op 19 juni 1986. Daarmee is het er één van voor de facelift die dat jaar werd doorgevoerd. Na de zomer van dat jaar kreeg de Ascona witte knipperlichten en een andere grille die ook nog eens in de kleur van de auto was uitgevoerd. De doppen passen bij de LS-uitrusting, en stond dat op een Opel dan was hij gewoon ontzettend kaal. We zien echter wel een ‘Opel-radio’ in het interieur, en naast de reeds genoemde grille met verstralers zien we ook nog een trekhaak. Daar mag je een geremde aanhangwagen van 1.100 kilo achter hangen. Of de Ascona vaak heeft moeten trekken weten we niet, maar hij heeft nog maar 40.000 kilometer op de teller staan.

De Ascona C heeft een hoekig dashboard, geheel in stijl met dat van andere jarentachtig Opels. Eigenlijk is er kraak nog smaak aan dit model van Opel. Hij kwam in 1981 de rondere Ascona B aflossen en je kon hem krijgen als twee- en vierdeurs sedan (NEE, EEN TWEEDEURS SEDAN HEETTE TOEN GEEN COUPE!) en er bestond ook een liftback met vijf portieren. Misschien was die laatste wel de minst onprettig ogende Ascona C. Er zijn ook nog tot stationwagon omgebouwde Ascona’s geleverd. Lees vooral ook dit verhaal over de Ascona C! Let op: vanaf juni volgend jaar is deze Opel vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting!

We zijn wel eens enthousiaster geweest over een klassieker die we te koop zien staan in het aanbod op onze website, maar voor €3.500 koop je wel een auto die perfect past in het tijdsbeeld. Zo reden vele Nederlanders er nu eenmaal bij 40 jaar geleden. Misschien iemand die een Opel-collectie compleet wil maken? Jaarlijks kochten zo’n 12.000 mensen in ons land een nieuwe Ascona al zwakte dat aantal wel af. De veel elegantere Vectra kwam hem in 1988 aflossen.