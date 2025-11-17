In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Renault brengt met haar retro-ontwerpen leven in de designbrouwerij, onder meer met de nieuwe 4 E-Tech . Dat wil niet zeggen dat de aandacht voor het oorspronkelijke Viertje ineens verdwenen is. Integendeel, vandaag schotelen we je een 55 jaar oude origineel Nederlandse basis-4 voor.

Dat Renault over een flinke dosis lef en creativiteit beschikt, kun je het merk niet ontzeggen. Met zijn retromodellen heeft het grote schoenen te vullen, bijvoorbeeld die van de 4. Die kwam in 1961 als eerste voorwielaandrijver van Renault op de markt en moest vooral de Citroën 2CV het leven zuur maken. Met simpele techniek als torsiestaafvering, trommelremmen en luchtgekoelde viercilinders lukte dat erg goed. Meer dan erg goed zelfs, want pas in 1994 liep na ruim 8 miljoen stuks de allerlaatste van de vermoedelijk Sloveense band. Twee jaar na de introductie van opvolger Twingo, waarvan nu ook een retroversie is. In Nederland stopte de import in 1986 al.

Genoeg over de Renault 4 in het algemeen. Forumlid Klassiekerrijder spotte voor ons dit vrij vroege Viertje in basisuitvoering met origineel Nederlands kenteken uit 1970, waarvoor onze hartelijke dank. Hier worden wij wel vrolijk van met het aankomende grauwe weer. Kijk nou naar die smalle bandjes, die zelfs voor fatbikes nog aan de kleine kant zijn. Of naar die schattige ronde koplampen, die alleen niet meer helemaal in hun behuizing lijken te zitten. Dan is er het tankdopje dat naast het rechterachterlicht een onconventionele plek inneemt. En we zien een trekhaak! Die zit er om het Renaultje zowaar 470 kg geremd te laten trekken. Onder de kap huist een 845 cc metend viercilindertje dat 29 pk levert. Helaas kent deze 4 ook wat mindere plekjes. Zo laat de voorbumper aan de rechterkant los en is de wielkast linksvoor aangetast door het roestspook. Het plaatwerk aan de linkerkant sluit ook niet meer overal even netjes aan. Is dat een schande voor een auto van 55 jaar oud? Welnee!

Deze Renault 4 is afgelopen september nog overgeschreven. Daarmee is de huidige eigenaar pas de derde (!) in ruim een halve eeuw. Die is vast van plan om er nog wat liefde en aandacht in te steken.