De laatste dagen is het volop voorjaar. Zonneschijn, langer licht, vogelgeluiden en het weer tot bloei komen van de natuur. Heerlijk! De beste manier om het voorjaar te ervaren, is rijden in een cabriolet. In verband met verstevigingen om torderen te voorkomen, zijn die vaak vrij zwaar gebouwd, wat een ongunstig effect heeft voor het brandstofverbruik. Omdat de prijzen daarvan onveranderd hoog blijven, zoeken we drie open lichtgewichten. Uiteraard zit er een Donkervoort bij.

Aldus kom je uit bij de zogeheten ‘rijdende sigaren’. Een mooi voorbeeld is de AC Cobra: een brute Amerikaanse V8 in een licht Brits koetsje. Originele exemplaren zijn bijkans onbetaalbaar, maar gelukkig zijn er al tientallen jaren fabrikanten die replica’s aanbieden die je in sommige gevallen eerst zelf in elkaar moet zetten. Wij portretteren drie rijklare alternatieven.

Westfield Megabird - 2002 - 7.394 mijl - €18.445

Laag, snel en gespeend van enig comfort en opbergruimte … Zo’n sigaar op wielen is beslist geen allemansvriend, laat staan geschikt als dagelijks vervoermiddel. Tenzij je liefhebber bent van autorijden in zijn puurste vorm én bovendien vrijgezel: de passagiersstoel kan dan als plek voor bagage dienen. In alle andere gevallen is een dergelijke vierwieler een (letterlijk!) speeltje voor erbij, dus we beginnen relatief bescheiden qua vraagprijs. Zo staat voor nog geen 19 mille in Almelo deze opwindende Westfield Megabird klaar om het zomerseizoen aan te vallen.

Net als Caterham baseert het Britse Westfield (opgericht in 1982, doorstart na faillissement in 2022) zijn modellen op een andere beroemdheid; de Lotus (Super) Seven. Maar daar waar Caterham in de regel aluminium voor z’n carrosserieën gebruikt, zijn die van Westfield (en Lotus) van glasvezel. Ook past Westfield een iets breder chassis en onafhankelijke achterwielophanging toe, zodat het comfort net een tandje beter geregeld is. Dat let niet dat de 96-HVV-1 sinds zijn toetreding tot de Nederlandse markt in 2009 al drie eigenaren heeft versleten. En dat terwijl de mijlenteller nog geen 7.400 aangeeft, oftwel bijna 12.000 kilometer! Toch zijn diverse delen van de aandrijflijn al gereviseerd. En wat de aandrijflijn betreft; die is absoluut indrukwekkend. De 1.1 uit de Honda CBR1100XX Super Blackbird-motorfiets is gebruikt en dat garandeert in combinatie met het wagengewicht van maar 530 kilo angstaanjagende prestaties. Binnen 4 seconden zit je al op de 100 km/h en vervolgens is het doorblazen naar 230 km/h, daarbij vergezeld door bijzonder hoge toerentallen. Het rijden ermee geeft ongetwijfeld een kick die je niet snel zult vergeten. Moet het nog heftiger? Geen probleem: je krijgt er een set semi-slicks bij voor op het circuit, geeft de verkoper aan. Die schermt zelfs met - weliswaar tegen meerprijs - Bovag-garantie voor deze felblauwe laagvlieger.

Signalement

Merk Westfield

Type Megabird

Bouwjaar mei 2002

Kilometerstand 11.899 (7.394 mijl)

Vraagprijs €18.445

Waar te koop? Vakgarage B. Kleijssen B.V., Almelo

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.137 cc

Max. vermogen 122 kW/164 pk bij 9.500 tpm

Max. koppel 126 Nm bij 7.500 tpm

Leeggewicht 530 kilo

Bagageruimte n.b.

Max. aanhanger geremd n.b.

Gem. verbruik n.b.

0-100 km/h 3,9 s

Topsnelheid 230 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Pilgrim Sumo MkII - 1981 - 40.000 kilometer - €33.500

We noemden hem al: de AC Cobra. Originele exemplaren zijn inmiddels beleggingsobjecten geworden, zodat je je moet wenden tot de replica-markt als je zo’n muscle car wél ziet zitten, maar je bankrekening níet. Een bekende aanbieder is het Britse Pilgrim Motorsports dat al sinds 1971 bouwpakketten op basis van de Cobra levert die de klant c.q. bouwer naar eigen wens kan aankleden: zo zijn ze er met vier-, zes- en achtcilinders van Ford en bijvoorbeeld de Rover-V8 (ex-Buick), links- en rechtsgestuurd en dankzij een keur aan accessoires (verschillende wielen, uitlaten, dashboardinstrumenten e.d.) is zo’n beetje elke Pilgrim uniek. Nota bene bij een ‘degelijke’ Volvo-specialist vinden we deze Pilgrim Sumo MkII AC Cobra. Hoewel de basis uit 1981 stamt, is de techniek moderner, want de eigenaar (die zijn auto via ’t Klassiekerhuis verkoopt - dus in consignatie, van garantie is daarom geen sprake) heeft indertijd de 2.9i-V6-motor uit een Ford Scorpio laten monteren. Aangezien elke bouwer zijn of haar voorkeuren heeft op het gebied van transmissie- en achterasverhoudingen, zijn voor dit voertuig geen prestaties opgegeven, maar als we zien dat de 1.340 kilo zware donorauto in 11,1 seconden naar de 100 sprintte, een top van 200 km/h haalde en een gemiddeld verbruik van 1 op 9,7 kende, dan moet de 1.000 kilo wegende Pilgrim Sumo Mk II dat op alle vlakken beslist beter doen, overigens zonder de Megabird-prestaties te benaderen. Wat dat betreft vinden we de achterwielen van de 37-HF-PF net wat te groot. De glasvezel carrosserie ziet er strak uit, de foto’s tonen tevens een droge onderzijde. De metallicblauwe lak en het vele chroom zijn typisch Amerikaans, het houten dashboard (met klassiek aandoende instrumenten waaronder een tot 260 km/h reikende snelheidsmeter), stuur en (Cobra-)pookknop op en top Brits. Deze replica wordt rijklaar aangeboden. Wie neemt hem mee?

Signalement

Merk Pilgrim

Type Sumo MkII

Bouwjaar maart 1981

Kilometerstand 40.000

Vraagprijs €33.500

Waar te koop? ‘t Klassiekerhuis, Achthuizen

Technische gegevens

Motor V6, 2.933 cc

Max. vermogen 107 kW/146 pk bij 5.500 tpm

Max. koppel 228 Nm bij 3.000 tpm

Leeggewicht 1.000 kilo

Bagageruimte n.b.

Max. aanhanger geremd n.b.

Gem. verbruik< 1:9,7 (NEDC)

0-100 km/h< 11,1 s

Topsnelheid > 200 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Donkervoort S8AT - 1990 - 137.335 kilometer - €37.949

Uiteraard mag in dit rijtje onze nationale trots Donkervoort niet ontbreken. Zou Joop Donkervoort bij het starten van zijn onderneming in 1978 hebben kunnen vermoeden dat bijna een halve eeuw later zijn onderneming een internationaal gewaardeerde naam zou zijn op het gebied van uitstekend gebouwde pretmachines? Het begon allemaal in een schuur achter zijn toenmalige woning in het Utrechtse Tienhoven met de S7 (Super Seven) die in 1985 werd opgevolgd door de sterk verbeterde S8. De S8A was daar weer een uitgebreid gemodificeerde versie van, de S8AT kreeg een Garrett T3-turbocompressor plus intercooler.

Deze Donkervoort S8AT is daar een voorbeeld van. In september 1990 in het buitenland verkocht, kwam hij acht jaar later alweer ‘thuis’. Onder de lange motorkap doet een geblazen, door Donkervoort zelf aangepaste tweeliter van Ford dienst die 170 paarden richting de achterwielen stuurt. Het hoogste aantal van dit trio, maar omdat de TJ-GR-01 (drie Nederlandse eigenaren in de afgelopen 28 jaar) met 710 kilo toch nog 180 kilo meer weegt dan de Westfield, is laatstgenoemde het allersnelst. De foto’s laten een keurige staat van het geheel zien, zeker gezien zijn leeftijd: passingen en materialen geven geen reden tot zorg. Ook hier is de zit ultra-laag. Vanachter het stuur zijn de losstaande, meedraaiende spatborden goed te zien - altijd een bijzondere aanblik tijdens het bochten maken. Het interieur is enerzijds rudimentair uitgerust (zie de deurbekleding, of beter: het ontbreken daarvan), anderzijds bevat het dashboard lekker veel metertjes. De auto wordt geleverd inclusief opbouw, dus droog zitten is mogelijk. De zwarte kap steekt mooi af tegen de rode lak en de grote, glanzende wielen. Dat en het feit dat Donkervoort tegenwoordig het enige puur Nederlandse automerk is, een erkend baken in een automobiel landschap dat grote veranderingen kent, is iets waar we best trots op mogen zijn. Wie laat deze rode schicht daarom weer snel over onze wegen razen?

Signalement

Merk Donkervoort

Type S8AT

Bouwjaar september 1990

Kilometerstand 137.335

Vraagprijs €37.949

Waar te koop? Autobedrijf Prins, Alteveer

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.993 cc, turbo

Max. vermogen 125 kW/170 pk bij 5.500 tpm

Max. koppel 230 Nm bij 4.000 tpm

Leeggewicht 675 kilo

Bagageruimte n.b.

Max. aanhanger geremd n.b.

Gem. verbruik 1:11,9

0-100 km/h 4,8 s

Topsnelheid 229 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Deze rijdende sigaren: wiens achterbanden laat jij roken?

Ai, lieten we ons daar even meeslepen in alle opwinding die dit soort auto’s oproept. Want zo zuinig als we dachten, blijken ze helemaal niet te zijn. Zeker, de gewichten zijn laag, maar de techniek in de meeste gevallen niet hoog-modern. Pleister op de wonde: weinig afschrijving. En veel pret, want met deze sigaren valt best een achterbandje te roken. Maar welke moet het worden? De Westfield is veruit het goedkoopst en het meest heftig, maar ontbeert het aansprekende uiterlijk van AC Cobra-look-a-like Pilgrim, terwijl de Donkervoort een fraai staaltje Hollands trots is. Tja, zeg het maar.