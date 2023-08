Met onze steeds vollere binnensteden en krappe parkeerplekken is een auto die zo weinig mogelijk ruimte inneemt, wel zo handig. Maar om na het shoppen alle inkopen netjes te kunnen vervoeren, is zo veel mogelijk binnenruimte eveneens prettig. Daarom gaan we ditmaal op zoek naar minimale auto’s met maximale laadmogelijkheden.

Onze wensen indachtig, komen we uit bij een vierwieler die bijna vierkant van vorm is. Ergo: de Fiat Panda mag niet ontbreken. Een mini-MPV is ook een optie, denk aan de zustermodellen Opel Agila en Suzuki Splash. De drieling Seat Mii/Skoda Citigo/Volkswagen Up staat ons eveneens bij als ruimtewondertje. Wat zetten we voor onze deur én in de stad als we ons budget ditmaal op €7.500 stellen én enig motorvermogen wensen om ook op de grote weg mee te kunnen komen?

Opel Agila 1.2 Start/Stop Edition - 2011 - 42.494 kilometer - €7.390

Opel’s eerste generatie Agila was een co-productie met Suzuki (Wagon R) die we vanwege de hoekige vorm ‘rijdende telefooncel’ noemden. Generatie twee zag er appetijtelijker uit, hoewel de hogere koets gebleven is, inclusief iets hogere instap en dito zit. Onderhuids is het wederom een Suzuki - de Splash. Daarvan werden in ons land 12.000 stuks verkocht, de Agila II deed het beter: 27.000 exemplaren, waaronder deze Opel Agila die bij een Opel-dealer te koop staat, weinig heeft gereden en weggaat inclusief een uitgebreid afleveringspakket waaronder een jaar Bovag-garantie. De meeste binnenruimte zit bij de Agila vooral bovenin: geen geklemde hoofden!

De bagageruimte is met 225 liter niet overbemeten, met de - deelbare - achterbank neergeklapt wordt dat een behoorlijke 1.050 liter. Prettig is dat zitting en rugleuning in één vloeiende beweging neer te klappen zijn. Wel is de hoge koets van op een haar na 1,60 meter een windvanger. Elke dag een retourtje Afsluitdijk is geen pretje. Het meubilair stemt tot tevredenheid - ook achterin zit je best fatsoenlijk. Dat doen de rijeigenschappen eveneens, maar sportieve aspiraties zijn er, gezien hoogte koets/zwaartepunt en de afwezigheid van een stabilisatorstang achter, niet. Toch kom je met deze 1.2 weinig te kort, en er mag zelfs een klein aanhangertje mee! Tot de uitrusting van de witte 31-PGJ-4 (twee ex-eigenaren) behoren onder andere privacy glass achter, parkeersensoren, airco, lichtmetalen wielen, een met leer bekleed multifunctioneel stuurwiel en, zoals de omschrijving al zegt, een start/stopsysteem. De gebruikte materialen zijn niet van topkwaliteit, maar beslist netjes. De afwerking is dat ook: nergens kaal plaatwerk te bekennen. Je ziet niet dat dit model is ontworpen met de hand op de knip, en dat is prettig voor de bezitter. En de toekomst? De afkomst van Suzuki mag een lang, probleemloos en niet al te duur leven doen vermoeden, zeker gezien de maagdelijke kilometerstand.

Signalement

Merk Opel

Type Agila 1.2 Start/Stop Edition

Bouwjaar januari 2011

Kilometerstand 42.494

Vraagprijs €7.390

Waar te koop? Opel-dealer Den Breejen B.V., Almkerk

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.242 cc

Max. vermogen 69 kW/94 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 118 Nm bij 4.800 tpm

Bagageruimte 225 l/1.050 l

Max. aanhanger geremd 200 kilo

Gem. verbruik 1:20

0-100 km/h 12 s

Topsnelheid 175 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Skoda Citigo 1.0 Greentech Ambition - 2013 - 117.496 kilometer - €7.249

Wat een merknaam al niet kan doen: van de Seat Mii en Skoda Citigo zijn hier tot op heden respectievelijk 16.000 en 17.000 stuks verkocht, de identieke Volkswagen Up verliet liefst 97.000 keer de showroom. Desondanks zijn al die Ups niet goedkoper dan zijn zeldzamere concerngenoten. Integendeel. Omdat we waar voor ons geld willen, gaan we daarom een deurtje verder en komen bijvoorbeeld bij deze Skoda Citigo uit. Jonger dan de Agila, maar met veel meer ervaring, import en daardoor(?) AutoTrust Garantie in plaats van Bovag. De eenliter levert 75 pk (verreweg de meeste aangeboden occasions van deze drieling heeft de 60-pk-krachtbron aan boord) Het deels lichte interieur vormt een aardig contrast met de grijsmetallic koets, maar hier is aan sommige details wél te zien dat men bij het ontwerpen het budget sterk in de gaten hield: zo is vanaf de bestuurderszijde niet het raam van de voorpassagier te bedienen en zien we her en der kaal plaatwerk, zelfs in de kofferruimte, en harde kunststofsoorten.

Maar er is wel geld gestoken in een goede bouwkwaliteit, want onze ervaring is dat ook met een ton op de klok niets in het interieur van een Citigo (of Mii of Up) rammelt of loslaat. Keurig! De ingenieurs hebben eveneens geld gestopt in een goed onderstel, want het weggedrag is vertrouwenwekkend stabiel. Ook in bochten ligt hij koersvast, waardoor je hem zowaar sportief kunt berijden. Jammer dat het meubilair dergelijke strapatsen niet helemaal kan bijbenen: weinig zijdelingse steun. En de ingebouwde hoofdsteunen tonen - wederom - wat povertjes. Standaard is de bagageruimte wat groter dan die van de Agila, met de achterbank neer juist wat kleiner . En dat is niet verwonderlijk, vanwege het lagere dak. Dankzij dat lagere dak en de goede wegligging is elke dag een retourtje over de Afsluitdijk geen probleem. Dat hoef je niet in je uppie te doen: ook hier hebben achterpassagiers weinig te klagen.

Signalement

Merk Skoda

Type Citigo 1.0 Greentech Ambition

Bouwjaar mei 2013

Kilometerstand 117.496

Vraagprijs €7.249

Waar te koop? Auto Garant, Nunspeet

Technische gegevens

Motor 3-cil. in lijn, 999 cc

Max. vermogen 55 kW/75 pk bij 6.200 tpm

Max. koppel 95 Nm bij 3.000 tpm

Bagageruimte 251 l/959 l

Max. aanhanger geremd n.v.t.

Gem. verbruik 1:23,8

0-100 km/h 13,2 s

Topsnelheid 171 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Fiat Panda TwinAir Turbo 80 Lounge - 2016 - 99.746 kilometer - €7.450

‘Een eigenwijze dondersteen’. Dat was de reclameslogan in de begintijd van de oer-Panda (1980). Panda’s bevolken dus al heel lang onze wegen, waardoor het niet moeilijk is een gebruikt exemplaar te vinden. Deze derde generatie Fiat Panda is de jongste van ons trio, heeft net geen ton gelopen en gaat weg inclusief een jaar Bovag-garantie. Elke generatie kenmerkte zich door een vrij hoog op de wielen staande vierkante koets, waarbij de hoeken van generatie drie zijn afgerond. Eigenwijs ziet er nog immer uit. Ook binnenin zien we afgeronde hoeken. Een en ander doet speels, kleurrijk - zie ook het meubilair - en beslist niet goedkoop aan. Ons model is de Lounge. Zo’n beetje alles wat de Agila heeft, is bij de KL-505-G (al vier eerdere eigenaren) eveneens aan boord plus een bandenspanningscontrolesysteem. Geen privacy glass achter, maar wel climatecontrol in plaats van een handbediende airco.

Onder de kap treffen we de roemruchte tweecilinder aan. Het motortje dat zich zo heerlijk laat op toeren laat rijden, maar daarvoor wel de nodige brandstof blieft. Alle 145 Newtonmeters komen al bij 1.900 tpm vrij, dus vlot opschakelen is het devies als je zuinig wilt rijden. Maar voor je gehoor draait hij dan amper méér dan stationair, en dat is het nadeel van deze krachtbron. Een en ander lijkt vlotter te gaan dan in werkelijkheid, want de Panda is niet sneller dan de overigens krachtiger Agila. Wel kan hij een redelijke aanhanger aan: 800 kilo geremd. Fijn, want alhoewel de vormgeving anders doet vermoeden, biedt hij de minste bagageruimte. Wel wil de Italiaan - inherent aan het hoge koetsje en ook hier het ontbreken van een stabilisatorstang achter - best overhellen in scherpe bochten. Positief is dan weer dat de Panda best vier man aan boord kan hebben die relatief voldoende ruimte hebben - zeker voor de hoofden.

Signalement

Merk Fiat

Type Panda TwinAir Turbo 80 Lounge

Bouwjaar september 2016

Kilometerstand 99.746

Vraagprijs €7,450

Waar te koop? Autobedrijf Kort B.V., Oosterwolde (Fr.)

Technische gegevens

Motor 2-cil. in lijn, 875 cc, turbo

Max. vermogen 59 kW/80 pk bij 5.500 tpm

Max. koppel 145 Nm bij 1.900 tpm

Bagageruimte 225 l/870 l

Max. aanhanger geremd 800 kilo

Gem. verbruik 1:26,3

0-100 km/h 12 s

Topsnelheid 175 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Welke van deze ruime A-segmenters past bij jou?

Samenvattend: de Skoda Citigo rijdt het best en kent een solide bouw, maar de afwerking is goedkoop. De Opel Agila en de Fiat Panda doen ontegenzeggelijk rijker aan, maar die staan te hoog op hun wielen om in alle omstandigheden vertrouwenwekkende rijeigenschappen te etaleren. Wat zou jouw keuze zijn? Of toch liever een ander ruim kleintje, zoals een Suzuki Celerio? Of een Renault Twingo? We horen het graag!