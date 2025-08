Deze Nissan Sunny brengt je terug naar 1987 - In het wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De Nissan Sunny was nooit de meest opvallende auto in het Nederlandse straatbeeld, maar tegenwoordig is hij voor autoliefhebbers toch echt even een tweede blik waard. Zeker zo'n nette.

Opvolger Nissan Almera is al in rap tempo uit het straatbeeld aan het verdwijnen, maar zeker de Nissan Sunny is in 2025 een zeldzame verschijning. Als je er al eentje ziet, is de kans groot dat het een Sunny uit begin jaren 90 is. Hier hebben we er eentje van net daarvoor, dit exemplaar komt uit 1987. Daarmee is het een vrij 'vroege' van deze generatie. AutoWeek-forumlid Klassiekerrijder liep de Sunny tegen het lijf en deelde deze twee foto's.

Je kunt je er als je 'm zo ziet staan iets bij voorstellen dat ook in 1987 de Sunny al geen heel opvallende creatie was. Je kocht 'm omdat je op zoek was naar veel auto voor je geld, want wat dat betreft was de Sunny echt aantrekkelijk. In elk geval qua betrouwbaarheid. Dergelijke Sunny's hebben er niet heel veel moeite voor hoeven doen om het tot een hoge leeftijd te schoppen. Toch is dit één van de inmiddels weinig overgebleven exemplaren, want er zijn ook zat Sunny's in werkende staat over de landsgrenzen verdwenen.

Dat specifiek dit toch vrij basale exemplaar nog gewoon hier is én er nog bij staat om door een ringetje te halen, is te danken aan de eerste twee eigenaren. De eerste eigenaar hield de auto twintig jaar in bezit, de tweede veertien jaar. Mogelijk hebben we hier met een familie-erfstuk te maken. Sinds 2021 is de Sunny echter behoorlijk aan het zwerven. Sinds dat jaar zijn er maar liefst zeven (!) verschillende eigenaren de revue gepasseerd. De huidige heeft de Sunny sinds begin juni in bezit, ook nog maar kort dus. Hopelijk zit de liefde voor deze rijdende tijdscapsule dit keer diep genoeg.