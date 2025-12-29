In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

We hebben er weer eentje. Een auto die vermoedelijk écht van een oud vrouwtje is geweest. Hoe kan het haast ook anders, met zo'n Nissan Micra met cvt.

Het is geen flitsende auto, hij is ook niet modern meer, je kunt er geen bergen spullen in vervoeren én je hoeft er geen flitsende prestaties van te verwachten. Toch zijn er zat argumenten om juist deze Nissan Micra uit 1999 te kopen. Dikke kans dat deze Micra nog heel wat probleemloze kilometers voor je in petto heeft. Mits je hem even goed laat nakijken, want de Micra heeft waarschijnlijk vooral erg veel stilgestaan en dat is niet per se goed voor een auto. De kilometerstand van slechts 27.500 km is opmerkelijk laag voor een auto van 26 jaar oud.

Zo'n 'maagdelijke' Micra, al helemaal eentje met een automaat, is vrijwel zeker van een persoon op leeftijd geweest. Iemand die de Nissan enkel gebruikte voor korte ritjes, als de fiets geen optie was. Met net wat meer dan 1.000 km ervaring op jaarbasis is deze Micra echt amper op weg geweest. Als hij daadwerkelijk keurig onderhouden is al die tijd, kun je hieraan echt een pareltje hebben. De kleine Japanner heeft volgens de kentekengegevens pas één eigenaar gehad, dat spreekt verder in zijn voordeel.

Met zijn cvt is het rijden in deze Micra een koud kunstje. Voor een beginnend bestuurder is het daarom een interessante optie, al moet je er wel rekening mee houden dat de veiligheid bij zo'n oude Micra niet je-van-het is. Het is fijn dat er airco en elektrisch bedienbare ramen aanwezig zijn, dat brengt toch een klein modern tintje in deze verder toch behoorlijk gedateerde Micra. Vooral een jonge bestuurder zal waarschijnlijk een andere radio willen monteren, want met het huidige exemplaar kun je vermoedelijk alleen cassettes afspelen. Dan moet er nog wel budget over zijn na de toch vrij stevige €3.950 die de Micra moet opleveren.