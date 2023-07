Deze 'nieuwe' youngtimers koop je voor €10.000

Wanneer ze vijftien jaar oud zijn, kennen zakelijk gereden auto’s een gunstige(r) bijtellingsregeling: als ondernemer betaal je slechts 35% over de dagwaarde, die uiteraard veel lager ligt dan de catalogus- c.q. nieuwwaarde. Omdat auto’s van die leeftijd tegenwoordig nog lang niet aan het einde van hun Latijn zijn, is zo’n youngtimer een aantrekkelijke optie voor veel zelfstandigen. Immers, je rijdt er voor een prikkie riant bij.

Zo’n youngtimer is wél minstens vijftien jaar oud en heeft dus in de regel een pak ervaring. Kostbare garagerekeningen liggen op de loer. En ondanks dat deze kosten aftrekbaar zijn, is een strippenkaart voor de werkplaats natuurlijk geen prettige gedachte. Daarom gaan wij op zoek naar een riante sedan van maximaal 10 mille, die toch niet méér dan een tot anderhalve ton ervaring heeft.

Mercedes-Benz E200 Kompressor Elegance - 2007 - 126.785 kilometer - €9.749

Zakelijke occasions van dertien, veertien jaar oud hebben vaak een milder prijskaartje dan hun equivalenten die vijftien kaarsjes hebben uitgeblazen. Deze laatsten zijn namelijk officieel yountimer en daarmee interessant voor ondernemers, want minder bijtelling. Dus: vraag hoog, vraagprijs hoog! Vooral occasions van gewilde merken als Mercedes-Benz en Volvo lijden daaraan, maar toch hebben we een mogelijk interessante uitzondering gevonden, namelijk deze Mercedes-Benz E-klasse.

Net geen 10 mille en nog geen 130.000 kilometer ervaring. Anderzijds: import ex-Duitsland (klopt de tellerstand?), vanaf 2020 in ons land en sindsdien al vier eigenaren gehad, en over garantie wordt niet gerept. We moeten het doen met de foto’s en die tonen een voorname sedan die zowel vanbuiten als vanbinnen in een uitstekende staat verkeert. Met de van een mechanische compressor voorziene 1.8 onder de kap (184 pk/250 Nm) in combinatie met de Elegance-uitvoering, betreft het hier bijna de instapper (want dat is de Classic). Toch hoef je niet op een houtje te bijten: elektrisch verstelbare voorstoelen, cruise en climate control, parkeersensoren rondom, lichtmetalen wielen en alarm zijn aan boord, evenals een trekhaak waaraan 1.900 kilo geremd mag.

De Elegance is qua comfort vergevingsgezinder dan de hardere, sportieve Avantgarde en dit past beter bij het karakter van de E - zeker gezien de instapmotor waaraan een handgeschakelde zesbak hangt. Rustig van verzet wisselen levert een smooth rijgedrag op. Het ruimteaanbod is zowel voor- als achterin prima in orde, de bagageruimte is met 540 liter lekker royaal (maar: geen neerklapbare achterbank!). Bouwkwaliteit en gebruikte materialen verdienen lof, evenals de lay-out van het dashboard - op de stuurstengels na. Die zitten allemaal links, wat gewenning vraagt. Buiten dat is zo’n E een op alle fronten geraffineerde automobiel die ontegenzeggelijk status uitstraalt: als je hiermee voor komt rijden, dan hoef je niets uit te leggen. Een vanzelfsprekendheid die voor de laatste occasion zeker niet geldt ...

Signalement

Merk Mercedes-Benz

Type E200 Kompressor Elegance

Bouwjaar juli 2007

Kilometerstand 126.785

Vraagprijs €9.749

Waar te koop? Auto Oostra, Surhuisterveen

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.796 cc, mechanische compressor

Max. vermogen 135 kW/184 pk bij 5.500 tpm

Max. koppel 250 Nm bij 3.500 tpm

Bagageruimte 540 l

Max. aanhanger geremd 1.900 kilo

Gem. verbruik 1 op 12,2

0-100 km/h 9,1 s

Topsnelheid 230 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Saab 9-5 Sport Sedan 2.3t BioPower Vector - 2008 - 122.236 kilometer - €9.925

Een alternatief is een riante youngtimer van een verdwenen merk, zodat hij wat minder op de radar ligt van zakelijk Nederland. Wat te denken van deze Saab 9-5? Nu niet allemaal halsoverkop naar Assen afreizen; de Zweed is van 8 augustus 2008, moet dus nog vijftien worden! Een jaar jonger dan bovenstaande Benz dus, iets minder gereden en een qua vermogen vergelijkbare motor (het koppel is wel een stukje aantrekkelijker). De T-898-FV komt vers uit België (qua tellerstand meer zekerheid vanwege Car-Pass), kende daar twee eigenaren die, volgens de aanbieder, deze kloeke reiswagen immer naar de merkdealer voor onderhoud brachten.

Het ‘BioPower’ slaat op het feit dat deze 9-5 voor ethanol geschikt is en ‘Vector’ op de riante uitrusting ervan: beige leren interieur, xenonverlichting inclusief koplampsproeiers, stoelverwarming, navigatiesysteem, elektrisch inklapbare buitenspiegels, uitgebreid audiosysteem plus veel wat de E ook aan boord heeft. Tel daarbij de fantastische stoelen in het ruime interieur en je ziet: tot nu toe doet -ie niks onder voor de Mercedes. Die laatste is qua (dashboard-)lay-out ontegenzeggelijk moderner en de gebruikte materialen zijn nog wat hoogwaardiger.

Ondanks dat de motorvermogens vergelijkbaar zijn, komt de Duitser wat gemoedelijker over, de Zweed wat sportiever. De E heeft achterwielaandrijving, terwijl bij de 9-5 alle kracht op de voorwielen wordt afgevuurd, waardoor diens sportiviteit soms kan omslaan in een wat onrustig rijgedrag. Ander punt is de onderdelenvoorziening op de lange termijn. Op korte termijn valt het mee: de auto heeft net een grote beurt gehad, inclusief vier nieuwe banden, terwijl hier wel sprake is van (mogelijkheid tot) garantie. Kijken we vervolgens weer naar de langere termijn, dan leert de ervaring dat een Saab mooi oud, nimmer ordinair wordt. Iets wat we niet meteen over Mercedes-Benz (en de andere Duitse premiummerken) kunnen zeggen …

Signalement

Merk Saab

Type 9-5 Sport Sedan 2.3t BioPower Vector

Bouwjaar augustus 2008

Kilometerstand 122.236

Vraagprijs €9.925

Waar te koop? Autohuis24, Assen

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 2.290 cc, turbo, geschikt voor ethanol

Max. vermogen 136 kW/185 pk bij 5.500 tpm

Max. koppel 280 Nm bij 1.800 tpm

Bagageruimte 500 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.800 kilo

Gem. verbruik 1 op 11,2

0-100 km/h 8,3 s

Topsnelheid 230 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Hyundai Sonata 3.3i V6 StyleVersion aut. - 2008 - 73.757 kilometer - €9.995

Maar misschien geef je wel helemaal niks om status. In dat geval zou deze Hyundai Sonata een optie kunnen zijn. Qua prestige kan deze Zuid-Koreaan niet wedijveren met de Saab en - vooral - de Mercedes-Benz, en ook op het gebied van algehele raffinement zal de 56-GSX-4 de rode lantaarn dragen, maar, zoals gezegd, als je maling hebt aan status, dan zit je in deze occasion er nog het meest rijk bij.

Ook voor deze forse kar geldt: niet meteen op Kortenhoef aansturen, want de auto is op 30 augustus 2008 op kenteken gezet. Daarna nooit meer, want inderdaad: deze youngtimer heeft slechts één eigenaar gehad die er nog niet eens 74.000 kilometer mee heeft afgelegd! Vast van een ouder iemand geweest die ‘m ongetwijfeld nauwkeurig heeft bereden en bijgehouden. Desalniettemin is het jammer dat er niet over garantie wordt gesproken. Sterker: de vermelde prijs is zo meenemen.

Deze 4,80 meter lange sedan verwent zijn inzittenden met veel leefruimte en luxe voorzieningen. Zo’n beetje alles wat in 2008 mogelijk was op veiligheids- en comfortgebied zit erop (vergelijkbaar met de 9-5), maar navigatie ontbreekt bijvoorbeeld, evenals een 5 sterren-score in de EuroNCAP-crashtest (want: eentje minder). De cabine is nogal somber zwart, het gebruikte leer aan de gladde kant dat derhalve weinig steun in snel genomen bochten biedt.

Nu zul je denken dat met deze Zuid-Koreaan toch niet de klinkers uit de straat worden getrokken, maar onder de kap ligt wél een dikke V6, goed voor 233 pk. Die krachtbron is gekoppeld aan een vijftraps automaat. Een en ander staat ongetwijfeld garant voor een gezonde dorst, maar als we de bescheiden kilometerstand zien en de tarieven die Hyundai hanteert ten opzichte van Mercedes-Benz en de Saab-specialist, dan zou het ons niet verbazen dat deze occasion het goedkoopst in onderhoud is.

Signalement

Merk Hyundai

Type Sonata 3.3i V6 StyleVersion aut.

Bouwjaar augustus 2008

Kilometerstand 73.757

Vraagprijs €9.995

Waar te koop? Occasiondealer ’t Gooi, Kortenhoef

Technische gegevens

Motor V6, 3.342 cc

Max. vermogen 171 kW/233 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 308 Nm bij 3.500 tpm

Bagageruimte 523 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.700 kilo

Gem. verbruik 1 op 9,9

0-100 km/h 7,7 s

Topsnelheid 230 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Welke van deze maagdelijke youngtimers past bij jou?

Zomaar drie weinig ervaren youngtimers, deze Mercedes-Benz E-klasse, Saab 9-5 en Hyundai Sonata. Die laatste heeft nimmer potten kunnen breken in de zakelijke sector, maar als je dat niks uitmaakt, heb je er een riante auto aan. Voor meer status moet je bij Saab en - vooral - Mercedes-Benz zijn. Wat zou jouw keuze zijn? Of toch liever een A6, 5-serie, C6, XF, S80 of noem ze allemaal maar op. Wij horen het graag!