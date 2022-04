Nieuwe SUV van Honda: tussen HR-V en CR-V

De Honda HR-V zoals je die sinds vorig jaar kent , komt in tegenstelling tot zijn voorganger niet naar de Verenigde Staten. In plaats daarvan verrijkt Honda zijn Amerikaanse modelaanbod met de SUV waar Honda vandaag de eerste foto's van vrijgeeft. Die nieuwe SUV gaat vanaf later dit jaar in de Verenigde Staten als HR-V door het leven, maar is ook zeker voor de Europese markt interessant. Volgend jaar haalt Honda een op de Europese markt afgestemde versie van die Amerikaanse HR-V namelijk ook naar Europa!

Honda deed in maart niet alleen de Europese en altijd hybride versie van de nieuwe Civic, maar ook interessante en uitgebreide toekomstplannen uit de doeken. Het merk liet onder meer de e:NY1 zien, een vooruitblik op een elektrische afgeleide van de auto die je in Europa en dus ook in Nederland als de huidige HR-V kent. Daarnaast kondigde Honda voor 2023 de komst aan van een nieuwe SUV, een auto die hier tussen de HR-V en CR-V en plekje krijgt in de Honda-hiërarchie. Van die auto liet Honda al een designschets zien, een afbeelding waarop je de auto ziet die nu in de Verenigde Staten als de voor die markt bestemde HR-V is te zien. Dat die nieuwe zich in Europa tussen de HR-V en CR-V nestelt, is bij het zien van deze eerste drie foto's niet zo verrassend. Honda's nieuwe SUV is duidelijk een maatje groter dan de hier bekende HR-V, maar is niet zo fors als de CR-V.

Honda's nieuwe SUV is overgoten met interessant design. Zo vertoont vooral het front van de nieuwe hoogpotige weinig gelijkenissen met wat je nu van het merk kent. De auto heeft brede en relatief platte kijkers die - net als bij de Ford Kuga - vrij hoog boven de grille zijn geplaatst. De grille geeft de nieuwkomer een flinke, gapende muil. Van opzij bezien valt de relatief lange motorkap, de vrij hoge neus en de ietwat aflopende daklijn op. De zijkant en de achterkant van Honda's nieuwe SUV worden vooral gekenmerkt door de afwezigheid van visuele poespas. De achterlichten van Honda's debutant doen enigszins denken aan die van de Civic Sedan, een carrosserievariant van de nieuwe Honda Civic die niet naar Nederland komt. In Europa krijgen we immers enkel de vijfdeurs hatchback.

Technische gegevens van de nieuwe Amerikaanse HR-V geeft Honda nog niet vrij en dus is ook nog onbekend wat de afmetingen van de auto zijn die Honda in Europa een stapje boven de HR-V positioneert. De auto deelt echter zijn platform met de nieuwe Civic en dat betekent ongetwijfeld dat we een soortgelijke hybride e:HEV-aandrijflijn als die van de Europese Civic hier ook in de nieuwe SUV aan zullen treffen. Dat Honda met zijn nieuwe SUV in Europa meer dan met de HR-V zijn pijlen gaat richten op auto's als de Nissan Qashqai en Volkswagen Tiguan is evident. Hoe de auto in Europa gaat heten is nog niet bekend. Een naam als Honda Civic Cross zou - hoewel bepaald niet fantasievol - geen vreemde keuze zijn, al is het logischer dat Honda ook deze SUV een modelnaam met R-V erin geeft. Mogelijk heeft Honda nog de naam FR-V op de planken liggen, al werd die aanduiding - een afkorting voor Flexible Recreation Vechicle - gebruikt voor een compacte MPV met net als de Fiat Multipla zes zitplaatsen waarbij er ook voorin drie personen plaats konden nemen. We wachten af.