We gaan nog even verder met het gegeven dat ruim 20% van de Nederlanders een budget heeft van maximaal €5.000 voor hun volgende occasion. Vorige week portretteerden we drie compacte middenklassers voor dat geld (outsiders Citroën C4 en Nissan Almera en ex-publiekslieveling Opel Astra). Ditmaal zoeken we drie MPV’s voor dat bedrag.

Onze eisen: tussen de 4 en 5 mille en voorzien van een benzinemotor die niet méér dan 125.000 kilometer heeft gelopen. In verband met de maandlasten kiezen we voor MPV’s uit het C-segment - het speelveld waar met name de Renault Scénic en Opel Zafira de lakens uitdeelden. Maar ook hier moet je soms buiten de gebaande paden zoeken om een buitenkansje te scoren.

Seat Altea XL Stationwagon 1.4 TSI Sport - 2009 - 106.338 kilometer - € 4.499

Binnen de Volkswagen Group deelde in het midi-MPV-segment de VW Touran de lakens uit. Een bijrol was weggelegd voor familielid Seat Altea. Dat houdt in dat op de occasionmarkt de wat onbekendere én sportievere Spanjaard vaak een aantrekkelijker proportie is dan de meer behouden Duitser. Zo treffen we in Overijssel deze Seat Altea XL aan die op het eerste gezicht (post-facelift, lage kilometerstand) knap verleidelijk lijkt, maar die wél een kritische tweede blik verlangt. In de advertentie komen we namelijk nergens een kenteken tegen. Import? We denken van wel, want bij ons is de Sport geleverd met elektrische ramen rondom, terwijl je hier achterin moet slingeren. Vervolgvraag: is de opgegeven kilometerstand correct? Dat laatste is (mede) van belang aangezien het hier om de eerste generatie TSI gaat die - eufemistisch gezegd - niet foutloos was. En … over garantie geen woord. Voor de niet-afhakers gaan we verder: deze occasion noemt Seat een ‘Stationwagon’ om het verschil met de gewone Altea te benadrukken, maar het is meer een XL-MPV, overigens gewoon met vijf zitplaatsen.

Inzittenden plus bagage hebben alle ruimte, het meubilair achterin is verschuifbaar. De zit is voor een MPV lekker diep. Bovendien heeft deze ‘Sport’ sportstoelen en een verlaagd sportonderstel, wat ‘m behoorlijk dynamisch maakt. Je kunt er behoorlijk mee gooien en smijten, waarbij meestentijds de frivole Spanjaard netjes in het spoor blijft. Echt forceren levert een voorspelbaar onderstuur op en spinnende wielen bij voluit accelereren op nat wegdek. De uitrusting is met climate- en cruisecontrol, automatisch inklapbare buitenspiegels, privacy glass achter, lichtmetalen wielen, een zesbak, vliegtuigtafeltjes achterin en een trekhaak aardig compleet. Bouwkwaliteit en materiaalkeuze kunnen ermee door, maar hier en daar zijn de kunststoffen hard dan wel krasgevoelig. Hoe dan ook: voor 4,5 mille krijg je veel auto met een lage kilometerstand, maar laat dat je niet verblinden.

Signalement

Merk Seat

Type Altea XL Stationwagon 1.4 TSI Sport

Bouwjaar juli 2009

Kilometerstand 106.338

Vraagprijs €4.499

Waar te koop? Piek Automotive, Wierden

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.390 cc, turbo

Max. vermogen 92 kW/125 pk bij 5.600 tpm

Max. koppel 200 Nm bij 1.750 tpm

Leeggewicht 1.378 kilo

Bagageruimte 532 l/1.604 l

Max. aanhanger geremd 1.300 kilo

Gem. verbruik 1 : 15,6 (NEDC)

0-100 km/h 10,5 s

Topsnelheid 194 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Kia Carens 2.0 CVVT X-tra - 2008 - 110.261 kilometer - €4.250

Vind je bovenstaande Altea een te grote gok, hoeft het niet zo sportief en/of zoek je - relatief compact - vervoer voor zeven, dan staat zo’n beetje aan het andere eind van het midi-MPV-spectrum deze Kia Carens klaar. De derde generatie Carens stamt uit de periode dat Kia in ons land de embryonale fase voorbij was, maar nog niet zo volwassen als tegenwoordig. Indertijd was het derhalve een niets-aan-de-handauto met niet veel raffinement voor een vrij mild prijskaartje. Inmiddels zijn we 17 jaar verder, een periode waarin drie eigenaren een overzichtelijke 110.000 kilometer met de 99-ZD-RG hebben afgelegd. Ook hier geen vermelding van garantie, maar dat vinden we een minder groot euvel dan bij de Spanjaard. Standaard is de Carens een vijfzitter, maar hier zijn helemaal achterin twee extra zetels geplaatst voor niet al te grote personen. Bagageruimte blijft er dan amper over, maar gelukkig zijn de stoelen keurig in de wagenbodem te verzinken. De achterbank is niet verschuifbaar en ondanks dat er voldoende opbergmogelijkheden aan boord zijn, maakt ‘m dat net wat minder veelzijdig. Het meubilair is vrij zacht - een gegeven dat voor het hele concept geldt. Vering en demping zijn dat namelijk ook, waardoor hij wat overhelt in bochten en duikt bij het remmen. De besturing van de Zuid-Koreaan is wat indirect en mist scherpte. Ook geeft hij aandrijfreacties bij snel accelereren voelbaar door, afkomstig van de atmosferische tweeliter die zijn 144 paarden niet vertaalt in flitsende prestaties. Maar met zeven man aan boord moet je dat misschien ook niet willen. Uiterlijk en innerlijk zijn keurig verzorgd, zonder in het oog te springen. Hier wel vier elektrische ramen, maar bijvoorbeeld een handbediende airco en aftermarket-audio. Aan de - aanwezige - trekhaak mag 1.000 kilo geremd. Al met al een occasion die weliswaar weinig levensvreugde uitstraalt en biedt, maar gewoon doet wat hij moet doen. Bij grotere gezinnen is dat vaak al voldoende.





Signalement

Merk Kia

Type Carens 2.0 CVVT X-tra

Bouwjaar maart 2008

Kilometerstand 110.261

Vraagprijs €4.250

Waar te koop? HDM Auto’s, Elst (Ut.)

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.998 cc

Max. vermogen 106 kW/144 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 189 Nm bij 4.250 tpm

Leeggewicht 1.419 kilo

Bagageruimte 322 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.000 kilo

Gem. verbruik 1 : 15,2 (NEDC)

0-100 km/h 13,8 s

Topsnelheid 173 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Ford Focus C-Max 2.0 16V Futura - 2006 - 88.271 kilometer - €4.995

Net als vorige week zoeken we naast twee outsiders een meer populairdere MPV. Die vinden we in Noord-Brabant in de vorm van deze Ford C-Max. Eentje uit de beginjaren, dus nog met de toevoeging Focus. Enerzijds de oudste en duurste van dit trio, anderzijds behept met de laagste kilometerstand. Na vier eigenaren gediend te hebben, staat de 26-TP-NG bij een Bovag-bedrijf te wachten op de vijfde. Beperkte garantie is standaard, uitbreiding is tegen meerprijs mogelijk. De tweeliter levert ongeveer hetzelfde vermogen als die van de Carens, maar de Ford is sneller en minder zuinig. Wat de C-Max dan weer met de Altea overeen heeft, is het dynamische stuur- en weggedrag. Prettig stuurgevoel, pook van de vijfbak direct onder handbereik en een goede zit (maar niet zo diep als die in de Spanjaard) in combinatie met een veilig weggedrag wel, maken deze occasion bijna tot een heuse rijdersauto. Maar een (midi-)MPV koop je in de eerste plaats om zijn variabiliteit. Drie personen achterin gaat, maar de middelste passagier zit niet echt prettig. Dat komt doordat beide buitenste zitplaatsen naar meerdere richtingen verschuifbaar zijn. Daardoor is de aandacht van de ontwerpers daarnaartoe gegaan en niet naar passagier nummer vijf die op het te verwijderen middenstuk zit. Overigens zit je achterin in theateropstelling - net iets hoger dan voorin.

Deze occasion heeft nuttige voorzieningen zoals parkeersensoren rondom, een verwarmbare voorruit en dito ruitensproeiers, cruise- en climatecontrol, soundsystem, een regensensor en fraai lichtmetaal. De inrichting is strak en netjes verzorgd, maar niet alle materialen voelen even hoogwaardig aan. Zou je alle plussen en minnen optellen, dan biedt de Ford de sportieve aspiraties van de Altea en de zekerheid van de Carens voor de hoogste vraagprijs, waarbij leeftijd en kilometerstand elkaar compenseren.

Signalement

Merk Ford

Type Focus C-Max 2.0 16V Futura

Bouwjaar december 2006

Kilometerstand 88.271

Vraagprijs €4.995

Waar te koop? Auto 99, Gilze

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.999 cc

Max. vermogen 107 kW/145 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 185 Nm bij 4.500 tpm

Leeggewicht 1.320 kilo

Bagageruimte 550 l/1.620 l

Max. aanhanger geremd 1.400 kilo

Gem. verbruik 1 : 13,7 (NEDC)

0-100 km/h 9,8 s

Topsnelheid 203 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Drie budgetvriendelijke midi-MPV’s die nog lang niet zijn uitgerangeerd, maar welke?

Met een beetje zoeken lukt het wel om voor minder dan 5 mille een midi-MPV te vinden die qua kilometerstand nog lang niet aan het eind van zijn Latijn is. De goedkoopste van dit trio is een zevenzitter, waarmee we meteen de twee USP’s van de Kia Carens hebben genoemd, want zo’n beetje op alle fronten komt hij minder geraffineerd over dan beide stuurmansauto’s Seat Altea XL en Ford Focus C-Max. De Spanjaard is de jongste en heeft een relatief zuinige turbomotor aan boord. Die TSI kan meteen de achilleshiel zijn, gezien het ontbreken van historie van deze occasion. De C-Max is het oudst en duurst, maar heeft de laagste kilometerstand. Welke moet het worden?