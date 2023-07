Deze MPV's koop je voor €8.000

Enkele weken geleden portretteerden we in deze rubriek drie Duitse zevenpersoons midi-MPV’s van maximaal €10.000 (Ford Grand C-Max, Opel Zafira Tourer, Volkswagen Touran). Daarop kwamen zoveel enthousiaste reacties dat we besloten om nogmaals de midi-MPV in het zonnetje te zetten. Het is tenslotte een uitstervend ras, nietwaar? Ditmaal richten we onze blik op het Verre Oosten en we beperken ons budget tot 8 mille. De zomervakantie is - zeker met een kroostrijk gezin - tenslotte al kostbaar genoeg!

Ook als we in de Aziatische hoek kijken, is de keuze groot, want behalve de drie besproken occasions zou je kunnen denken aan MPV's als de Kia Carens, Mitsubishi Grandis of bijvoorbeeld de zevenpersoons uitvoering van de Nissan Qashqai; de +2. Wij beperken ons tot de Honda FR-V, de 5 van Mazda en de Toyota Corolla Verso.

Mazda 5 2.0 Active+ - 2009 - 162.556 kilometer - €7.450

In die bewuste aflevering hadden we het over het wat ongelukkige uiterlijk van de van schuifdeuren voorziene Ford Grand C-Max. De eerste generatie van de Mazda 5 laat zien dat schuivende achterportieren toch een sportief en elegant lijnenspel kunnen opleveren. Zie bijvoorbeeld deze Mazda 5 waarmee we deze aflevering aftrappen. Het is een importauto en dat is te zien aan de uitvoering Active+ - die kenden wij namelijk niet in (december) 2009, dus moeten we het doen met de opgegeven specificaties. En die zijn niet mis: fraaie lichtmetalen wielen, leren bekleding, elektrische schuifdeuren, navigatiesysteem, achteruitrijdcamera, cruise- en climatecontrol, een afneembare trekhaak, waaraan 1.400 kilo geremd mag. Eveneens prettig is dat Mazda’s huidige dna al aardig in de ruim dertien jaar oude 5 zit: relatief lage zit, direct stuurgedrag en een strak schakelende zesbak die op een schiereiland gemonteerd is.

Maar je koopt een zevenzitter vooral om zijn ruimte én mogelijkheden. Wat het eerste betreft: op rij drie hebben volwassenen weinig te zoeken. Bovendien meet de bagageruimte dan slechts 112 liter. Rij twee bestaat uit twee forse stoelen waaruit je een extra, centrale stoel tevoorschijn kunt toveren. Ook kan die dienstdoen als tafeltje. ‘Karakuri’ noemt Mazda dat. Is rij drie neergeklapt, dan kun je 426 liter aan spullen meenemen, met alles plat is dat 1.566 liter. De ongeblazen, toerenwillige tweelitermotor levert voor zo’n busje adequate prestaties die een coherent geheel vormen met het onderstel: je hebt nooit het idee dat het onderstel moeite met het vermogen heeft noch dat -ie veel meer kracht aankan. Al met al een aantrekkelijke optie als je winkelt in de hoek der zevenzitters. Dat de 5 wat minder op de radar ligt, komt tot uitdrukking in de prijs/prestatieverhouding: de laagste kilometerstand én de laagste vraagprijs van deze drie. Drie maanden Autotrust-garantie is inbegrepen bij deze bruine occasion.

Signalement

Merk Mazda

Type 5 2.0 Active+

Bouwjaar december 2009

Kilometerstand 162.556

Vraagprijs €7.450

Waar te koop? L. de Prins Automotive, Hazerswoude-Dorp

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.999 cc

Max. vermogen 107 kW/146 pk bij 6.500 tpm

Max. koppel 185 Nm bij 4.000 tpm

Bagageruimte 112 l/426 l/1.566 l

Max. aanhanger geremd 1.400 kilo

Gem. verbruik 1:12,7

0-100 km/h 10,2 s

Topsnelheid 194 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Honda FR-V 1.8i Comfort - 2010 - 206.402 kilometer - €7.950

Daar waar de 5 zijn schuifdeuren als unique selling point heeft, geldt dit voor het gehele concept van de Honda FR-V. Net als de Fiat Multipla is de FR-V een zeszitter, waarbij de inzittenden verdeeld worden over twee rijen van drie. Een grapje daarbij is dat je kunt zien of een relatie goed is (dan zitten de partners vlak naast elkaar voorin) of minder goed (dan zit de partner op stoel drie, tegen het portier aan)! Gekkigheid natuurlijk - als volwassene zit je niet zo prettig op de middelste, kleinere zetel - maar dankzij deze opzet heeft Honda kans gezien om, behalve zes personen, nog de nodige bagage een plek te geven in deze midi-MPV.

De keuze tussen veel passagiers of veel bagage levert zodoende minder hoofdbrekens op dan bij de anderen, want met zes man aan boord kan toch 439 liter mee - meer dan 5 of Corolla Verso met vijf personen aan boord, laat staan zeven! Het levert wél een vorm-volgt-functie-uiterlijk op. Binnenin gaat de eigenzinnigheid door met een breed opgezet dashboard zonder noemenswaardige middenconsole, om de benen van passagier twee te behagen. Het is even wennen, maar daarna is de ergonomie goed. Dat geldt tevens voor de zitpositie, want het zijraam is gevoelsmatig erg dichtbij. De rijeigenschappen kwalificeren we als Mazda 5-niveau. Licht sportief, dus helemaal des Honda’s. Deze Honda FR-V is iets jonger dan bovenstaande 5, maar heeft meer gereden en is duurder. Deels heeft dat te maken met de bouwkwaliteit en de naam die Honda op dat gebied nog altijd heeft, maar ook omdat deze occasion nog maar één Nederlandse eigenaar heeft gehad en met 6 maanden garantie wordt aangeboden. Met deze Comfort-uitvoering krijg je een auto in handen die op het gebied van luxevoorzieningen wel duidelijk een traptrede lager staat. Er is immers geen leer of navigatie, wel een zesbak.

Signalement

Merk Honda

Type FR-V 1.8i Comfort

Bouwjaar maart 2010

Kilometerstand 206.402

Vraagprijs €7.950

Waar te koop? Autobedrijf Bergsma, Hummelo

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.799 cc

Max. vermogen 103 kW/140 pk bij 6.300 tpm

Max. koppel 174 Nm bij 4.300 tpm

Bagageruimte 439 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.500 kilo

Gem. verbruik 1:13,3

0-100 km/h 10,6 s

Topsnelheid 190 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Toyota Corolla Verso 1.8-16V VVT-i Sol aut. - 2008 - 177.205 kilometer - €7.900

Mag het traditioneler, dan is daar de zevenpersoons uitvoering van de Toyota Corolla Verso. Wij vonden deze Toyota Corolla Verso in Limburg. Weliswaar net als de Mazda 5 een importauto en bovendien de oudste van de drie, maar aangeboden door een Toyota-specialist én voorzien van een jaar Bovag-garantie.

Een verrassing als we binnenkijken: de zwartmetallic lak matcht prachtig met het cognackleurige leer. Een chique bedoening! Net als de 5 biedt deze occasion genoeg ruimte op rij een en twee, maar rij drie is eigenlijk enkel geschikt voor kinderen. Nadeel daarbij zijn de vrij kleine zijruiten. De een voelt zich geborgen, een ander weer opgesloten. Zijn alle zitplaatsen in gebruik, dan is ook hier nauwelijks ruimte voor bagage. Overigens bestaan rijen twee en drie uit vijf losse zitplaatsen waarbij je flink kunt variëren, een en ander volgens het zogenoemde Toyota Easy Flat-7-systeem.

Op de weg gedraagt deze Japanner zich keurig: minder uitdagend dan Mazda of Honda, maar toch lekker strak. Een stuur dat genoeg feedback geeft, een onderstel dat vertrouwen wekt … Alles is netjes en recht door zee, zonder strapatsen. Wie evenwel puur comfort zoekt, kan beter bijvoorbeeld een Citroën C4 Grand Picasso proberen. Motorisch gezien biedt deze Toyo net wat minder kracht zonder overigens echt zuiniger te zijn. Wel bezit deze occasion de nodige luxe: de leren bekleding noemden we al, maar met bijvoorbeeld eveneens navigatie en een achteruitrijcamera aan boord zit -ie op 5-niveau. Daarboven komt nog de vijftrapsautomaat die zich naar wens handmatig laat bedienen. Bouwkwaliteit en gebruikte materialen zijn in orde, maar de eigenzinnige FR-V schatten we net wat hoger in. Als het gaat om betrouwbaarheid zullen FR-V en Corolla Verso weinig verschillen, maar omdat Toyota in ons land een veel groter merk is, denken wij dat de onderdelenvoorziening minder problemen oplevert en onderhoud bovendien goedkoper is.

Signalement

Merk Toyota

Type Corolla Verso 1.8-16V VVT-i Sol aut.

Bouwjaar juni 2008

Kilometerstand 177.205

Vraagprijs €7.900

Waar te koop? Autobedrijf Gielen B.V., Heythuysen

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.794 cc

Max. vermogen 95 kW/130 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 170 Nm bij 4.200 tpm

Bagageruimte 63 l/423 l//1.563 l

Max. aanhanger geremd 1.300 kilo

Gem. verbruik 1:13,3

0-100 km/h 12,7 s

Topsnelheid 195 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Welke van deze Japanse midi-MPV’s past bij jou?

Samenvattend: de Toyota Corolla Verso doet weinig fout. Dat geldt tevens Mazda’s 5 die als extraatje een vleugje sportiviteit biedt. Honda bewandelde met de FR-V z’n eigen én eigenzinnige weg. Het levert hier een occasion op waaraan je op meerdere fronten even moet wennen, maar die minder concessies vraagt als het gaat om passagiersaantal in combinatie met bagageomvang. Wat zou jouw keuze zijn? Of toch liever een Kia Carens, Mitsubishi Grandis of de Nissan Qashqai +2? Laat het ons weten!