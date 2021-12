Deze modelnamen zijn gebruikt door meerdere merken

Bij de BMW Concept XM was het in ieder geval glashelder: BMW moest met Citroën om de tafel om ervoor te zorgen dat de modelnaam gebruikt mocht worden. Niet dat je de enorme SUV die de Concept XM is ooit zou verwarren met de statige Citroën, overigens. Lexus past ongeveer hetzelfde trucje toe bij de RZ, een puur elektrische SUV die in geen velden of wegen lijkt op de Alfa Romeo RZ, de hoekige door Zagato ontworpen sportwagen. Soms ligt het wat dichter bij elkaar, zoals in enkele van de onderstaande voorbeelden te zien is.

Lincoln LS / Lexus LS

Allebei een sedan, maar toch heel verschillend. Waar de Lexus LS het vlaggenschip van de Japanners is, gaat het bij de Lincoln LS juist om een middenklasser. Wel beschikken ze beide over achterwielaandrijving en ruim bemeten motoren. De Lincoln LS was een relatief kort leven beschoren, aangezien het model slechts van 1999 tot 2006 in productie is geweest. Lexus voert de modelnaam LS al sinds 1989 en de toplimousine is inmiddels alweer vijf generaties verder.

Toyota Century / Buick Century

Nog zo'n Japans-Amerikaanse overeenkomst. Hier is het echter Buick die de naam als eerste voerde, want de eerste Buick Century dateert al van 1936. Daarna dook de naam in 1954 weer op voor een geheel andere auto, om vervolgens van 1973 tot 2005 op diverse middenklassers te verschijnen. De Century van Toyota geldt als het absolute topmodel van het merk. In 1967 verscheen de eerste generatie en sinds 2018 heeft Toyota pas de derde generatie in productie.

Chevrolet Monza / Ferrari Monza / Opel Monza

De naam Monza zullen de meeste autoliefhebbers associëren met de 'Temple of Speed' in Italië. Daarom is een Ferrari met de naam Monza een klinkende combinatie. Bij het merk met het steigerende paard kwam de naam voor het eerst voorbij op de 750 Monza in 1954 en later de 860 Monza in 1956. Niet heel lang geleden bracht Ferrari de naam terug met de Monza SP (1 en 2): een buitenissige supercar zonder voorruit. Waar de Ferrari's nu stuk voor stuk kapitalen waard zijn, gaat die vlieger niet op voor de van 1974 tot 1980 gebouwde Chevrolet Monza: een auto die juist meer aan de onderkant van het aanbod stond. Naast deze twee Monza's was er natuurlijk ook nog een andere Monza: de Opel Monza, een coupé die van 1978 tot 1986 in productie was.

GMC Sierra / Ford Sierra

Beide modellen stammen uit de jaren '80, maar daar houdt de vergelijking ook wel op. Waar de GMC Sierra een pick-up is die zijn basis deelt met de Chevrolet Silverado, was de Ford Sierra een middenklasser die leverbaar was in meerdere carrosserievormen. Het contrast kan haast niet groter zijn. De Sierra kwam in 1982 op de markt als opvolger van de Taunus en Cortina en hield het vol tot 1993. De GMC Sierra daarentegen zag in 1988 het levenslicht, maar houdt het tot op de dag van vandaag vol.

Maserati Sebring / Chrysler Sebring

Deze overeenkomst in naam lijkt wel een beetje op die van de Monza's. De Maserati Sebring was een elegante 2+2 coupé, die alle kenmerken van een Italiaanse GT had. Het model werd gebouwd van 1962 tot 1969 en in die tijd zijn er slechts 593 exemplaren van gemaakt. De Chrysler Sebring kwam pas veel later op de markt, maar bleef langer. De middenklasser zag het levenslicht in 1994 en ging in 2010 na drie generaties ter ziele. Ook hier geldt dat het contrast tussen de Maserati en de Chrysler bijna niet groter kan zijn.

Opel Diplomat / Dodge Diplomat

De Opel en Dodge Diplomat komen dan juist weer wat dichter bij elkaar. Voor Opel was de Diplomat als opvolger van de Kapitän het topmodel, terwijl de Dodge Diplomat te boek stond als een middenklasser. Dan komen de verschillende standaarden tussen Europa en Amerika om de hoek kijken, want beide auto's zijn ongeveer even groot. De Opel Diplomat heeft in zijn ontwerp wat Amerikaanse trekken. Gezien de Chevrolet V8 die je onder de motorkap kon krijgen is dat niet eens heel gek gevonden van Opel. De Dodge Diplomat was dan weer leverbaar met een V8 van Chrysler, maar qua opzet lijken de twee modellen dus behoorlijk op elkaar.

Om het artikel beheersbaar te houden, laten we het voor nu bij de bovenstaande voorbeelden. Heb jij nog andere modelnamen die door meerdere merken gebruikt zijn? Schroom dan niet om ze achter te laten in de reacties!