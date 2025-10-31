In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Auto's die voor hun tijd modern gelijnd waren, raken vaak juist snel verouderd. Deze Mitsubishi Lancer is daarop wellicht een uitzondering. Dit exemplaar staat er bovendien keurig bij.

Stel je eens het straatbeeld van 1987 voor. In een wereld vol D-Kadettjes, Escorts Mk4 en Golfjes II verschijnen ineens uit Japanse hoek deze Mitsubishi Lancer en zijn hatchbackbroertje Colt. Je kunt je voorstellen dat die met hun 'haaienneus' best opzien baarden. Eerlijk is eerlijk, de Lancer sedan heeft de tand des tijds wellicht niet het beste doorstaan van alle Lancers/Colts van die lichting, maar toch ziet dit model er lang niet gek uit voor een bijna 40 jaar oud ontwerp.

Hoewel de kleur (of het gebrek daaraan) bij dit specifieke exemplaar niet in zijn voordeel spreekt, doet de staat van de auto dat wel. Deze door AutoWeek-forumlid Dave R1517 gespotte Lancer lijkt om door een ringetje te halen. Knap, want juist op zo'n witte zie je al snel lelijke plekken. Op een heel klein plekje bij het rechter achterlicht na, kunnen we geen uiterlijke minpunten ontdekken. Deze auto heeft een hoop liefde gehad in zijn nu bijna 37-jarige bestaan.

Zoals je wellicht al verwacht, heeft de eigenarenhistorie hierin een belangrijke rol gespeeld. De Lancer is maar liefst ruim twintig jaar bij zijn eerste eigenaar gebleven. Die heeft 'm dus al heel goed richting zijn oude dag geloodst. De huidige eigenaar heeft de 1.5 GLXi nu tweeënhalf jaar in bezit. Die heeft de Lancer waarschijnlijk gekocht vanuit een voorliefde voor dit model of voor Japanse auto's in het algemeen. Afgaande op de knuffels die in de Mitsubishi bivakkeren zou het wel eens goed om een Japan-liefhebber in bredere zin kunnen gaan. Leuk!