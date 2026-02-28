Dat de politie voor de dikste Mercedes E-klasse met dieselmotor heeft gekozen , begrijpen we als we kijken naar de prestaties van de E450d. Maar de 367 pk sterke mild hybride zescilinder diesel (390 pk als je elektrische ondersteuning erbij optelt) is niet de dikste E-klasse diesel die er ooit was. Er bestond ooit een E met V8 diesel, waarvan we er hier één te koop zien staan .

Een E400 CDI uit 2004, met 260 pk sterke 4-liter diesel, waarvoor de aanbieder €4.650 vraagt. Mercedes-Benz propte de achtcilinder van de S-klasse in de kleinere E-klasse om een alternatief te bieden voor de in 2003 gepresenteerde BMW 535d die met zijn twinturbo zescilinder diesel overigens 272 pk lanceerde. Mercedes-Benz is de enige van de Duitse ‘premium drie’ die een V8 diesel in die klasse hing. Audi en BMW leverde alleen achtcilinder zelfontbranders in respectievelijk de A8 (en Q7) en de 7-serie.

Hoe dik ook, de E400 CDI kon niet tippen aan de prestaties van de 535d, die aanvankelijk tot 272 pk kwam en later 286 pk leverde. Na twee jaar deed Mercedes-Benz er echter nog een schepje bovenop met de E420 CDI, een opgewaarde V8 diesel die de E-klasse aan 314 pk hielp.

Milieuzone verboden terrein

De aanbieder vraagt €4.650 voor de E400 CDI met een kilometerstand van 273.519 kilometer. Je moet wel echt liefhebber zijn om ermee te gaan rijden. Milieuzones mag je met deze dikke oude diesels niet meer in. Het feit dat je een bijzondere achtcilinder diesel hebt kan een drijfveer zijn. Voor het verbruik hoef je het in elk geval niet te doen want de fabrieksopgave belooft ruim 1 op 10!