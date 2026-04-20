Deze Mercedes-Benz 300 SL opent het cabrioseizoen in stijl - In het Wild

Open pracht

Joas van Wingerden
Menig cabriorijder heeft de afgelopen maanden van dit moment gedroomd: met de lente op volle kracht is het weer tijd voor mooie ritjes. Deze Mercedes-Benz 300 SL maakt de lente nóg mooier.

Wie graag open wil rijden, kan dat al voor een prikkie doen. Al voor zo'n €1.000 vis je een cabriolet uit ons occasionaanbod. Deze Mercedes-Benz 300 SL is van een totaal andere prijscategorie. De prijzen voor zo'n SL gaan gemakkelijk een miljoen euro voorbij. Het is dus nogal wat als je er zo eentje zomaar in het wild tegenkomt. Het overkwam AutoWeek-forumlid Camperfan, die er deze twee foto's van deelde op ons forum.

We hebben hier van doen met een 300 SL die er heerlijk typisch uitziet zo in het grijs. Echt zoals je een 300 SL je voorstelt. Het gaat hier om een behoorlijk oude SL, want deze komt uit 1957. De dichte en zo mogelijk nog iconischer broer, de Gullwing, was er toen al eventjes bij, maar de open SL nam in dat jaar het stokje over. Dat het hier dus gaat om één van de allereerste open SL's, maakt het alleen nog maar specialer.

In zijn tijd was de 300 SL minstens zo indrukwekkend als nu, want moet je voorstellen dat je in de jaren 50 al in staat was om open te rijden met een auto die ruim 240 pk sterk was en een topsnelheid haalde van ver boven de 200 km/h. De 300 SL op deze foto's ziet eruit alsof hij dat nog zo zou kunnen. Het is een puntgaaf exemplaar, dat in 2014 zijn Nederlandse platen kreeg.

Houd de komende tijd je ogen (en oren) goed open als je buiten bent, want de kans is levensgroot dat er nog heel wat mooi spul voorbij komt. Deel je de foto's in ons forum, dan zie je ze misschien ook een keer terug in deze rubriek!

Ontdek deze auto's in de occasionvergelijker

Mercedes-Benz SL Roadster 43 381 pk | AMG DYNAMIC PLUS pakket | AMG Nightpakket | 21" AMG-velgen, zilver | Performance sportstoelen | Rijassistentiepakket Plus | Burmester Sound systeem | 360° camera |

Mercedes-Benz SL Roadster 43 381 pk | AMG DYNAMIC PLUS pakket | AMG Nightpakket | 21" AMG-velgen, zilver | Performance sportstoelen | Rijassistentiepakket Plus | Burmester Sound systeem | 360° camera |

  • 2025
  • 3.000 km
€ 177.945
Mercedes-Benz SL 350

Mercedes-Benz SL 350

  • 2006
  • 215.059 km
€ 15.750
Mercedes-Benz SL Roadster 63 4MATIC+ | Aeropdynamicapakket | 21" lichtmetalen velgen | Carbon interieur | Headup | Rijassistentiepakket |

Mercedes-Benz SL Roadster 63 4MATIC+ | Aeropdynamicapakket | 21" lichtmetalen velgen | Carbon interieur | Headup | Rijassistentiepakket |

  • 2023
  • 11.688 km
€ 179.850

