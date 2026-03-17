In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De kleurverschillen en de gele platen geven het al een beetje weg: deze Mercedes-Benz 200D is al een tijdje niet meer van de partij op de openbare weg. Er gloort echter hoop.

De lente nadert en dat is het moment voor veel klassiekereigenaren om hun pracht en praal weer tevoorschijn te toveren. Reken maar dat er op dit moment heel wat afgepoetst wordt om straks met blinkend chroom de zon in te kunnen. Deze Mercedes-Benz 190D is nog niet bepaald klaar voor het nieuwe seizoen. Sterker zelfs, dat is hij al heel wat jaren niet meer. Zonde, want het is toch een leuke verschijning, zo'n 'Heckflosse'.

Dat de door AutoWeek-forumlid D oh gespotte W110 uit 1965 al lang van de weg is, wisten we eigenlijk al voordat we een kentekencheck deden. Niet alleen vanwege de uiterlijke staat die toch sterk uitstraalt dat dit vooralsnog niet veel meer dan een restauratiebasis is, maar vanwege zijn gele kentekenplaten. De 190D heeft nog 'pre-GAIK'-kentekenplaten, die tot en met de jaren 90 gevoerd werden en daarna verplicht vervangen dienden te worden door de huidige met het blauwe EU-balkje. De auto blijkt inderdaad al sinds begin deze eeuw geen geldige apk te hebben.

Er gloort wat hoop voor deze ouwe diesel, want afgelopen jaar is hij voor het eerst sinds 1996 bij een nieuwe particuliere eigenaar gekomen, die de auto vervolgens aan weer iemand anders doorgaf. De huidige eigenaar heeft 'm sinds oktober in bezit en vast niet zonder goede reden. Wellicht zijn de groene plaatdelen al onderdeel van vers restauratiewerk. Het zou in elk geval leuk zijn als de 55 pk 'sterke' vleugel-Benz straks weer lekker rondtokkelt en op zijn 61e zijn vervroegd pensioen kan afkappen.