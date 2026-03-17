Deze Mercedes-Benz 200D hoopt binnenkort weer mee te doen - In het Wild

Al een kwart eeuw aan de zijlijn

2
Mercedes-Benz 200 D
Joas van Wingerden
2

De kleurverschillen en de gele platen geven het al een beetje weg: deze Mercedes-Benz 200D is al een tijdje niet meer van de partij op de openbare weg. Er gloort echter hoop.

De lente nadert en dat is het moment voor veel klassiekereigenaren om hun pracht en praal weer tevoorschijn te toveren. Reken maar dat er op dit moment heel wat afgepoetst wordt om straks met blinkend chroom de zon in te kunnen. Deze Mercedes-Benz 190D is nog niet bepaald klaar voor het nieuwe seizoen. Sterker zelfs, dat is hij al heel wat jaren niet meer. Zonde, want het is toch een leuke verschijning, zo'n 'Heckflosse'.

Dat de door AutoWeek-forumlid D oh gespotte W110 uit 1965 al lang van de weg is, wisten we eigenlijk al voordat we een kentekencheck deden. Niet alleen vanwege de uiterlijke staat die toch sterk uitstraalt dat dit vooralsnog niet veel meer dan een restauratiebasis is, maar vanwege zijn gele kentekenplaten. De 190D heeft nog 'pre-GAIK'-kentekenplaten, die tot en met de jaren 90 gevoerd werden en daarna verplicht vervangen dienden te worden door de huidige met het blauwe EU-balkje. De auto blijkt inderdaad al sinds begin deze eeuw geen geldige apk te hebben.

Mercedes-Benz 200 D

Er gloort wat hoop voor deze ouwe diesel, want afgelopen jaar is hij voor het eerst sinds 1996 bij een nieuwe particuliere eigenaar gekomen, die de auto vervolgens aan weer iemand anders doorgaf. De huidige eigenaar heeft 'm sinds oktober in bezit en vast niet zonder goede reden. Wellicht zijn de groene plaatdelen al onderdeel van vers restauratiewerk. Het zou in elk geval leuk zijn als de 55 pk 'sterke' vleugel-Benz straks weer lekker rondtokkelt en op zijn 61e zijn vervroegd pensioen kan afkappen.

Ontdek deze auto's in de occasionvergelijker

Mercedes-Benz 200-serie 200-280 (W123) 230E Airco Roestvrij belastingvrij

Mercedes-Benz 200-serie 200-280 (W123) 230E Airco Roestvrij belastingvrij

  • 1984
  • 320.000 km
€ 6.950
Mercedes-Benz 200-serie B-Klasse B200 NAVIGATIE-TREKHAAK

Mercedes-Benz 200-serie B-Klasse B200 NAVIGATIE-TREKHAAK

  • 2006
  • 227.317 km
€ 1.690
Mercedes-Benz 200-serie 200-280 (W115) 220 D 1976 Belastingvrij Uniek !!

Mercedes-Benz 200-serie 200-280 (W115) 220 D 1976 Belastingvrij Uniek !!

  • 1976
  • 55.147 km
€ 6.750

Lees ook

Reportage
MERCEDES AMG DUITS

Brute AMG's uit de jaren 90 vind je vooral in Japan waar ze cult zijn maar ook hier stijgen prijzen

Achtergrond
Designschetsen Mercedes-Benz W124 200-/300-serie

Als je beseft dat dit Mercedes-design 45 jaar oud wordt dan voel je jezelf ook echt oud

Achtergrond
Audi 100 TDI

In 1990 was 200 km/h een magische grens voor diesels en deze haalden het

Autotest
Mercedes 300D Turbo

Mercedes 300D Turbo - Na deze sublieme W124 is het nooit meer beter geworden

Achtergrond
Mercedes W124 200-/300-serie

Waarom de W124 de ziel van Mercedes-Benz is

