In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De Mazda MX-5 is per definitie een liefhebbersauto. Ook voor dit exemplaar is dus ongetwijfeld iemand te vinden, maar die moet misschien nog wel even langs een spuiterij.

De Mazda MX-5 is misschien wel de meest breed geliefde cabriolet ter wereld. Toch knap hoe die Japanners dat voor mekaar hebben weten te krijgen, terwijl de MX-5 op zijn beurt geïnspireerd was op Britse roadsters van weleer. Zeker de NA, de eerste generatie, trekt nog altijd bosjes mensen naar de occasionhandelaar. Deze is ook nog eens rood, een geliefde kleur voor de MX-5. Tegelijkertijd is de lak nou net het minst sterke punt van deze auto uit 1992.

Van voren lijkt de MX-5 nog best oké (al lijkt er ook wat kleurverschil tussen neus en voorbumper), maar aan de achterkant springen doffe rode stukken ons tegemoet. De blanke lak heeft daar losgelaten en de MX-5 is er zijn glans wat door verloren. De aanbieder geeft ruiterlijk toe dat deze MX-5 daarom overgespoten dient te worden. Dat gaat je natuurlijk met een beetje pech nog weer een paar mille kosten.

Met een vraagprijs van €4.999 is dit echter zeker niet de duurste MX-5 NA en dan heeft dit exemplaar ook nog eens de haast maagdelijke kilometerstand van 114.750. Volgens de aanbieder is de auto bovendien nog hard, al kan zeker even een kritische blik in de wielkasten achterin geen kwaad. Mocht hij inderdaad onderhuids nog netjes zijn, dan kun je hier met een beetje liefde een ontzettend leuke roadster van maken. Alleen moet je dan waarschijnlijk wel even wachten op de zomer van 2026 voordat je er zwoele ritjes mee kunt maken.