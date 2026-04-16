Deze Mazda 323 uit 1993 verkeert zonder meer in een unieke staat en we snappen de inzet van de aanbieder wat dat betreft. Het is alleen wel zeer de vraag of iemand dit geld ervoor neer gaat leggen.

Ruim voor het Zoom Zoom-tijdperk was Mazda ook al best aardig vertegenwoordigd in de Nederlandse compacte middenklasse en wel met 3-voorganger 323. Sterker zelfs, begin jaren 90 verkocht Mazda aantallen van de 323 die het daarna (ook met de 3) nooit meer zou halen. Dat kwam voor een deel ook wel door het brede spectrum aan 323's dat er op dat moment werd aangeboden. Zo had de reguliere 323 bijvoorbeeld een flitsende broer in de vorm van de 323 F met klapkoplampen en was er nog een kleine coupé in de vorm van de 323 C. Dergelijke creatieve uitspattingen deden de gewone 323 wel wat verbleken. Hier hebben we een doodnormale driedeurs in een niet heel tijdloos kleurtje, waar zelfs menig liefhebber waarschijnlijk dus zo aan voorbij zou lopen.

Toch vinden we deze Mazda 323 absoluut een tweede blik waard. Als je nog eens goed naar de foto's kijkt, zie je een auto die erbij staat om door een ringetje te halen. Wij kunnen ons de laatste keer dat we überhaupt zo'n 323 tegenkwam in het openbaar al vrijwel niet meer heugen, laat staan zo'n knapperd. Het verse kenteken verraadt al dat deze 323 onlangs naar Nederland gehaald is en dat is natuurlijk juist vanwege deze opmerkelijke staat gebeurd. De Duitse papieren zitten er nog bij en volgens de aanbieder is de 323 nieuw door een Duitse dame gekocht en daarna tot nu toe nog niet van een andere particuliere eigenaar geweest. Dat klinkt aannemelijk in het licht van de staat en kilometerstand van de auto (61.528 km).

Dan nu het antwoord op de vraag waar je waarschijnlijk al de hele tijd mee zit: wat moet dit kosten? Er wordt €5.650 voor de 323 gevraagd. Dat is een flinke sloot geld voor zo'n verder toch weinig boeiende auto, maar we snappen het wel. Ook hier geldt namelijk weer: vind maar eens een tweede. Op zichzelf is de Mazda dit dus mogelijk nog (bijna) waard ook, het lastige is alleen dat er net iemand moet zijn die om één of andere reden dit ook aan deze auto uit wil geven. Het zou zomaar kunnen dat die kilometerstand voorlopig niet oploopt en daarmee wordt hij eigenlijk alleen nog maar specialer, maar we hopen toch vooral dat iemand dit onopvallende pareltje oppikt.