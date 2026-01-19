MG is momenteel de enige fabrikant die een relatief betaalbare elektrische tweezitter aanbiedt. Daar komt een tweede bij en ook dat is een Chinees. Dit is de SC01 die naar Europa komt. Goed nieuws: hij is lichter dan de MG Cyberster. Veel lichter!

Wie een elektrische sportieve tweezitter wenst en niet het budget heeft om in de super- en hypercarklasse te winkelen, is in Europa aangewezen op de MG Cyberster. Een lichtgewicht is die zo'n 1.850 kilo zware roadster echter niet. Ook Lotus heeft in dit segment niets te melden. Het heeft elektrische modellen, maar de grote en zware Emeya en Eletre hebben helemaal niets gemeen met een kleine tweezitter. Spoedig komt er een elektrische tweezitter naar Europa die wél een relatief vedergewicht is. Dit is de SC01.

De SC01 is voor Europa fonkelnieuw, maar bestaat in thuisland China al langer. Inderdaad: ook de SC01 is een Chinese auto. Hij startte zijn bestaan als een project van tuner Tianjin Gongjiang Pai Auto Technology en wordt door het minstens zo Chinese JMEV als SSC SC01 gevoerd, waarbij SSC staat voor Small Sports Car. De SC01 is 4,11 meter lang, is slechts 1,17 meter laag en legt 1.365 kilo in de schaal. Dat is weliswaar veel meer dan een zo'n 980 kilo zware Mazda MX-5, maar het is mooi honderden kilo's minder dan een MG Cyberster.

De SC01 is gebouwd rond een lichtgewicht buizenframe, heeft ophanging met duwstangen, staat op lichtgewicht magnesium wielen en is bloedsnel. De sportcoupé heeft een NMC-accu van zo'n 60 kWh die twee elektromotoren voedt. Samen zijn ze goed voor 435 pk en 560 Nm. Daarmee zoemt -ie in 2,9 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h. Het elektrisch bereik is volgens de enthousiaste WLTC-methode vastgesteld op 435 kilometer.

In Europa komt de SC01 in een oplage van slechts 1.000 stuks op de markt. Prijzen zijn er nog niet.