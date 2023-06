Deze legendarische klassiekers zijn ook geassembleerd in Nederland

Om invoerrechten te omzeilen verschepen autofabrikanten grote kisten met onderdelen de hele wereld over. Zo zijn er ook talloze auto’s in Nederland geassembleerd.

Tussen 1933 en 1981 bouwt Ford auto’s, bestelbussen en vrachtwagens in de fabriek langs het Noordzeekanaal. Van september 1965 tot de zomer van 1967 zitten daar ook enkele honderden Mustangs tussen.

Volvo Amazon (1958)

De eerste Nederlandse Volvo’s komen niet uit Born. Bij Polynorm in Bunschoten beginnen ze in 1955 met de eerste generatie Kattenrug (P444). De tweede generatie (P544) en vervolgens de Amazon komen tot 1962 bij Beijnes uit Beverwijk vandaan.

Panhard Dyna (1949)

Bij carrosseriefabriek Mulder in Boskoop zijn ze in 1949 en 1950 druk bezig Panhards in elkaar te zetten. Zowel vracht- als personenauto’s. Die laatste inclusief bestelwagens en zelfs en handjevol cabriolets.

Morris Mini Minor (1959)

Morris-importeur Molenaar in Amersfoort is één van de grootste assembleurs in Nederland. Tussen 1952 en 1966 bouwen ze ruim 30.000 Morrissen, MG’s en later ook Austins. Een deel is ook bestemd voor de export, de hele wereld over.

Fiat 1100 (1955)

Fiat-importeur Leonard Lang begint in 1955 in Amsterdam met de assemblage van 1100’s. Tot die tijd besteedt de importeur assemblagewerk uit aan Mulder in Boskoop waar ze onder andere Topolino’s in elkaar zetten.

Chrysler Valiant (1960)

In 1951 start de Nederlandse Kaiser Fabriek (NEKAF) met de assemblage van Kaisers en Simca’s, later komen daar ook Willys Jeeps bij. In 1959 neemt Chrysler de fabriek over tot in 1971 het doek valt en de teller op dik 75.000 auto’s staat.

Saab 96 (1962)

De door Chrysler overgenomen NEKAF bouwt in 1962 en 1963 in Rotterdam ook nog een kleine serie Saabs 96 (570 in totaal). Deze veelal witte exemplaren zijn bedoeld voor export naar Duitsland en België.