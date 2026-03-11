Deze koplamp kost €4.000 en is bijna niet te vinden

Een simpele, ronde koplamp met een xenonpit: hoe duur kan het zijn? Heel duur, want deze koplamp is exclusief voor een zeer zeldzame versie van de Mercedes-Benz G-klasse.

We hebben het op deze site vaak over de Piëch-periode bij Volkswagen, toen vermoedelijk zelfs de printers op het hoofdkantoor in Wolfsburg door een W8 of W12 werden aangedreven. Als het om automobiele gekkigheid gaat, kan Mercedes echter ook lekker meepraten.

Tussen 2013 en 2017 waren de verstandige mensen bij dit bedrijf kennelijk langdurig ziek of op vakantie, want Mercedes knalde toen de ene na de andere compleet bezopen G-klasse de wereld in. Dat begon in 2013 met de Mercedes-AMG G63 6x6. Dat is één van de zeer weinige zeswielige auto’s die de wereld ooit gekend heeft, en ook nog een gigantische pick-up met - waarom ook niet - een 543 pk sterke V8 van AMG onder de kap.

4x4²

In 2015 volgde de iets minder gestoorde, maar alsnog bizarre G 500 4x4². Met vier in plaats van zes wielen en ‘gewoon’ de minder krachtige benzine-V8 uit de G500 onder de kap, maar alsnog een met maar liefst 45 centimeter verhoogde carrosserie. Vergeet parkeergarages en wasstraten: deze 2,25 meter hoge mastodont blijft buiten.

Weddenschap

Na de lancering van deze twee bizarre G’s moet er ergens in een duistere kelder in Stuttgart een weddenschap zijn afgesloten tussen twee topmanagers van Mercedes. “Als jij het voor elkaar krijgt om een nog absurdere G-klasse op de markt te brengen”, lispelde de ene topbestuurder in het licht aangeschoten oor van de andere, “dan wordt al dat bier de volgende keer door mij betaald.”

Daar zal die malle Helmut nog best spijt van hebben gekregen, want zijn collega kreeg het voor elkaar. In 2017 verscheen de Mercedes-Maybach G 650 Landaulet. Dat is de onzalige combinatie van een G 4x4² en de achterste helft van een G-klasse cabriolet (ja, dat bestond ook), afgetopt met de biturbo-V12 uit de G65 AMG. Het resultaat: een even hoge carrosserie, 621 pk, een halfopen dak en een verbruik zo hoog dat de in de buitenlucht zittende passagier het er op termijn vanzelf warm van krijgt.

Portaalassen

De G-klasse 6x6, 4x4² en Landaulet hebben die hoogte als grote overeenkomst. Ze kregen allemaal zogenaamde portaalassen mee, waarbij de as hoger zit dan het hart van het wiel. Dat levert nog meer bodemvrijheid op en betekent dat kinderen uit de onderbouw het misschien nog overleven ook als je ze in je giga-G letterlijk over het hoofd ziet. De extreme G-klasses werden ook stevig verbreed, wat ze in Amerika de verplichting voor vijf opvallende lampjes op de voor- en achterzijde opleverde.

Lichtpunt

Dat is echter niet het enige wat er aan de verlichting moest worden aangepast om de boel legaal te krijgen. Deze auto’s zijn namelijk zo ernstig veel hoger dan het origineel, dat het lichtpunt van de koplampen te hoog zat om nog legaal te kunnen zijn. Mercedes moest er dus voor zorgen dat de xenonpit lager in de unit kwam.

Die pit zit normaliter net boven het midden, maar simpelweg omdraaien is hier uiteraard niet aan de orde. Nee, men moest speciaal voor deze automobiele mastodonten een koplamp ontwikkelen met een ander binnenwerk. De dimlicht-pitten zitten daarbij niet net boven het midden, maar net naast het midden aan de buitenkant van het voertuig. Dat brengt de lichtbronnen verder van elkaar en vooral dichter bij het asfalt. Dat moest, legt Mercedes desgevraagd uit: “The difference in headlamp positioning is due to the vehicle's height and road illumination, and these adjustments were necessary for certification.”

Exotropie

Deze ingreep levert de G-klasse een vrij ernstige vorm van exotropie op, maar dat is niet het ergste. Die rol is namelijk weggelegd voor de rekening als zo’n koplampunit onverhoopt vervangen moet worden.

De koplampen voor de 4x4², 6x6 en Landaulet hebben onderdeelnummers A4638206903 (links) en A4638207003 (rechts). Ze zijn lastig te vinden, maar kosten als dat wel lukt zomaar €4.000 inclusief btw. Per stuk, welteverstaan. Een ‘gewone’ G-klasse-koplamp uit deze periode is ook geen koopje, maar dat moet toch lukken voor minder dan de helft.

Eén voordeel: de kans dat je met zo’n gigantisch opgehoogde G-klasse de koplamp moet vervangen na een aanrijding, is minimaal.