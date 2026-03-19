In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Het is even een beetje een onwennig gezicht als een klassieker een heel vers kenteken heeft, maar ergens heeft het ook wel iets leuks. Het is dan immers een nieuwe aanwinst op 's lands wegen. Bij deze Honda Accord is dat ook het geval.

Deze Honda Accord heeft een kenteken dat begint met drie letters en dan hoef je geen 'kenteken-nerd' te zijn om te weten dat dat niet zijn originele kenteken is. Deze Accord komt uit 1980 en zou dan hier in Nederland een kenteken gekregen hebben dat met een F of een G begon, in combinatie met een andere letter, gevolgd door twee cijfers en weer twee letters. Zo'n kenteken heeft hij echter nooit gehad (zo goed als zeker niet), want het gaat volgens de kentekengegevens om een auto die hiervoor in België geregistreerd stond. Begin vorig jaar werd de Accord naar Nederland gehaald.

We snappen wel dat iemand heeft besloten om juist deze Accord naar Nederland te halen, want kijk nu eens wat een plaatje het is. Deze generatie Accord zie je überhaupt vrijwel nooit meer, laat staan in zo'n keurige staat. Het hele verhaaltje klopt, met de weliswaar wat ontsierende maar wel lekker typische mistachterlamp onderaan de bumper als opvallend extra detail. De auto staat nog keurig op zijn originele wielen en die lijken ook nog eens vrij van vliegroest te zijn. Hier is duidelijk heel goed voor gezorgd.

We hebben van doen met een Honda Accord zoals je 'm indertijd nog best vaak zag, met een kleurtje dat begin jaren 80 op veel auto's populair was. In de neus ligt een 1.6, goed voor 80 pk. Naar hedendaagse maatstaven niet indrukwekkend, in 1980 was het dik voor elkaar. Bedenk je even dat zo'n middenklasse sedan toen nog geen ton woog en je snapt waarom dit voldoende was. Tegenwoordig is het allemaal überhaupt niet zo relevant meer, want deze Accord is waarschijnlijk net tevoorschijn getoverd voor leuke en rustige lenteritjes en niet om dagelijks in de haast van 2026 mee te hobbelen. Leuke spot weer, HarmenA!