Wanneer je ruimtebehoefte groter is dan je budget toelaat, kan het verstandig zijn om in de Aziatische hoek te kijken naar een compacte MPV die bij de meesten inmiddels van de radar is verdwenen. Handig in de stad en toch ruim genoeg. Betrouwbaar. Hoge zit. En vanwege het onbekend maakt onbemind-karakter een gunstige prijs/prestatieverhouding.

Met niet méér dan €5.000 op zak besteden we deze week aandacht aan drie van die modellen, dit (ook nog) onder het mom ‘niets is wat het lijkt’.

Mazda 2 1.4 Touring - 2004 - 65.656 kilometer - €4.340

Dat ‘niets is wat het lijkt’ is van toepassing op de Mazda 2. Want bij die auto denken wij met name aan een niet al te ruime, leuk rijdende hatchback uit het B-segment zoals die sinds 2007 onze wegen bevolkt. Diens gelijknamige voorganger was echter compleet anders: een compacte MPV die vanwege z’n hoekige voorkomen het goed deed bij het grijzere deel der natie. Deze lichtblauwe Mazda 2 lijkt zo’n eigenaar (m/v) gehad te hebben. Ondanks de gevorderde leeftijd van de 06-PB-KN ziet hij er vanbinnen en vanbuiten uit om door een ringetje te halen, mede veroorzaakt door de lage kilometerstand. De distributieriem is bij 49.000 kilometer vervangen. Als opvolger van de Demio had de 2 niet echt grote schoenen te vullen, maar weet toch te verrassen met zijn redelijk sportieve inborst. Uiteraard is 80 pk niet veel, maar dat is het gewicht van even een ton evenmin. Het stevige pookje laat zich met relatief korte slagen bedienen en het stuur verschaft je veel informatie over het wel en wee van de voorwielen. Lekker direct en communicatief, het sportief afgestemde onderstel verhoogt het - relatieve - rijplezier verder. Wel is de krachtbron nogal luidruchtig.

Voorin is er voldoende leefruimte, achterin komen langere benen vrij snel in de knel. Geen wonder: de 2 is nog geen vier meter lang. Wel hoog, dus plenty hoofdruimte en klap je de achterbank neer, dan gaat er toch iets meer dan een kuub mee. Helaas is de achterbank niet verschuifbaar, iets wat je op een dergelijke vierwieler wel zou kunnen verwachten.

Met zaken als elektrische raambediening rondom, lichtmetalen velgen, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, dakrails, airco en audio is deze Touring adequaat uitgerust voor een auto van die leeftijd. Jammer is dat het stuur - dat in een dashboard geplaatst is dat meer indruk maakt door zijn vormgeving dan door het materiaalgebruik - enkel in hoogte verstelbaar is.

Signalement

Merk Mazda

Type 2 1.4 Touring

Bouwjaar april 2004

Kilometerstand 65.656

Vraagprijs €4.340

Waar te koop? Wols Auto’s, Montfoort

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.388 cc

Max. vermogen 59 kW/80 pk bij 5.700 tpm

Max. koppel 124 Nm bij 3.500 tpm

Leeggewicht 1.025 kilo

Bagageruimte 268 l/1.044 l

Max. aanhanger geremd 900 kilo

Gem. verbruik 1:15,4 (NEDC)

0-100 km/h 13,9 s

Topsnelheid 164 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Hyundai Matrix 1.6i StyleVersion - 2008 - 93.133 kilometer - €4.990

‘Niets is wat het lijkt’ geldt tevens voor het volgende Pininfarina-ontwerp. Want bij de naam van dit beroemde Italiaanse designhuis denk je vooral aan volbloed sportwagens en niet zozeer aan een MPV uit Zuid-Korea. Dat had de ontwerper blijkbaar ook na enige tijd door, zodat bij de facelift in 2008 niet alleen front en zijruiten werden strakgetrokken, het Pininfarina-schildje op de Matrix-koets sneuvelde eveneens, want over deze Hyundai gaat het - met de sf-filmserie heeft de brave vierwieler overigens niets te maken. Zo’n faceliftmodel treffen we in Nijmegen aan. Deze Hyundai Matrix is iets duurder dan bovenstaande 2 en heeft wat meer gereden, maar nog altijd is het klokje niet rond. Krachtiger gemotoriseerd en vier jaar jonger staan aan de debetzijde van de 24-HBK-9 , die twee ex-eigenaren telt.

Dat het concept van de Matrix al uit 2001 stamt, merk je tijdens het rijden: behoorlijk wat windgeruis en een nogal rauw klinkende 1.6. Dat doet afbreuk aan het comfort, want dat is het karakter van deze midi-MPV. Hobbels en kuilen worden netjes weggewerkt en de stoelen zitten goed, hoewel ze zelfs voor personen van gemiddelde lengte een te korte zitting hebben. Achterin vind je voor een auto van dit formaat voldoende hoofd- en beenruimte, en ook de kofferbakinhoud van 354 tot maximaal 1.284 liter is keurig, evenals het 1.300 kilo trekgewicht aan de - aanwezige - trekhaak. Bovendien treffen we hier wél een verschuifbare achterbank. Nu we het toch over voorzieningen hebben; het getoonde model is de StyleVersion - indertijd qua uitrusting het topmodel. Alles wat de 2 aan boord heeft, treffen we bij de Matrix ook aan plus bijvoorbeeld climate control en privacy glass achter. De in het midden geplaatste klokkenwinkel is geen toonbeeld van ergonomie, de gebruikte materialen kunnen ermee door. Bij de vraagprijs zijn een verse apk en onderhoudsbeurt inclusief nieuwe distributieriem inbegrepen.

Signalement

Merk Hyundai

Type Matrix 1.6i StyleVersion

Bouwjaar oktober 2008

Kilometerstand 93.133

Vraagprijs €4.990

Waar te koop? Garage Zaat, Nijmegen

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.599 cc

Max. vermogen 76 kW/103 pk bij 5.800 tpm

Max. koppel 144 Nm bij 4.500 tpm

Leeggewicht 1.223 kilo

Bagageruimte 354 l/1.284 l

Max. aanhanger geremd 1.300 kilo

Gem. verbruik 1:13,7 (NEDC)

0-100 km/h 12,7 s

Topsnelheid 170 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Honda Jazz 1.2i S - 2005 - 99.438 kilometer - €4.495

‘Niets is wat het lijkt’ geldt tenslotte eveneens voor de Honda Jazz, want laten we eerlijk zijn: het enige frivole is diens typenaam. Of het moet het voorkomen zijn, want deze - we mogen toch wel zeggen - compacte MPV is vermomd als doodgewone hatchback. Hier zijn het de ‘magic seats’ die voor veel bergruimte zorgen. Sterker: de Jazz is de ruimste van de drie. Deze Honda Jazz is in 2005 in een Duitstalig land verkocht, rijdt sinds 2016 in ons land en heeft hier één eigenaar gehad. Het klokje is nog net niet rond geweest. De auto wordt inclusief geldige apk afgeleverd, beurt en/of garantie kosten extra. In verband met import raden wij dat aan, anderzijds zijn wij nog niet vergeten dat de Jazz vele jaren onze Tevredenheidstrofee in ontvangst mocht nemen - de eigenaren waren en zijn erg te spreken over diens bedrijfszekerheid.

De KN-013-S is als 1.2i S de instapper. Onder de kap doet een atmosferische 1.2 dienst die ten opzichte van 2 en de wat grotere Matrix vergelijkbare prestaties levert, maar een stuk zuiniger is, mede dankzij het wagengewicht van net geen ton. Ook is de krachtbron soepel en stil en vormt met de wat hooggeplaatste vijfbak (de brandstoftank ligt daar precies onder) een goed span. Gebruikte materialen en afwerking zijn in orde, op het gebied van uitrusting is de Jazz vergelijkbaar met de 2. De voorzetels zitten goed, maar de hoofdsteunen zijn onvoldoende verstelbaar. Ook op de achterbank zitten ze te laag.

De Jazz is behoorlijk stug afgeveerd, zonder dat dit ten koste gaat van het comfort. Door die afstemming en de directe besturing ben je als chauffeur actief betrokken bij het rijden. Stel je zoiets op prijs, dan ben je met de Jazz goed bediend. Hij laat zich met gemak door bochten smijten. Daarbij komt vanuit het onderstel niet te veel geluid en dat draagt weer bij aan het comfortgevoel.





Signalement

Merk Honda

Type Jazz 1.2i S

Bouwjaar mei 2005

Kilometerstand 99.438

Vraagprijs €4.495

Waar te koop? A1 Occasions, ‘s-Graveland

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.246 cc

Max. vermogen 57 kW/78 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 110 Nm bij 2.800 tpm

Leeggewicht 999 kilo

Bagageruimte 380 l/1.323 l

Max. aanhanger geremd 1.000 kilo

Gem. verbruik 1:18,2 (NEDC)

0-100 km/h 13,7 s

Topsnelheid 170 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Welke veel-ruimte-voor-weinig-geld-met-hoge-zit-occasion uit het Verre Oosten spreekt jou aan?

Ditmaal drie compacte ruimtewagens uit het Verre Oosten. De Hyundai Matrix is de grootste, het rijkst aangekleed en het comfortabelst. De Jazz is echter de ruimste, de zuinigste en laat zich leuk sturen. Dat laatste doet - verrassend - de Mazda 2 ook en die is weer gezegend met de laagste kilometerstand en nipt het goedkoopst. Welke moet het worden?