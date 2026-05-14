Deze klassiekers dalen het hardst in waarde

Is er sprake van een klassiekercrisis? Niet in bredere zin, maar er zijn auto’s die in waarde dalen. Meestal gaat het daarbij om modellen uit de jaren 50. Tien jaar geleden zag het er heel anders uit.

Wat moet je doen in tijden waarin je veel geld tot je beschikking hebt en de spaarrente laag is, zoals tien jaar geleden? Nou, een klassieker kopen bijvoorbeeld. Die stijgen immers in waarde, zo dachten veel mensen indertijd. Zodoende kregen (en krijgen) oude auto’s ongewild de rol van investeringsobject toebedeeld; de bedragen die liefhebbers neertelden voor bijvoorbeeld de Volkswagen T1 Samba en andere klassiekers uit de jaren 50 schoten net zo omhoog als de luchtkastelen van de financiële acrobaten. Dat moest natuurlijk een keer foutgaan. Veel mensen die tien jaar geleden veel geld in dit soort klassiekers investeerden, hebben ongetwijfeld spijt dat ze die lage rente niet voor lief hebben genomen.

De marktexperts van het Duitse Classic Data hebben uitgezocht welke klassiekers het hardst in waarde daalden. Veel van dit soort auto’s bereikten tien jaar geleden een hoogtepunt qua prijs, waarna de prijzen in een vrije val raakten. Daarbij gaat het veelal om oldtimers uit de jaren 50 en 60, waarvan de liefhebbers op leeftijd raken.

1. Mercedes-Benz 300 SC Cabrio (W188 II)

1955-1958, 2.996 cc, 175 pk

Als je deze klassieker uit Stuttgart in 2007 hebt gekocht, heb je goede zaken gedaan. Met een gemiddelde prijs van €220.000 was hij toen al voor velen onbereikbaar, maar inmiddels is hij €500.000 waard. Het was voor de lucky few die hem konden aanschaffen zonder meer een goede investering. In 2016 tikte de gemiddelde prijs kortstondig de €830.000 aan; dat was nog eens een stijging ten opzichte van 2007! Met een totale productie van 98 coupés, 49 cabriolets en 53 roadsters blijft de W188 zeer exclusief.

Waarde 2007 €220.200

Waarde 2010 €256.200

Waarde 2016 €830.000

Waarde 2020 €720.000

Waarde 2026 €500.000

2. Maserati 3500 GT Touring

1957-1964, 3.485 cc, 220 pk

Aandelen moet je kopen als de koersen laag zijn. Bij een auto als de Maserati 3500 GT Touring is het aanmerkelijk lastiger om vast te stellen wanneer je moet instappen, letterlijk en figuurlijk. Waarschijnlijk kochten liefhebbers deze klassieker omdat ze hem mooi vonden, met als gevolg dat ze een veel te hoog bedrag betaalden. Maar ze genieten ongetwijfeld tot op de dag van vandaag van deze beeldschone 2+2-zits Gran Turismo, waarvan de 3,5-liter zes-in-lijn wortels in de racerij heeft.

Prijs 2007 €58.300

Prijs 2010 €86.300

Prijs 2016 €316.000

Prijs 2020 €209.000

Prijs 2026 €195.000

3. Jaguar MK II 2.4

1959-1967, 2.483 cc, 120 pk

Zeg nu zelf, deze Jaguar blijft toch een beeldschone verschijning? Toch neemt de belangstelling af, omdat deze uitvoering maar 120 pk heeft en de meeste kopers liever voor de 3.8 gaan. Onze tip voor de huidige eigenaren van dit model: neem de waardevermindering voor lief en blijf er lekker mee doorrijden.

Prijs 2007 €36.200

Prijs 2010 €30.100

Prijs 2016 €40.800

Prijs 2020 €38.200

Prijs 2026 €24.900

4. Facel Vega HK 500

1958-1961, 5.915 cc, 360 pk

Dit is echt een Gran Turismo voor fijnproevers. Dean Martin, Pablo Picasso of Stirling Moss reden in deze chique Franse auto, verkrijgbaar als coupé en cabriolet. Ze genoten van de krachtige 5,9-liter achtcilindermotor en het exclusieve karakter.

Prijs 2007 €44.300

Prijs 2010 €63.800

Prijs 2016 €182.000

Prijs 2020 €157.000

Prijs 2026 €123.000

5. Bentley Mark VI

1946-1951, 4.357 cc, 137 pk

In 2016, toen alles wat oud was en vier wielen had duur werd, moest je op het toppunt van de markt €53.000 neertellen voor deze klassieker uit Groot-Brittannië. Dat was €16.000 meer dan in de jaren ervoor en erna. Feitelijk is dit een Rolls-Royce Silver Wraith, maar dan met een kortere wielbasis.

Prijs 2007 €37.100

Prijs 2010 €39.200

Prijs 2016 €53.000

Prijs 2020 €40.900

Prijs 2026 €37.000

6. Mercedes-Benz 220 SE (W 128)

1958-1959, 2.195 cc, 115 pk

Nog zo’n voorbeeld van de gekte die heerste in 2015. Van €24.500 in 2007 naar €45.000 en weer terug naar de huidige €31.900. Deze gemiddelde prijs geldt voor de vierdeurs sedan; de W128 was ook verkrijgbaar als cabriolet en coupé. Voor de aandrijving is een zes-in-lijn met 115 pk verantwoordelijk.

Prijs 2007 €24.500

Prijs 2010 €34.500

Prijs 2016 €45.000

Prijs 2020 €35.000

Prijs 2026 €31.900

7. Fiat 500 A Topolino

1936-1948, 569 cc, 14 pk

Noem het alsjeblieft geen Fiat 500, dat leidt bij zijn ronde opvolger wellicht tot irritatie. Noem hem gewoon Topolino (in het Nederlands: muisje), en geniet van dit model, samen met al die andere liefhebbers die al jarenlang tevreden zijn met 14 pk en hem ook tien jaar geleden, toen de prijzen een hoogtepunt bereikten, niet hebben verkocht.

Prijs 2007 €11.500

Prijs 2010 €16.400

Prijs 2016 €16.500

Prijs 2020 €14.000

Prijs 2026 €11.900

8. Porsche 356 C 1600 SC Cabriolet

1963-1965, 1.582 cc, 95 pk

Wat een droom van een cabriolet! Een 1,6-liter viercilinder boxermotor achterin met 95 enthousiaste paarden in combinatie met een design waarvan je spontaan vrolijk wordt. Met een gemiddelde prijs van €73.900 was de Porsche 356 C 1600 SC Cabrio in 2007 relatief gezien een koopje. Vandaag de dag betaal je er gemiddeld €128.000 voor en tien jaar geleden zelfs €175.000.

Prijs 2007 €73.900

Prijs 2010 €83.900

Prijs 2016 €175.000

Prijs 2020 €143.000

Prijs 2026 €128.000

9. Volkswagen T1 Samba

1963-1967, 1.493 cc, 42 pk

Bij mensen die dik een ton betalen voor een Samba, moet er toch ergens een steekje loszitten. Dat dachten we tenminste tien jaar geleden, toen in perfecte staat verkerende Samba’s (met 23 ramen!) voor zescijferige bedragen van eigenaar wisselden. Als je er toen eentje hebt gekocht, probeer dan vooral te kijken naar het plezier dat dit charmante VW-busje je heeft opgeleverd, niet naar wat hij je heeft gekost als je hem nu weer van de hand zou doen.

Prijs 2007 €35.700

Prijs 2010 €39.000

Prijs 2016 €92.000

Prijs 2020 €72.000

Prijs 2026 €68.000

10. Alfa Romeo 2600 Spider

1962-1965, 2.584 cc, 145 pk

Een 2,6-liter zes-in-lijn met drie dubbele carburateurs en 145 pk, in combinatie met een prachtige, tijdloze cabriolet-carrosserie van de hand van ‘CiCi’ Anderloni. Deze auto is volkomen terecht in waarde gestegen. Wees niet verdrietig omdat je hem in 2016 niet hebt verkocht. Blijf er vooral lekker van genieten!