Dat de nieuwprijzen van auto’s voor Jan Modaal amper meer op te brengen zijn, is al geruime tijd bekend. Helaas geldt hetzelfde voor occasions en dan moet je maar hopen dat de vorige eigenaar zorgvuldig met je kostbare bezit is omgegaan. In deze toch wat onzekere tijden gaan we daarom nu op zoek naar zoveel mogelijk zekerheid: een Japanse occasion van het genre SUV of cross-over waar de kop net vanaf is.

Daarbij gaat onze keuze niet uit naar zomaar een trio vertegenwoordigers uit het land van de Rijzende Zon, maar richten we ons op de heden ten dage zo populaire cross-over met een hybride aandrijflijn. Om de exploitatiekosten eveneens binnen de perken te houden, kiezen we drie compacts; van Mazda, Suzuki en Toyota.

Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Smart Hybrid Style - 2021 - 40.455 kilometer - €22.950

Met een toch niet geringe 23 mille op zak kun je tegenwoordig alleen nog maar terecht in het A-segment wanneer je een nieuwe auto wenst. Goed, een Dacia Sandero of een klein elektromobieltje waar je niet ver mee komt, zijn ook mogelijkheden, maar daar houdt het toch wel mee op. Met een auto waar de kop vanaf is, is niet enkel je zoekgebied veel groter, maar je treft vaak lekker aangeklede vierwielers aan in de door jou gewenste carrosserievorm. Neem nou deze Suzuki S-Cross. Met amper 40.000 kilometer op de teller is deze nog van fabrieksgarantie voorziene mild-hybride net ingereden en wacht bij de merkdealer op zijn - toch al - derde baasje. Tot voor kort werd Suzuki ook in de VS verkocht, en dan weet je het wel: ze zijn vaak lekker luxe aangekleed.

Zo ook de L-521-GG. Climatecontrol, navigatiesysteem, leren bekleding, stoelverwarming, zesbak, elektrisch bedienbaar glazen panoramadak, led-verlichting vóór, achteruitrijcamera, adaptieve cruisecontrol, privacy glass achter, afneembare trekhaak (geremd trekgewicht 1.500 kilo) en een trits veiligheidsvoorzieningen zijn present. Veel voor relatief weinig, da’s altijd een sterk punt van Suzuki geweest. Wel gaat dat enigszins ten koste van raffinement: de gebruikte materialen zijn vrij eenvoudig - zie bijvoorbeeld het (nu al) wat lubberende leer van de bestuurdersstoel.

Een geblazen 1.4 krijgt ondersteuning van een piepkleine elektromotor en daar wordt de auto vlot (mede door z’n relatief lage gewicht) en zuinig van. De besturing is vrij direct, maar de soepele vering zorgt ervoor dat comfort duidelijk de boventoon voert.

Binnenruimte is er beslist voldoende, waarbij ook de kofferruimte van standaard 430 liter opvalt. Behalve dat de achterbank in delen neerklapbaar is, is deze tevens verschuifbaar, wat de Soes MPV-achtige trekjes geeft. Ook is de laadvloer in hoogte verstelbaar. Tot slot bieden forse raampartijen en grote zijspiegels goed zicht naar alle kanten.

Signalement

Merk Suzuki

Type S-Cross 1.4 Boosterjet Smart Hybrid Style

Bouwjaar mei 2021

Kilometerstand 40.455

Vraagprijs €22.950

Waar te koop? Suzuki-dealer Oostendorp, Arnhem

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.373 cc, turbo, mild-hybride

Max. vermogen 95 kW/129 pk bij 5.500 tpm

Max. koppel 235 Nm bij 2.000 tpm

Leeggewicht 1.155 kilo

Bagageruimte 430 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.500 kilo

Gem. verbruik 1 op 18,5 (WLTP)

0-100 km/h 9,5 s

Topsnelheid 190 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Active - 2022 - 83.666 kilometer - €22.950

Als het gaat om zekerheid, dan mag het oer-betrouwbare Toyota niet ontbreken. Voor dezelfde vraagprijs als die van de S-Cross vinden we bij een Bovag-bedrijf in Veldhoven deze origineel Nederlandse (want net als van de S-Cross komen behoorlijke aantallen van de Yaris Cross van over de grens, wat de populariteit van dit soort occasions aangeeft) Toyota Yaris Cross. Een jaar jonger, maar wel met meer kilometers, die bijeen zijn gereden door één eigenaar.

Daar waar Suzuki de S-Cross een stukje levenslust meegeeft is de Yaris Cross bovenal degelijk. Maar da’s niet het enige verschil. De Yaris Cross is een echte hybride: de 1,5 liter grote driepitter werkt in een planetair tandwielstelsel samen met een relatief kloeke elektromotor van 80 pk/141 Nm. Een en ander werkt naadloos, maar de aandrijflijn - in combinatie met een cvt-automaat - moet soms flink werken om de gang erin te krijgen. Jammer, want ondersteltechnisch slaan we de Yaris Cross net wat hoger aan dan de S-Cross: zowel comfortabel als dynamisch, geen last van overhellen in snelgenomen bochten. Wel is de Yaris Cross nog zuiniger dan z’n landgenoot.

Binnenin gaat het er met name doortimmerd aan toe: ergonomie en bouwkwaliteit staan buiten kijf, maar frivoliteit ontbreekt. Waar het ook wat aan ontbreekt, is leefruimte. Voorin gaat het best, maar achterin wordt het voor volwassenen al snel te krap, iets waar de reguliere Yaris ook last van heeft. De kofferruimte is eveneens wat bescheidener van volume en dat geldt ook voor het geremde aanhangergewicht: 750 kilo.

Met zaken als adaptieve cruisecontrol, achteruitrijcamera, climate control, DAB-audio en led-verlichting biedt deze Active een aantal voorzieningen die het leven aan boord veraangenamen, maar echte luxe als leren bekleding, een elektrisch panoramadak en een navigatiesysteem die de S-Cross heeft, ontbreken. Wel is de Yaris Cross bijzonder rijkelijk bedeeld met veiligheidshulpjes, tot een trailer-assistent aan toe.

Signalement

Merk Toyota

Type Yaris Cross 1.5 Hybrid Active

Bouwjaar augustus 2022

Kilometerstand 83.666

Vraagprijs €22.950

Waar te koop? Vakgarage van Limpt, Veldhoven

Technische gegevens

Motor 3-cil. in lijn, 1.490 cc, elektromotor

Max. systeemvermogen 85 kW/116 pk

Max. systeemkoppel n.b.

Leeggewicht 1.150 kilo

Bagageruimte 390 l/1.097 l

Max. aanhanger geremd 750 kilo

Gem. verbruik 1 op 22,2 (WLTP)

0-100 km/h 11,2 s

Topsnelheid 170 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Mazda MX-30 R-EV 170 Advantage - 2023 - 30.837 kilometer - €22.900

Het portretteren van bovenstaande occasions levert het volgende perfecte plaatje op: binnenruimte, prestaties, frivoliteit en uitrusting van de S-Cross gecombineerd met de degelijkheid, zuinigheid, het onderstel en de veiligheidsvoorzieningen van de Yaris Cross. Omdat zo’n combinatie niet bestaat, zoeken we een derde kandidaat erbij en da’s iets bijzonders: deze van de tweede eigenaar afkomstige Mazda MX-30. Hierin werkt een 170 pk/260 Nm-sterke elektromotor samen met een heuse eenschijfs rotatiemotor (de eerste in deze rubriek na ruim 400 auto’s). De elektromotor (bruto accucapaciteit 17,8 kWh) is weinig indrukwekkend: actieradius 85 kilometer, snelladen 36 kW - daar win je de strijd niet mee. Gelukkig is er een brandstoftank van 50 liter aan boord, zodat je in totaal toch bijna 700 kilometer ver komt. Net zo opvallend is het koetswerk: sterk aflopende daklijn, kleine ‘zelfmoordportieren’ achter. Daar heb je als volwassene echter weinig te zoeken. Beter is het voorin gesteld (op de iets te korte zittingen na): genoeg ruimte en uitzicht op een mooi gebouwd en gebruiksvriendelijk dashboard. Helemaal achterin past 350 liter (waarvan de eerste liters door de laadkabel worden opgeslokt), een trekhaak is niet mogelijk.

Head-up display, elektrisch verstelbare voorstoelen (combinatie van stof en kunstleer), navigatiesysteem, ledverlichting, uitgebreid arsenaal aan veiligheidshulpjes en ook een warmtepomp zijn allemaal present in deze Advantage-uitvoering.

De MX-30 kent een rustige en stabiele wegligging. Geen wonder: hij weegt meer dan 1.750 kilo! Aan boord heerst voornamelijk stilte totdat de rotatiemotor (die als range extender werd toegevoegd, vergelijkbaar met de BMW i3 REX) bijspringt. Niet dat je meteen het kippenvelgeluid à la 787B krijgt waarmee Mazda in 1991 de 24 uur van Le Mans won, maar de motorbrom is indringender aanwezig dan wat een gemiddelde ‘normale’ krachtbron voortbrengt. Liefhebbers van bijzondere techniek zullen zich best aangesproken voelen, mits zij geen gezin hebben met opgeschoten pubers. En evenmin een caravan, want een trekhaak is niet mogelijk.

Signalement

Merk Mazda

Type MX-30 R-EV 170 Advantage

Bouwjaar december 2023

Kilometerstand 30.837

Vraagprijs €22.900

Waar te koop? Auto Centrum Voorschoten A.C.V., Voorschoten

Technische gegevens

Motor rotatiemotor, 830 cc, elektromotor

Max. systeemvermogen 125 kW/170 pk

Max. systeemkoppel 260 Nm

Leeggewicht 1.753 kilo

Bagageruimte 350 l/1.171 l

Max. aanhanger geremd 0 kilo

Gem. verbruik 1 op 100,0 (WLTP)

0-100 km/h 9,1 s

Topsnelheid 140 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Een compacte hybride cross-over, maar welke?

Drie verschillende aandrijflijnen verpakt in compacte, Japanse cross-overs. De Suzuki S-Cross biedt de meeste binnenruimte en prestaties, de Toyota Yaris Cross is het meest degelijk en voorzien van de meeste veiligheidsvoorzieningen. Potentieel is de Mazda MX-30 het zuinigst, maar dan moet je wel heel vaak naar de laadpaal - dat lukt niemand. Daarnaast is de MX-30 het meest bijzonder qua uiterlijk en heeft het mooiste interieur. Tja, zeg het maar weer: welke moet het worden?