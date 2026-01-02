Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Deze jaarwisseling veel meer autobranden dan voorgaande jaren

Negatieve uitschieter

1
Daewoo Matiz brand wrak uitgebrand autobrand
  • Nieuws

Iedere jaarwisseling gaan er veel auto's in vlammen op, maar deze keer was het wel heel heftig. De afgelopen jaarwisseling springt er behoorlijk uit vergeleken met de jaren ervoor.

Tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn veel meer auto's in brand gevlogen dan in voorgaande jaren. Dat blijkt uit cijfers van het aantal nieuwjaarsincidenten van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), een instantie die de veiligheidsregio's ondersteunt.

Het NIPV noteerde 361 autobranden. Dat is ruim 33 procent meer dan vorig jaar. Bij de jaarwisseling van 2024 naar 2025 waren er 271 branden in auto's. Nog een jaar eerder telden de hulpdiensten 230 autobranden. Dat komt neer op een toename van 57 procent in twee jaar tijd.

Hieronder zie je het aantal autobranden in de afgelopen jaren. Vanaf de jaarwisseling 2019-2020 was er een daling zichtbaar, maar de afgelopen drie jaarwisselingen zat er helaas weer een stijgende lijn in.

JaarwisselingAantal autobranden
2025/2026361
2024/2025271
2023/2024230
2022/2023189
2021/2022203
2020/2021221
2019/2020249
1 Bekijk reacties

Lees ook

Nieuws
Tesla Model 3

Bijna alle nieuw verkochte auto's in Noorwegen elektrisch

Nieuws
Alpina B3 GT

Alpina nu officieel opgenomen in de BMW Group

Nieuws
Mercedes-Benz CLS facelift 2021

Deze nieuwe auto's werden amper verkocht in 2025

Nieuws
Sneeuw winter donker

Rijkswaterstaat waarschuwt voor gevaarlijke wegen komende dagen

Overall winnaar eindejaarsprijzen

AutoWeek 2025: 'Dit is de overall winnaar van de eindejaarsprijzen'

Lezersreacties (1)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.