Iedere jaarwisseling gaan er veel auto's in vlammen op, maar deze keer was het wel heel heftig. De afgelopen jaarwisseling springt er behoorlijk uit vergeleken met de jaren ervoor.

Tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn veel meer auto's in brand gevlogen dan in voorgaande jaren. Dat blijkt uit cijfers van het aantal nieuwjaarsincidenten van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), een instantie die de veiligheidsregio's ondersteunt.

Het NIPV noteerde 361 autobranden. Dat is ruim 33 procent meer dan vorig jaar. Bij de jaarwisseling van 2024 naar 2025 waren er 271 branden in auto's. Nog een jaar eerder telden de hulpdiensten 230 autobranden. Dat komt neer op een toename van 57 procent in twee jaar tijd.

Hieronder zie je het aantal autobranden in de afgelopen jaren. Vanaf de jaarwisseling 2019-2020 was er een daling zichtbaar, maar de afgelopen drie jaarwisselingen zat er helaas weer een stijgende lijn in.