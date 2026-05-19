Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Hummer H2
 
Nieuws

Deze Hummer H2 is geen SUV maar een SUT - In het wild

Met de T van Truck

Joas van Wingerden
0

In het Nederlandse straatbeeld is de Hummer H2 een soort vrachtwagen, maar ook in thuisland VS is het een 'truck'. In dit geval zit dat zelfs in de naam.

Iedere Hummer is een opvallende verschijning en zeker in Nederland valt hij behoorlijk op. Je kunt je afvragen of er een auto bestaat die nóg verder van Nederlandse nuchterheid verwijderd is dan een Hummer. Hij is bombastisch in alle opzichten en zeker met de huidige brandstofprijzen is het voor velen vast niet te bevatten dat je zoiets zou rijden. Toch is iemand hier gewoon mee op pad en dat is eigenlijk juist ook wel weer een pluim waard. Je hebt ongetwijfeld iets met auto's als je hiervoor kiest en het leverde AutoWeek-forumlid Camperfan een mooie spot op.

Hummer H2

Een H2 met een bakkie.

Nou is de Hummer H2 vergeleken met de H1 nog haast subtiel, al zullen we dat woord in deze context verder niet meer gebruiken. Met zijn 5,17 meter lengte is deze H2 wel weer iets langer dan de reguliere versie. Dit is een H2 SUT, ofwel een Sport Utility Truck. Het 'truck'-deel van die slim door de marketingafdeling van Hummer bedachte naam slaat op het feit dat dit in tegenstelling tot de reguliere H2 een pick-up met een open laadbak is. In de VS heet dat een 'truck', al wordt die term ook wel breder gebruikt voor andersoortige utilitaire auto's.

In Nederland heb je voor deze truck al bijna een vrachtwagenrijbewijs nodig. De H2 SUT weegt bijna 3 ton en heeft een maximaal toegestane massa van 3,500 kg, het C-rijbewijs komt boven de 3.500 kg om de hoek kijken. Uiteraard hoort bij zo'n gewicht een lompe motor. In de neus ligt een V8 uit de bekende LS-familie van moederbedrijf GM. Een 6.0 die onder meer ook in de GMC Silverado en Chevrolet Suburban is gebruikt. Die levert 330 pk en net geen 500 Nm koppel en rijdt op een liter benzine zo'n 4 à 5 km. Nou worden bij Hummers vaak met een lpg-installatie de kosten nog wat gedrukt, maar dat is bij deze H2 niet het geval. Het mag wat kosten, maar ook dat is liefhebberij, nietwaar?

Plaats een reactie
Hummer Hummer H2 In het wild
Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?
Hummer H2 6.0 V8

Hummer H2

6.0 V8

  • 2004
  • 76.055 km
  • Benzine
  • 235kW/320pk

Automatisch

Online sinds 0 maand
Extreme Cars and Boats USA B.V.
prijs op aanvraag
Hummer H2 6.0L V8 | Zwart leder | Schuif Kanteldak | LPG | Groot rijbewijs | Marge

Hummer H2

6.0L V8 | Zwart leder | Schuif Kanteldak | LPG | Groot rijbewijs | Marge

  • 2005
  • 231.575 km
  • LPG
  • 238kW/324pk

Automatisch

Online sinds 1 maand
Van der Lans Auto's BV
€ 19.950
Hummer H2 6.0 V8- trekhaak- Bose-stoelverwarming

Hummer H2

6.0 V8- trekhaak- Bose-stoelverwarming

  • 2005
  • 210.090 km
  • Benzine
  • 234kW/318pk

Automatisch

Online sinds 1 maand
Autobedrijf E.J. Rooy
€ 19.445
Hummer H2 6.0 V8 Btw auto, Fiscale waarde € 12.000,- (€ 33.016,53 Ex B.T.W) DEALER AUTO BTW auto

Hummer H2

6.0 V8 Btw auto, Fiscale waarde € 12.000,- (€ 33.016,53 Ex B.T.W) DEALER AUTO BTW auto

  • 2005
  • 67.624 km
  • Benzine
  • 238kW/324pk

Automatisch

Online sinds 5 maanden
Classic Master
€ 39.950
Hummer H2 6.0 V8 Perfect mooi origineel Voll.Onderhoud Youngtimer

Hummer H2

6.0 V8 Perfect mooi origineel Voll.Onderhoud Youngtimer

  • 2004
  • 69.931 km
  • Benzine
  • 243kW/330pk

Automatisch

Online sinds 5 maanden
Garage Ploegh
€ 33.900
Hummer H2 6.2 V8 SUT Luxury Limited | Pano | Bose | Camera | Leder

Hummer H2

6.2 V8 SUT Luxury Limited | Pano | Bose | Camera | Leder

  • 2008
  • 157.706 km
  • Benzine
  • 293kW/398pk

Automatisch

Online sinds 6+ maanden
AIG Automotive
€ 44.950

Lees ook

Nieuws
Hummer H2

Prindiville maakt Hummer tot Ecomobiel

Nieuws
Hummer H2

Hummer H2-productie gestaakt

Nieuws
Hummer H2

Hummer gaat aan de ethanol

Nieuws
Hummer H2

Hummer H2 krijgt dieselmotor

Nieuws
Weihnachts-Hummer H2

Helemaal in de stemming

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.