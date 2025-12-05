Deze Honda Jazz straalt je tegemoet - Liefhebber gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De eerste Honda Jazz kwam in 1983 op de markt. Toen was het nog geen MPV-achtige, maar een opvallend hoog, compact driedeurs stadsautootje. Best wel handig, maar daar koop je 'm daar tegenwoordig niet voor. Wie nu een Honda Jazz van de eerste generatie koopt is waarschijnlijk een liefhebber.

Ondanks dat-ie niet groot is, heeft Honda de Jazz wel ontworpen met een praktische toepassing in het achterhoofd. De bagageruimte van de Japanner zou namelijk precies groot genoeg moeten zijn om een 50cc scooter mee te kunnen nemen. Het idee daarachter was dat je de laatste kilometers richting je bestemming op de tweewieler kon afleggen. In het buitenland kon je de bijbehorende opvouwbare scooter, een Honda Motocompo, zelfs bij de auto kopen.

Hier in Nederland was de Honda Jazz niet zo populair. Tussen 1983 en 1986 zijn er slechts 3.544 van deze Hondaatjes verkocht. Een groot deel daarvan rijdt niet meer rond. Dat maakt dit exemplaar uit 1985 behoorlijk zeldzaam. Zeker als we kijken naar de staat waarin de auto zich bevindt. Tot drie jaar geleden had de Jazz slechts één eigenaar. De tweede en tevens laatste eigenaar heeft de Jazz ook goed verzorgd. Kijk maar naar die chique wieldoppen, de staat van de lak en het nog altijd fris ogende interieur. Verder springen de rechte lijnen, ronde koplampjes en de asymmetrische grille in het oog.

De Jazz wordt aangedreven door een 56 pk sterke viercilinder. Dat lijkt erg weinig, maar vergeet niet dat dit autootje maar 688 kg weegt: de helft van de massa van de huidige Jazz. De laatste jaren heeft de Jazz het rustig aan gedaan. Het kilometerrapport laat zien dat er sinds 2022 is er nog maar 2.500 kilometer mee gereden is. In de 30 jaar die de Jazz nu rondrijdt heeft-ie in totaal 339.809 gereden. Dat zou je niet zeggen, als je ‘m zo ziet staan!

Deze aandoenlijke rakker heeft een prijskaartje van €4.800. Als je er rationeel naar kijkt is dat veel geld voor de hoeveelheid auto. Laat je de ratio los: dan is dit echt een pareltje, waarvan we hopen dat de toekomstige eigenaar hem ook in topstaat zal houden.