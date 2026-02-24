In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Je hoeft geen twee keer te kijken om te zien dat deze Honda Accord er prachtig bij staat. Daar is een goede reden voor: hij is lang bij zijn eerste baasje gebleven. Heel lang.

Meer dan een waterig winterzonnetje heeft deze Honda Accord niet nodig om lekker te glimmen. Zelfs de koplampen zien er heerlijk fris uit, maar dat heeft alles te maken met het feit dat dit één van de eerste (zo niet dé eerste) auto's met 'heldere' koplampen was. Een opvallend modern element aan een verder toch vrij behoudend gelijnde auto. Bedenk je immers eens dat toen deze Accord op de markt kwam, er al zeven jaar lang zoiets als een Ford Sierra rondreed. We hebben hier natuurlijk ook wel de meest conventionele carrosserievorm te pakken. Later kwam er ook van deze Accord nog een Aero Deck en die was een stuk opvallender, zij het niet zo extravagant als z'n voorganger.

Goed, we dwalen af. Terug naar deze Accord. Dat is een lekker gangbaar exemplaar met een 2.0 in zijn neus, maar het is wel mooi een 2.0i EX. Het i-tje achter de 2.0 maakte een aanzienlijk verschil, want met carburateur was er 110 pk vermogen en deze had dankzij injectie 133 pk tot zijn beschikking. Daarmee was het in zijn tijd (we hebben het hier over een auto uit 1990) best al een vlotte auto. Mocht je er nog een schepje bovenop willen, dan kon je tekenen voor een 150 pk sterke 2.2i. Zo'n feestje is het hier dus niet, maar reken maar dat de eerste eigenaar met deze Accord ook al helemaal het heertje was.

Het beviel kennelijk zo goed, dat het afgelopen zomer pas tijd voor afscheid was. Wie weet gaat het hier om een erfstuk. Na dik 35 jaar en zo te zien een hoop liefde staat er zodoende een nog schitterende Accord. Geen wonder dat AutoWeek-forumlid Johan82 er deze foto's van maakte. Het enige mogelijke smetje dat we kunnen ontdekken: de wielen kunnen wij even niet thuisbrengen als originele Accord-wielen. Maar ach, het staat voor zover we zien niet verkeerd.