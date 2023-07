Deze handzame stationwagons koop je voor € 8.000

De autowereld is dynamisch: segmenten komen en gaan. Een van de verdwenen segmenten is die van de compacte stationwagon. In een ver verleden had je zelfs van de allerkleinste modellen een ‘bestelversie’, denk aan de Austin Mini Clubman en de Fiat 500 Giardiniera, maar tegenwoordig moet je het zoeken in formaatje Astra, 308, Mégane … Daartussenin zaten auto’s als de Peugeot 206/207 SW, de Renault Clio Estate, de Seat Ibiza ST, de Skoda Fabia Combi en uiteraard de huidige Mini Clubman. Op deze laatste na zijn ze allemaal verdwenen.

Vreemd. En jammer, want compact genoeg om handig in de stad te zijn en ruim genoeg om toch veel mee te kunnen nemen. Het wat ongelukkige uiterlijk van sommige modellen (eerste generatie Clio Estate, tweede generatie Fabia Combi) zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld bij het kortstondige bestaan van dit segment. Wij gaan met 8 mille in de knip op zoek naar een compacte veelvraat.

Renault Clio Estate TCe 90 Energy Authentique - 2014 - 142.504 kilometer - €7.950

Die suffe Clio Estate I kreeg in 2013 een veel sprankelender opvolger. Onze Laurens van den Acker zorgde voor een bijna kunstzinnige, sculpturale uitstraling, niet in het minst door de keuze uit hippe kleuren, zoals deze fraai rode Renault Clio. Maar je weet hoe het gaat met kunst: vorm gaat voor functie. Dat is ook op de Clio Estate II van toepassing. Want hoewel de auto van de geportretteerde occasions het grootst is, is hij van binnen juist het krapst, terwijl de bagageruimte zich in volume tussen Seat en Skoda nestelt (zowel met de achterbank op als neer). De 2-TKD-63 heeft ruim 142.000 kilometer ervaring, bijeen gereden door drie eigenaren. Over garantie wordt in de advertentie niet gerept, en da’s jammer.

De Clio Estate is best een vermakelijke auto om te rijden. Het geblazen driepittertje doet ‘t aardig, maar om de vaart er goed in te houden, zijn hogere toerentallen en regelmatig terugschakelen nodig. Het onderstel (onafhankelijk rondom in combinatie met dwarsarmen) weet met deze aspiraties wel raad: oneffenheden worden goed weggefilterd, in (snellere) bochten ligt hij koersvast, met dank aan stabilisatorstangen voor en achter. Ook stuurt de Clio mooi direct, maar wel aan de lichte kant. Meer feedback zou welkom zijn! Dat geldt tevens de vijfbak. Binnenin treffen we een speels dashboard aan, waarvan niet alle kunststoffen even hoogwaardig aanvoelen. Het zitmeubilair is prima voor elkaar.

De Authentique is weliswaar de instapper, op een houtje bijten hoeft niet: hill assist, traction control, led-dagrijdverlichting, airco en cruisecontrol zijn bijvoorbeeld present. Net als de Fabia blieft de Clio elke 30.000 kilometer/twee jaar een onderhoudsbeurt (Ibiza: 15.000 kilometer dan wel elk jaar) en net als de Ibiza geldt een carrosseriegarantie van twaalf jaar (Fabia: tien jaar, dus die vervalt volgend jaar). Deze Clio Estate is een levenslustige verschijning die qua onderhoudskosten binnen de perken blijft. Wel gaat hier en daar vorm voor functie.

Signalement

Merk Renault

Type Clio Estate TCe 90 Energy Authentique

Bouwjaar maart 2014

Kilometerstand 142.504

Vraagprijs €7.950

Waar te koop? Autobedrijf Henk van Rossum, Boxmeer

Technische gegevens

Motor 3-cil. in lijn, 898 cc, turbo

Max. vermogen 66 kW/90 pk bij 5.250 tpm

Max. koppel 135 Nm bij 2.500 tpm

Bagageruimte 443 l/1.380 l

Max. aanhanger geremd 1.200 kilo

Gem. verbruik 1 op 21,7

0-100 km/h 12,2 s

Topsnelheid 185 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Seat Ibiza ST 1.2TSI FR - 2014 - 118.435 kilometer - €7.950

Voor hetzelfde bedrag staat deze strak gelijnde Seat Ibiza ST voor je deur. Minder kunstzinnig, sportiever uitgedost dan de Fransman, zeker in de FR-uitmonstering. Ook binnenin treffen we dit sfeertje aan met onder meer dashboardklokken met ‘hangende’ wijzernaalden. Het 85 pk-motortje rijdt er geen kilometer harder door, maar het staat wel stoer! De P-488-BS is een maand jonger dan de XL-Clio (en heeft een stuk minder ervaring), aan het kenteken is dat echter niet te zien: import, dus. En weliswaar waren de TSI’s in 2014 al op vele fronten verbeterd, het is beslist aan te raden om deze occasion mede daarom met garantie aan te schaffen. Kost wel extra: zes maanden inclusief apk en grote beurt maakt ’m €800 duurder, drie maanden is €500. Voorin biedt de Ibiza de meeste ruimte van ons trio, achterpassagiers zitten in de Fabia het best. Helemaal achterin draagt de Spanjaard de rode lantaarn. Gevalletje lifestyle-combi?

Maakt het dynamische uiterlijk de verwachtingen op de weg waar? Redelijk: denk Volkswagen Polo, maar dan een snufje scherper. Vertrouwd en degelijk enerzijds, maar net iets steviger. Ook de vijfbak schakelt net wat strakker. Al met al voelt de Spanjaard wat serieuzer aan dan de frivolere Clio Estate, maar FR-aspiraties maakt het 1200-motortje uiteraard niet waar. Wel fijn is dat de Ibiza (en Fabia) een viercilinder aan boord heeft. Die klinkt toch iets gecultiveerder dan de driepitter van Renault. Bovendien draait hij net wat minder toeren bij gelijke snelheden.

Signalement

Merk Seat

Type Ibiza ST 1.2TSI FR

Bouwjaar april 2014

Kilometerstand 118.435

Vraagprijs €7.950

Waar te koop? Autobedrijf Jawie, Beuningen

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.197 cc, turbo

Max. vermogen 63 kW/85 pk bij 4.800 tpm

Max. koppel 160 Nm bij 1.500 tpm

Bagageruimte 430 l/1.164 l

Max. aanhanger geremd 1.200 kilo

Gem. verbruik 1 op 19,6

0-100 km/h 11,7 s

Topsnelheid 180 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Skoda Fabia Combi 1.2TSI Sprint - 2014 - 134.420 kilometer - €7.999

Willen we voor 8 mille de station-versie van de Fabia, dan hebben we de keuze uit de tweede generatie van een bouwjaar en met een kilometerstand die overeenkomt met de overige geportretteerde occasions, of een jongere van de huidige generatie met een pak kilometers meer. Wij kiezen daarom voor de Oostblok-variant en komen dan uit bij bijvoorbeeld deze Skoda Fabia. Goed, voor de looks hoef je die Tsjech niet aan te schaffen, maar waarom dan wel? Nou, omdat de 9-SZD-99 inclusief garantie wordt aangeboden. En omdat hij de ruimste is voor mens en bagage. Kortom: simply clever!

Minder clever is dat z’n tildrempel het hoogst is en dat het toegestane aanhangergewicht net iets lager ligt, evenals het maximum laadvermogen (555 kilo, Clio: 620 kilo) en de kogeldruk (50 kilo, beide anderen mogen 75 kilo torsen). Opmerkelijk, want de krachtbron is exact dezelfde als die van de Spanjaard. Ook met deze occasion zul je dus niet de klinkers uit de straat trekken bij het accelereren, maar dat hoeft ook helemaal niet. Als vervoerder van gezin-plus-bepakking heeft de Fabia Combi voldoende te bieden. En niet alleen qua ruimte. Bouw en afwerking van het interieur zijn netjes en absoluut niet gedateerd, het meubilair voldoet.

Qua luxevoorzieningen is deze Fabia zelfs het meest rijk bedeeld: de achterste zijruiten zijn elektrisch te bedienen en de passagiers voelen zich minder bekeken vanwege privacy glass. Aan de EuroNCAP-score van 4 sterren in de crashtest (Clio en Ibiza: 5 sterren) zie je dat de Fabia al langer meegaat. Op de weg gedraagt de Fabia Combi II zich goedmoedig en voorspelbaar, maar het vleugje levensvreugde dat de sprankelende Clio biedt of het toefje sportiviteit van de Spanjaard ontbreekt. De beoogde doelgroep heeft dat wellicht ook helemaal niet nodig. Ruimte zonder fratsen, dat is hét sterke punt van deze occasion.

Signalement

Merk Skoda

Type Fabia Combi 1.2 TSI Sprint

Bouwjaar januari 2014

Kilometerstand 134.420

Vraagprijs €7.999

Waar te koop? Vakgarage Stroet, Zwaag

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.197 cc, turbo

Max. vermogen 63 kW/85 pk bij 4.800 tpm

Max. koppel 160 Nm bij 1.500 tpm

Bagageruimte 505 l/1.485 l

Max. aanhanger geremd 1.100 kilo

Gem. verbruik 1 op 19,2

0-100 km/h 11,7 s

Topsnelheid 177 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Welke van deze compacte stationwagons past bij jou?

In het segment van de compacte stationwagon bleek de spoeling altijd al dun, maar toch was en is er genoeg onderscheidends te vinden: de fraaie Clio Estate waarbij vorm hier en daar voor functie gaat, de sportieve Ibiza ST die zich als een lifestyle-station ontpopt en de nuchtere Fabia Combi. Welke van deze drie zou jouw keuze zijn? Alternatieven: Mini Clubman en Peugeot 207 SW.