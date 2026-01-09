Ben je op zoek naar een elektrische balzaal met zeven of misschien wel negen zitplaatsen? Dan zijn je keuzemogelijkheden beperkt. Die blijven beperkt, hoewel er een elektrische balzaal bijkomt. Dit is de Hyundai Staria Electric: de grootste elektrische Hyundai ooit.

De ruim vijf meter lange elektrische Hyundai Ioniq 9 stond tot op heden in de boeken als de grootste elektrische Hyundai ooit. Deze splinternieuwe Hyundai Staria Electric stoot hem van de troon, maar niet in Nederland. Om maar met het slechte nieuws te beginnen: de Hyundai Staria Electric is vooralsnog alleen als personenauto gepresenteerd en die komt niet naar Nederland.

De Hyundai Staria is een 5,26 meter lange bus die er als bestelbus is en waarvan ook een personenversie bestaat. De Staria Electric is precies wat je verwacht: een elektrische versie, uiteraard van de onlangs gefacelifte Staria. Hoewel het platform van de Staria in essentie niet is ontwikkeld voor elektrische modellen, heeft Hyundai het toch voor elkaar heeft gekregen om de Staria Electric 800 volt boordspanning te geven. Het snellaadvermogen vermeldt Hyundai niet, al zegt het wel dat de 84-kWh accu in zo'n 20 minuten van 10 tot 80 procent is op te laden. Met een volle accu kom je zo'n 400 WLTP-kilometers ver. Niet gek voor een lel van een bus als de Staria. De elektromotor stuurt 218 pk en 350 Nm naar de voorwielen. Wie de Staria Electric volledig op zijn staart trapt, moet een topsnelheid van 184 km/h kunnen halen.

Praktisch is de Hyundai Staria Electric ook. Hij mag tot 2.000 kilo trekken, kan dankzij V2L elektrische apparaten van stroom voorzien en komt als zeven- en als negenzitter op de markt. De zevenzitter heet Luxury en is zoals zijn naam weggeeft de meest luxueuze variant. Achter de derde zitrij kun je 435 liter verstouwen. De negenzitter heeft minder indrukwekkend meubilair, heet Wagon en heeft een derde zitrij die verschuif- en neerklapbaar is. Het gevolg is meer ruimte. Er past maar liefst 1.303 liter in.

Helaas

De Hyundai Staria Electric komt als personenversie in ieder geval niet naar Nederland. Dat verbaast ons niet, de niet-elektrische Staria is er in Nederland immers alleen als bestelauto. Over de komst van een elektrische bestelautoversie zegt Hyundai nog niets. Voor de Nederlandse markt zou een dergelijke variant in ieder geval een welkome aanbieding zijn.