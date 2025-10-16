Onder de indruk van de accu van je plug-in hybride Ford Kuga of Kia Niro? Dan krijg je uit opmerkelijke hoek een heuse reality check. Want er zijn elektrische grasmaaiers met een grotere!

'Wacht even, ben ik per abuis toch op GrasmaaierWeek beland?', horen we je denken. Welnee, maar we maken wel graag een uitstapje naar de wondere wereld van de aartsvijand van de toppen van je grassprietjes. Dankzij Honda. Die fabrikant doet veel meer dan enkel auto's, motorfietsen of scooters bouwen. Het heeft onder meer een heuse afdeling die vliegtuigen produceert en houdt zich ook bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van grasmaaiers. Het presenteert met gepaste bombarie twee fonkelnieuwe machines: de ProZision en de ProZision Autonomous.

We kunnen je eindeloos vervelen door je te vertellen dat de ProZision Autonomous dankzij radar- en lidar-technologie autonoom je grasveld kan maaien, of dat beide machines MicroCut Twin Blade geheten messen hebben om je gras te kortwieken. Interessanter is de accu van het elektrisch voortgestuwde nieuwe duo. Die heeft een grotere capaciteit dan die van de Ford Kuga Plug-in Hybrid (14,4 kWh) en Kia Niro Plug-in Hybrid (11,1 kWh). De ProZisions hebben een 19,2-kWh accu! Daarmee komen ze zelfs in de buurt bij het 24-kWh pakket dat de eerste generatie Nissan Leaf aanvankelijk in zijn bodem had. Wel moet je wat geduld hebben: snelladen is er niet bij. Net als bij veel plug-in hybrides, overigens.

Ideale vulling voor het hoekje van je brein dat gereserveerd is voor curieuze weetjes om je vrienden en familie mee te vervelen tijdens kringverjaardagen, toch?