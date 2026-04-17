Is de nieuwe Renault Twingo je ondanks zijn vriendelijke prijskaartje toch net te duur? Wacht dan nog even. Dacia komt met een eigen en naar verwachting goedkopere versie van de vrolijke elektrische Renault. Die auto kunnen we je nu voor het eerst laten zien!

Dacia gaat hard. Heel hard. De elektrische Spring werd onlangs technisch grondig verbeterd, de Sandero en Jogger kregen een facelift en de Dacia Duster kreeg in de vorm van de Bigster voor het eerst een grote broer. Daar blijft het niet bij. De Roemenen toverden met de Dacia Striker onlangs een stationwagonachtige cross-over uit de hoge hoed en de Sandero wordt op termijn opgevolgd door een volledig nieuwe generatie die ook als EV beschikbaar komt. De kleinste en goedkoopste nieuwkomer wordt een elektrische Dacia op basis van de Renault Twingo!

Op een set spionagefoto's zien we het neefje van de vrolijke Renault Twingo voor het eerst. En goed ook! De vorm van de raampartij laat er geen twijfel over bestaan dat de nieuwe goedkope elektrische auto van Dacia op die Fransman is gebaseerd. Veel van de koets is echter helemaal eigen. Zo heeft de Dacia een neusje dat niet zo sterk afloopt als dat van de Twingo en zijn zowel de koplampen als de invulling van de achterzijde helemaal eigen. Dacia moet ook wel: de nieuwe Twingo is namelijk een regelrecht retromodel. Het zou vreemd zijn als de Dacia het design van een model overneemt dat het zelf nooit heeft gevoerd.

Het feit dat de Dacia Spring onlangs technisch flink werd verbeterd, doet vermoeden dat die nog even mee mag. We verwachten dat het Dacia-neefje van de Renault Twingo in ieder geval een aantal jaar naast de Spring wordt gevoerd. Het is niet ondenkbaar dat de Spring in een later stadium verdwijnt. Niet geheel onbelangrijk: de kleine Dacia zal net als de Twingo in Europa gebouwd worden. De Spring ziet in China het levenslicht.

Helemaal vrij van Chinese invloeden zal de goedkope elektrische Dacia echter niet zijn. De Twingo is immers ontwikkeld door Renaults eigen Ampere-afdeling, maar ook door het Advanced China Development Center dat Renault in China heeft. De LFP-accu komt van CATL, de elektromotor van het Chinese Shanghai e-Drive.

Dat brengt ons op de techniek. Onder het plaatwerk zit hetzelfde platform als onder de Renault 4 en 5, maar moet het achter zonder Multilink-ophanging doen. Net als de Twingo krijgt ook het Daciaatje een 82 pk sterke elektromotor en een 27,5 kWh accu. Die combinatie is in de Twingo goed voor een bereik van 262 kilometer. Snelladen kan met maximaal 50 kW. De Twingo is met zijn vanafprijs van €20.990 iets duurder dan de duurste Dacia Spring. Die duurste Spring heeft een 100 pk sterke elektromotor, kan met 40 kW snelladen en heeft een bereik van maximaal 225 kilometer. Meer verschillen: de nieuwe elektrische Dacia zal een stuk groter zijn dan de Spring. Net als de Renault Twingo wordt die zo'n 3,8 meter lang, zo'n tien centimeter langer dan de Spring. Dat betekent: meer binnenruimte. De bagageruimte van de Twingo meet 326 liter. De Spring schopt het tot slechts 288 liter. Met andere woorden: de Dacia Spring krijgt het lastig door een model uit eigen familie.