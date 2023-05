Het is mei! Dat betekent dat je je vakantiegeld ontvangt, wie weet heb je al een teruggave te pakken naar aanleiding van je aangifte IB2022 en dan heb je ook nog een prijs gewonnen in de Koningsdagloterij. Kortom: het geld stroomt ineens binnen! En omdat het lente is, gaan we ‘ns flink de bloemetjes buiten zetten. Dat doen we met drie dikke sportwagens. Maximumbudget: 25 mille. Want er moet ook genoeg overblijven om ze rijdende te houden. Méér dan genoeg …

Bovenaan menig lijstje: de Porsche 911. Die pakken we uiteraard mee. Zo’n stijlvolle Maserati Coupé is evenmin te versmaden. En verder? Een BMW 6-serie? De SL van Mercedes-Benz? Voor USA-adepten is er niks beters dan een Chevrolet Corvette of een Ford Mustang. Maar wij gaan voor de … Jaguar XK!

Jaguar XK 4.2 Coupé - 2006 - 133.442 kilometer - 21.950 euro

We schreven het al: met de aanschaf alleen ben je er financieel nog niet. Dan begint het pas! Om de kosten toch een beetje in de hand te houden, zou deze Jaguar XK een optie kunnen zijn. De vraagprijs - incl. Bovag-garantie - zit een stukje onder ons budget en ook de kilometerstand valt alleszins mee. Elk jaar is nog geen 8.000 kilometer met deze 4.2-liter grote en 300 pk sterke V8 afgelegd, verdeeld over drie Nederlandse eigenaren. Peanuts! Deze generatie XK kenmerkt zich door het gebruik van aluminium in plaats van staal. Da’s lichter, maar de edele Brit legt nog altijd een kleine 1.600 kilo in de weegschaal. Een van de oorzaken is de grote mate van luxe. Leer, hout, navigatie, elektrisch verstelbare en verwarmbare zitplaatsen, xenonverlichting … Alles wat 17 jaar geleden gangbaar was, zit er wel zo’n beetje op. Zelfs Isofix-aansluitingen voor kinderzitjes achterin! Hebben die zittingen toch nog enig nut, want voor volwassenen is het daar te krap. De XK is bovenal een 2+2, daar is de niet te vergroten bagageruimte van 330 liter ook op berekend.

Al met al ademt het interieur meer luxe (op enkele Ford-onderdelen na) dan sportiviteit. Daarover gesproken: een automaat is altijd de enige optie bij de XK geweest. Maar als het moet, dan schakelt -ie razendsnel (ook handmatig met flippers achter het stuur te bedienen) en schiet de roofkat naar lokkende verten, begeleid door hemelse muziek die de beide stortkokers uitstrooien. De prestaties zijn hoog, het onderstel is middels het CATS-systeem (Computer Active Technology Suspension) geavanceerd genoeg om alle krachten aan te kunnen, maar deze occasion nodigt niet altijd daartoe uit. Daarvoor is de stuurinrichting te licht. Het maakt de 75-SX-ND (youngtimer, dus fiscaal aantrekkelijk voor ondernemers) meer GT dan pure sportwagen. Kortom: deze Jaguar is op alle fronten in de hand te houden - wellicht ook financieel.

Signalement

Merk Jaguar

Type XK 4.2 Coupé

Bouwjaar juni 2006

Kilometerstand 133.442

Vraagprijs € 21.950

Waar te koop? Auto Egberts B.V., Leek

Technische gegevens

Motor V8, 4.196 cc

Max. vermogen 224 kW/300 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 420 Nm bij 4.100 tpm

Bagageruimte 330 l

Max. aanhanger geremd n.b.

Gem. verbruik 1 op 8,8

0-100 km/h 6,2 s

Topsnelheid 250 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

De Porsche 911 kent weinig afschrijving. Fijn voor de bezitter, maar minder prettig voor diegenen die dat willen worden. Want voor 25 mille treffen we in onze database enkel 911’s aan uit het vorige millennium en met beduidend hogere kilometerstanden dan bovenstaande XK. Bovendien wordt lang niet altijd garantie gegeven, terwijl dat eigenlijk een must is. Deze Porsche 911 is een uitzondering, want afgeleverd met drie maanden garantie. Dat geeft enige zekerheid, want je weet maar nooit hoe de zes voorgaande eigenaren ermee omgegaan zijn.

De XP-TV-77 is van generatie 996 - het eerste model met een watergekoelde zespits boxer in plaats van de luchtgekoelde exemplaren van z’n voorgangers. Dat, plus de spiegelei-koplampen en een interieur dat wel wat op die van de goedkopere Boxster leek (die had echter drie klokken, de 911 heeft er altijd vijf), deed van begin af aan menig wenkbrauw fronsen. Ziedaar de relatieve betaalbaarheid, want andere generaties 911 - ook oudere - zijn duurder. Technische issues deden hieromtrent eveneens een duit in het zakje. Olielekkage en problemen met zuigers en/of de nokkenaskettingspanner konden voor ernstig motormalheur zorgen, waardoor een revisie - die zomaar 20 mille kon kosten - vaak noodzakelijk was. Neem dus een kenner mee op strooptocht als je er zelf niet een bent! Ben je zeker van je zaak, dan kan het genieten beginnen, want een 911 trek je aan als een jas: hij voelt meteen vertrouwd, ook als het heel hard gaat. En altijd word je begeleid door die volle en donkerbruin raspende boxersound. Kippenvel! Hoeft het ‘ns niet hard, weet dan dat de 911 voldoende comfort biedt. Hij is zelfs zo gemakkelijk in de omgang dat je bij wijze van spreken je grootmoeder ermee boodschappen laat doen. Dat maakt ‘m uiteindelijk veelzijdiger dan de XK. Beslist méér sportwagen, maar ook minder risicoloos als het om de aanschaf gaat.

Signalement

Merk Porsche

Type 911 Carrera

Bouwjaar januari 1999

Kilometerstand 223.096

Vraagprijs € 23.899

Waar te koop? Autobedrijf Jaap Dik, Assen

Technische gegevens

Motor 6-cil.boxer, 3.387 cc

Max. vermogen 221 kW/300 pk bij 6.800 tpm

Max. koppel 350 Nm bij 4.600 tpm

Bagageruimte 130 l

Max. aanhanger geremd n.b.

Gem. verbruik 1 op 8,3

0-100 km/h 6,0 s

Topsnelheid 275 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Maserati Coupé Cambiocorsa - 2003 - 101.894 kilometer - 23.750 euro

Met z’n boemerangachtige achterlichten sloeg de Maserati 3200GT in 1998 in als een bom. Wat een beauty! Opvolger Coupé moest het zonder die bijzondere armaturen doen, maar toch: als er eentje voorbijkomt, dan kijken we altijd even om. Niet enkel vanwege de schoonheid van het Giugiaro-ontwerp, ook de exclusiviteit van het Italiaanse merk telt minstens zo zwaar mee. Relatieve angst voor hoge onderhoudskosten (niet ongegrond) zorgden ervoor dat een Maserati altijd minder voor de hand liggend was dan een 6-serie, SL of 911. Gevolg: fikse afschrijving, waardoor een gebruikte Coupé niet eens zo gek duur is. Neem nu de Maserati Coupé die we vonden maar helaas alweer verkocht is (vergelijkbare 3200 GT’s hebben we gelukkig ook nog in het aanbod): 4 jaar jonger dan bovenstaande 911, de helft minder kilometers en slechts twee eigenaren gehad. Niet helemaal voor dezelfde prijs, want voor drie maanden garantie moet je 695 euro bijbetalen. Doen! Maar dan nog: een fabelachtige V8 (met dito dorst) en een schitterend, stijlvol interieur zoals alleen de Italianen dat kunnen ontwerpen.

De beige kleurstelling daarvan past prachtig bij de blauwmetallic lak, maar kan na verloop van tijd wel wat smoezelig worden, is onze ervaring. Ondanks dat de Coupé de hoogste prestaties van deze drie biedt, is het evenmin een hardcore sportwagen. Sterker: hij biedt achterin de meeste leefruimte en ook de bagageruimte valt niet eens tegen (al kan in de XK bijna 100 liter meer gestouwd worden). Dat maakt deze ravissante Coupé tot een hebbeding van de bovenste plank. Exotische Italianen hebben ooit het etiket van vermeende onbetrouwbaarheid opgeplakt gekregen, maar het gaat er vooral om dat je de motor eerst rustig warm rijdt. Als de olie op temperatuur is (duurt altijd langer dan het koelwater), dan mag je losgaan. Trouwens, foutloos is de 996-911 evenmin, dus wie durft het aan deze drietand te grijpen? Wij wel, maar wij hebben helaas geen prijs met de Koningsdagloterij gewonnen ...

Signalement

Merk Maserati

Type Coupé Cambiocorsa

Bouwjaar februari 2003

Kilometerstand 101.894

Vraagprijs € 23.750

Waar te koop? Jan van Mourik, Geldermalsen

Technische gegevens

Motor V8, 4.244 cc

Max. vermogen 287 kW/390 pk bij 7.000 tpm

Max. koppel 451 Nm bij 4.500 tpm

Bagageruimte 220 l

Max. aanhanger geremd n.b.

Gem. verbruik 1 op 5,4

0-100 km/h 4,9 s

Topsnelheid 285 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Welke sportwagen past bij jou?

Samenvattend: de Porsche 911 behoeft geen nadere introductie, want da’s een icoon. Wel moet je concessies doen op bouwjaar en kilometerstand, terwijl de 996 zijn pijnpunten heeft. De XK is het jongst, maar meer GT dan pure sportwagen. De Maserati Coupé is dat wel en tevens bloedmooi en exclusief. Diens exploitatiekosten zullen eveneens ‘van exclusieve aard’ zijn. Of heb je toch liever een BMW 6-serie, de SL van Mercedes-Benz of wellicht een stoere Amerikaan (Chevrolet Corvette, Ford Mustang) voor 25 mille? Laat het ons weten!