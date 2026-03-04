De Skoda Enyaq was tot de komst van de iets kleinere Elroq één van de populairste EV’s van ons land, en terecht. Inmiddels koop je een vroege Enyaq al voor minder dan 14 mille, al zit er in dit specifieke geval wel een addertje onder het gras.

De Skoda Enyaq verscheen in 2020 en werd meteen een ware publiekslieveling. Niet gek, want het nuchtere Skoda past van nature goed bij Nederlanders en elektrische aandrijving doet dat – iets meer door regelgeving dan door onze natuur wellicht – ook. Een elektrische Skoda met een ruime, gezinsvriendelijke vorm moet dus wel een schot in de roos zijn.

De marktintroductie van de Enyaq vond eind 2020 plaats. 2021 was dus het eerste volledige jaar voor dit model, waarvan veel exemplaren uit de eerste jaren het einde van hun leasetermijn inmiddels hebben bereikt. Op AutoWeeks occasionpagina treffen we op het moment van schrijven meer dan 500 exemplaren aan, waarvan de witte auto boven dit verhaal de goedkoopste is. De auto is van eind 2022 (29 december!) en heeft nog nooit een particuliere eigenaar gehad. De kilometerstand is met 161.916 niet laag, maar toch ook niet extreem hoog. De prijs van al dit moois: €13.950. Inpakken en meenemen, toch?

Wacht nog even, want er zitten toch wel wat addertjes onder het gras bij deze Skoda. Ten eerste betreft het een vrij eenvoudige uitvoering die met de basiswielen en de simpelste verlichting nooit volle zalen zal trekken. Ten tweede zien we best wat schades, onder meer op de deur rechtsvoor, de bumper linksachter en de voorruit.

De grootste ‘red flag’ is echter de State of Health (SoH) van de accu. Dat rapport is subtiel tussen de foto’s verstopt en we begrijpen best dat de verkoper er niet teveel aandacht aan besteedt, want met 76 procent zit de gezondheid van deze accu nog maar net boven het minimumniveau van de (overigens net verlopen) accugarantie tot 160.000 km. Het gaat ook nog over 76 procent van de kleine Enyaq 60-accu, die af-fabriek 58 kWh groot is en een WLTP-range van 390 km leverde. Zelfs volgens die milde cyclus houdt het met 76 procent in theorie dus op bij 296 kilometer. Reken maar op 200 kilometer in de winter, misschien net iets meer in de zomer… en dan hebben we het nog niet eens gehad over de kans dat deze accu er op een dag helemaal mee stopt.

Lang verhaal kort: deze Enyaq is toch niet zo’n koopje als het misschien lijkt. Na een goede onderhandeling is er wellicht nog wat perspectief voor deze auto, maar voor de gemiddelde consument is het toch slimmer om even door te sparen voor een ander exemplaar. Voor rond de 17 mille is er veel keuze uit ogenschijnlijk frissere exemplaren en op dit moment is er ook nog een groene Enyaq met een hogere kilometerstand en een aanzienlijk gezondere accu. Die heeft zeker altijd 98 getankt…