Deze gebruikte hete hatchbacks koop je voor €13.000

De vorige twee afleveringen van Op Zoek Naar met achtereenvolgens verschillende hybridevormen en compacte sedans waren we op de respectievelijk moderne en nuchtere toer. Ditmaal mag er weer ouderwets worden geblazen ! Dat doen we met drie compacte krachtpatsers die je ook wel kunt betitelen als hete hatchbacks.

Om geld over te houden voor onderhoud, brandstof, verzekering, motorrijtuigenbelasting en … snelheidsboetes(!), gaan we niet voor de echte kanonnen, maar houden we het een tandje milder. Ook in die categorie valt genoeg lekkers te snoepen. Wordt het een zeldzaamheid, een stuurmansauto of een lichtvoetig rakkertje?

Abarth Punto Evo 1.4 T-Jet 16V - 2011 - 129.026 kilometer - €12.950

Wat John Cooper deed in Groot-Brittannië, verzorgde Carlo Abarth in Italië: het sneller maken van - vooral - kleine vierwielers. Abarth dat daarnaast zelfstandig sportieve auto’s bouwde, werd in 1971 door Fiat overgenomen en fungeert sindsdien als ‘huistuner’. Een van de modernere scheppingen is de Abarth Punto, zoals deze heldhaftige Abarth Punto Evo . Met zijn van vele schorpioenen voorziene felrode lakkoets en daaronder fraaie lichtmetalen wielen straalt de dadendrang van deze occasion af.

Deze Abarth is geïmporteerd

De H-272-ZH is in 2020 geïmporteerd, kende hier één eigenaar en staat bij een zich Abarth-specialist noemende verkoper klaar om de volgende te behagen. Helaas wordt in de advertentie niet gesproken over garantie, wat bij zo’n niet-goedkope import-sporter verplichte kost zou moeten zijn. Het is een van de weinige nadelen, want Abarth heeft van de Punto Evo geen niervergruizer gemaakt. De fraaie kuipstoelen zijn niet oncomfortabel en dat is het onderstel in de stand ‘Normal’ evenmin. Zet de manettino echter op standje ‘Sport’ en de gaspedaalrespons wordt feller, het stuurgedrag vinniger en de 165 pk zijn veel duidelijker aanwezig.

Toch, ondanks de ook in het interieur duidelijk aanwezige sportieve aanpassingen (zoals het dashboard) blijft de Punto Evo een allround-karakter behouden. Hij is niet zo gefocust als bijvoorbeeld een Renault Clio RS uit die tijd. Voor minder ervaren bestuurders zal het goed werkende elektronische sperdifferentieel TTC dat de wielen desgewenst afzonderlijk afremt een

geruststelling zijn, evenals het exclusieve karakter van deze auto. Een Abarth tref je namelijk niet op elke straathoek aan. Een glazen schuif-/kanteldak, een bandenspanningscontrolesysteem, gedeeltelijk leren bekleding en climatecontrol zijn aanwezig.

De instap achterin is bij deze driedeurs met z’n sportzetels even een dingetje, maar eenmaal daar aangekomen, zit je best ruim. Dat zijn de 1.030 liter metende bagageruimte bij neergeklapte

achterbank en het geremde trekgewicht van 1.000 kilo eveneens. Kortom: een zeldzaam sport-alternatief geschikt voor alledag!

Signalement

Merk Abarth

Type Punto Evo 1.4 T-Jet 16V

Bouwjaar april 2011

Kilometerstand 129.026

Vraagprijs €12.950

Waar te koop? Pitstop Car Trading B.V., Dronten

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.368 cc, turbo

Max. vermogen 121 kW/165 pk bij 5.500 tpm

Max. koppel 250 Nm bij 2.250 tpm

Bagageruimte 275 l/1.030 l

Max. aanhanger geremd 1.000 kilo

Gem. verbruik 1:16,7

0-100 km/h 7,9 s

Topsnelheid 213 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Ford Fiesta ST - 2015 - 125.403 kilometer - €12.895

Voor hetzelfde bedrag treffen we in het verre Geleen deze Molten Orange Ford Fiesta ST aan. Ongeveer evenveel kilometers als de Abarth, wel vier jaar jonger. Begon eveneens zijn leven over de grens, maar kwam krap negen maanden later al in ons land terecht. Behaagde sindsdien drie eigenaren met zijn - vooral - uitstekende rijeigenschappen. Helaas ook hier geen woord over garantie. Foei!

Fiesta ST niet bescheiden

Daar waar de Abarth nog enigszins subtiel overkomt, laat de Duitser er geen misverstand over bestaan: dit is een hot hatch om serieus rekening mee te houden! Alle uiterlijke onbescheidenheid maakt hij waar. In de neus huist een beul van en 1.6 turbo (de Focus ST van toen had een 2.0 turbo) van destijds en deze levert nog meer kracht en prestaties dan de prikkelende Abarth-machine. Het onderstel is - Ford indachtig - daar goed op berekend. De vering is verlaagd waardoor het comfortniveau niet het peil van de Italiaan haalt. Verder is de besturing directer en zijn de dempers steviger dan die van zijn minder bedeelde broertjes. Het chassis is lekker ‘los’: in een snelle bocht het gas loslaten levert een levendig kontje op. Dankzij het elektronische sperdifferentieel inclusief torque vectoring heb je bij bocht uit meteen genoeg tractie om de volgende bocht aan te vallen. Het ESP kent drie standen met - voor de durfal - standje ‘uit’.

Rode Recaro's

Het interieur ademt met zijn bijpassende rode Recaro’s, aluminium pedalen en nog wat sportieve snuisterijen eveneens een en al anabole steroïden, maar doet wat minder smaakvol en rijk aan dan dat van zijn Italiaanse tegenstrever. Prettig is dat de Fiesta ST er als drie- en als vijfdeurs is. Zoals je ziet is de geportretteerde occasion een driedeurs. Bovendien merk je zijn jongere leeftijd aan aanwezige zaken als hill assist, stoelverwarming voor, knieairbag en led-dagrijdverlichting. Dat een aanhanger niet mogelijk is, verbaast ons niet bij dit bommetje. Wie durft hem aan?

Signalement

Merk Ford

Type Fiesta ST

Bouwjaar augustus 2015

Kilometerstand 125.403

Vraagprijs €12.895

Waar te koop? Autobedrijf Ton Kerkhoffs, Geleen

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.595 cc, turbo

Max. systeemvermogen 134 kW/182 pk bij 5.700 tpm

Max. systeemkoppel 290 Nm

Bagageruimte 295 l/974 l

Max. aanhanger geremd n.b.

Gem. verbruik 1 :16,9

0-100 km/h 6,9 s

Topsnelheid 225 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Suzuki Swift 1.6 Sport - 2016 - 69.878 kilometer - €12.990

Mag het wat minder heftig en wil je in ruil daarvoor meer zekerheid c.q. beheersbare kosten, dan zou deze Suzuki Swift iets voor jou kunnen zijn. Om met zekerheid te beginnen: de eerste en enige - zo te zien - Duitse eigenaar (ja, ook weer een import) reed er nog geen 70.000 kilometer mee. En er is sprake van Bovag-garantie, al is dit wel - inclusief uitgebreid afleveringspakket - tegen meerprijs: €595 voor 6 maanden, €995 voor een jaar. Standaard is er sprake van huisgarantie/wettelijke garantie in combinatie met coulanceregeling. Maar goed, is er in ieder geval sprake van garantie.

Dan het wat ‘mindere’. De Swift Sport doet het qua vermogen en prestaties wat rustiger aan. Verantwoordelijk hiervoor is een atmosferische 1600. Een beetje old school: een dik blok in een relatief lichte koets; de Swift weegt 150 kilo minder dan de Abarth. Hij moet even op stoom komen, schuwt hoge toerentallen niet, maar is daardoor wel behept met het hoogste verbruik. Prettig is wel dat de ongeblazen Swift bij constante snelheden niet veel hogere toeren draait. Langere ritten hoeven op dat punt niet vermoeiend te zijn. Dat is het meubilair evenmin. Hier namelijk geen strakke kuipjes. Trouwens, het hele interieur ademt niet het uitgesproken sportieve zoals zijn tegenstrevers dat doen. Een qua kleur afwijkend biesje, wat aluminium accenten, dat is het wel. Bovendien staat de bestuurderstoel net wat te hoog.

Het is een vijfdeurs

De buitenkant toont met zijn dakspoiler, dikke uitlaten en fors bumperwerk wel dat we hier niet met een gewone vijfdeurs Swift (er is ook een driedeurs Sport) te maken hebben. De rijeigenschappen evenmin: deze Japanner is een lekker lichtvoetig scheurijzertje waarmee genoeg lol te beleven valt. En … niet alleen een glimlach voor de bestuurder, want ook achterpassagiers hebben het hier met de beschikbare ruimte het beste voor elkaar. De bagageruimte valt dan weer erg tegen, terwijl het materiaalgebruik hier en daar wat eenvoudig aandoet.

Signalement

Merk Suzuki

Type Swift 1.6 Sport

Bouwjaar maart 2016

Kilometerstand 69.878

Vraagprijs €12.990

Waar te koop? Vakgarage Landeweerd, Apeldoorn

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.586 cc

Max. vermogen 100 kW/136 pk bij 6.900 tpm

Max. koppel 160 Nm bij 4.400 tpm

Bagageruimte 211 l/n.b.

Max. aanhanger geremd n.v.t.

Gem. verbruik 1:15,6

0-100 km/h 8,7 s

Topsnelheid 195 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Welke van deze drie hete hatchbacks past bij jou?

Samenvattend: de Abarth Punto Evo is het meest allround en exclusief, maar ook de oudste van de drie. De Fiesta ST is ‘m op diverse fronten de baas, maar laat dat ook uitbundig zien. Suzuki’s Swift is minder hardcore, maar heeft als pre veruit de laagste kilometerstand. Naast deze drie zijn er nog vele compacte hot hatches van onder meer Mini, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Toyota en Volkswagen. Niet allemaal even aanraders (denk aan TSI/DSG en THP), maar … waar zijn ze gebleven? Helaas amper meer in de prijslijsten van tegenwoordig. Dus wordt het een occasion. Wat zou dan jouw keuze zijn?