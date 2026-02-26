Er valt genoeg tegen een hot hatchback in te brengen, maar in theorie zijn het ideale auto's. Je hebt er over het algemeen een praktische auto aan qua ruimte, je rijdt er meestal niet té opvallend bij en je kunt als je wilt ook nog eens heerlijk sportief rijden. De ene hot hatch is natuurlijk de andere niet en sommige exemplaren zouden we toch even overslaan als dagelijks vervoer (zoals bijvoorbeeld de wel heel extreme Honda Civic Type R), maar een Peugeot 308 GTI is een optie. Houd er wel rekening mee dat je voor het sportieve rijgedrag wat comfort inlevert.

Een nadeel is dat er met dit soort auto's niet zelden flink getrapt is en dat een gebruikt exemplaar al snel een zwaarder leven heeft gehad dan veel van zijn gangbaarder gemotoriseerde broertjes. Een relatief lage kilometerstand is dan ook zeer aan te raden. De Peugeot 308 GTI die we hier voor ons hebben, heeft net geen 100.000 km (NAP) achter de rug. Dat is lang niet gek voor een inmiddels negen jaar oude auto. Het is maar net wat je gewend bent, maar in onze ogen is dit al met al nog best een fris totaalplaatje.

Het is bovendien niet zomaar een 308 GTI, maar de GTI 270. Zoals de naam al aangeeft is dat de versie met geen 250 maar 270 pk vermogen uit de 1.6 e-THP. Wacht even, zei iemand daar THP? Jazeker; hier ligt een motor in die ooit behoorlijk berucht was vanwege betrouwbaarheidsproblemen. In dit geval is het echter een doorontwikkelde variant die aanzienlijk beter te boek staat en de 308 in 6 seconden van 0 naar 100 km/h en naar een topsnelheid van 250 km/h brengt. Dat terwijl je op prachtig beklede sportstoelen met massagefunctie zit, onder een fors panoramadak, met een overdaad aan rode accentjes om je heen om je eraan te herinneren dat je in een GTI rijdt. Het kleine stuurtje moet alleen wel je smaak zijn. De ervaring leert dat je daarmee best sportief kunt sturen. De vraagprijs voor dit alles is €19.445. Nét minder dan je voor een nieuwe Dacia Sandero kwijt bent.

Wil jij ook wel de combinatie van een hatchback en een lekkere stoot vermogen? Kijk dan eens tussen onze andere occasions die aan die voorwaarden voldoen. Daar zitten overigens ook wat mogelijk onverwachte en zeker niet direct sportief bedoelde modellen tussen.