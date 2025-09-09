In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Bij een Ford Sierra Cosworth denk je vast meteen aan de driedeurs RS Cosworth met het enorme hekwerk achterop. Deze Sierra Cosworth uit 1989 ziet er wat minder heftig uit, maar is stiekem net wat sneller.

De bekendste Ford Sierra met Cosworth-badge is voor velen vast de driedeurs RS Cosworth en de heftigere RS 500 die daarop gebaseerd was. Als driedeurs en met de werkelijk immense spoiler achterop was dat qua uiterlijk toch wel het summum van de sportieve Sierra's. Op dat gebied stonden de latere Cosworths toch een beetje in de schaduw, al was het wat betreft prestaties niet helemaal terecht dat er vaker naar de oudere Sierra's RS Cosworth werd gekeken.

Hier hebben we dankzij AutoWeek-forumlid HarmenA zo'n 'latere' Sierra Cosworth te pakken, eentje waarbij de vierdeurs sedan als basis werd genomen. Vanwege zijn koets was dat een iets minder vlotte verschijning, maar schijn bedriegt. Met een 0-100-tijd van 6,5 seconden en een topsnelheid van 242 km/h was deze Ford Sierra Cosworth een fractie sneller dan zijn oudere broer. Dan hebben we het overigens niet over de RS500, die wel wat sneller was dan de vierdeurs, maar over de reguliere driedeurs RS Cosworth. Je had aan deze latere sportieve Sierra indertijd echt een heel vlotte sedan en zelfs tegenwoordig zijn het nog cijfers waarmee je kunt thuiskomen.

De prestaties zijn vooral te danken aan de geblazen 2.0 vierpitter in de neus van deze Sierra. Een door Cosworth flink doorontwikkelde versie van Fords bekende in de beginsel uit de jaren 70 stammende TL-motor. In dit geval drijft die de achterwielen aan, nog wat later werd de Ford Sierra Cosworth vierwielaangedreven. Uiteraard is de ophanging bij zo'n Sierra Cosworth ook een slag sportiever dan bij een reguliere Sierra én dikker bumperwerk, speciale wielen en een achterspoiler zijn van de partij voor wat uiterlijke verwennerij. Recaro-sportstoelen mochten evenmin ontbreken en het hele verhaal lijkt bij dit exemplaar ook nog compleet. De huidige eigenaar geniet er alweer zeven jaar van en zo te zien zorgt hij goed voor de auto.