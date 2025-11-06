Ga naar de inhoud
Deze Ford Fiesta brengt al dik 40 jaar lol - In het Wild

XR2

Ford Fiesta XR2
Joas van Wingerden

Van klassieke Fords Fiesta kunnen wij wel blij worden en niet alleen als het om een heerlijk doodnormaal exemplaar gaat. Deze Ford Fiesta XR2 krijgt ook nog heel wat handen op elkaar.

Nog maar een paar maanden geleden stonden we stil bij een ontzettend leuke oer-Fiesta met een bescheiden motortje in zijn neus. Nu hijsen we een op het eerste gezicht misschien niet eens heel anders ogende Ford Fiesta op het podium, maar een andere blik wijst uit dat dit een heel ander verhaal is. Om te beginnen is het een Fiesta van de tweede generatie, althans, in de basis is het natuurlijk nog wel de oer-Fiesta. Het grootste verschil is dat deze door AutoWeek-forumlid HarmenA gespotte Fiesta een XR2 is. Jazeker; de hot hatch-versie.

Ford Fiesta XR2Kijk 'm eens fijn op zijn 'peperbus'-wieltjes staan, deze zwarte scheurneus. Stiekem ging Ford best uitbundig te werk om de XR2 een stuk sportiever voor de dag te laten komen dan zijn huis-tuin-en-keukenbroers. Behalve de genoemde wielen zijn er dorpel- en spatbordverbreders, dikkere bumperschorten en een dakspoiler met uitlopers naar beneden over de C-stijlen. Zo op het zwarte lakje knalt het XR2-logo er ook lekker uit.

Deze Fiesta XR2 stamt uit 1984 en heeft zodoende een 96 pk sterke 1.6 in zijn neus. Zo'n vermogen op een gewicht van slechts iets meer dan 800 kilo, dat was natuurlijk een geweldig recept voor een hoop lol. Van 0 naar 100 km/h ging in net geen 10 seconden en daarmee was het indertijd voor zijn formaat en klasse een lekker vlot dingetje. Ook veertig jaar later kun je daarmee zeker nog prima meekomen in het verkeer. We zijn benieuwd hoe vaak het uiterste nog uit dit exemplaar gehaald wordt. De uiterlijke staat suggereert in elk geval dat er met liefde mee omgegaan wordt. En terecht. Mocht je overigens hebberig worden bij het zien van deze Fiesta: er staat een vergelijkbare (wel iets minder frisse) XR2 te koop!

