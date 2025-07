Deze Ford Escort doet wat triest aan - In het Wild

Wij turen een beetje meewarig naar het beeldscherm bij het zien van deze Ford Escort. Het is allang leuk dat hij er nog is, maar hij verdient op zijn minst een cosmetische aai over zijn bol.

De vierde generatie van de Ford Escort (in wezen een doorontwikkeling van de Escort Mk3) is tegenwoordig zonder meer een optreden in deze rubriek waard. Er zijn er nu namelijk nog maar zo'n 400 met een geldige apk in ons land en daarmee is hij zeker zeldzaam genoeg. Toch verscheen zo'n doodgewone Escort Mk4 nog niet eerder in 'In het Wild' (enkel een RS Turbo), maar een krap jaar geleden nog wel in 'Liefhebber Gezocht'.

Zo knap als die blauwe die we toen opdoken, is deze zilveren door JFR gespotte Escort zeker niet. Dit exemplaar heeft tal van lelijke plekken. Zo is er onder meer wat aan de hand met de lak op de motorkap, zien we een roestige herinnering aan een tik rechtsvoor op de neus en ook de achterbumper heeft ooit een klap gehad. De wielen zijn niet origineel, de lichte knipperlichten evenmin. De teksten op de auto zijn een kwestie van smaak, zullen we maar zeggen.

We worden er een beetje meewarig van. Zo'n sympathiek Escortje verdient toch eigenlijk meer, zo met zijn veertigste verjaardag in aantocht. Ja, dit is er eentje uit het eerste bouwjaar, ook dat nog. Tegelijkertijd nemen we onze hoge hoed af voor de eigenaar, want het verdient wel respect dat hij of zij een krappe twee jaar geleden deze Escort onder de hoede nam en er zo te zien nog gewoon lekker mee rondrijdt. Wel is het te hopen dat er een beetje liefde in het uiterlijk gestoken wordt. Leuk toch als deze bewaard kan blijven?