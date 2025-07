In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Het is alsof we bijna 30 jaar teruggaan in de tijd, als we de foto's van deze Fiat Punto uit 1996 bekijken. Hij staat nog prachtig in zijn vuurrode lak en vanbinnen is het al helemaal om door een ringetje te halen. Ook onder de motorkap lijkt het alsof de tijd stil heeft gestaan. Dat is allemaal zo om één eenvoudige reden: deze Punto heeft nog amper ervaring. Hij mag dan wel 29 jaar oud zijn, maar met een kilometerstand van slechts 8.010 km (!) is hij als nieuw.

Als het nou ook nog een origineel Nederlandse auto was, was het plaatje compleet, maar helaas. Aan het kenteken zie je meteen dat het een importauto is en dat hij nota bene heel recent pas op Nederlands kenteken is gekomen. Om precies te zijn op 19 februari van dit jaar. We zijn benieuwd waar de auto daarvoor zijn bestaan doorbracht, maar denken dat het niet veel uit heeft gemaakt voor de staat van de auto. Hij heeft vrijwel zeker ergens binnen gestaan en de buitenwereld nog maar amper gezien.

Het typeplaatje 'Punto Selecta' achterop verraadt al dat het gaat om een Punto met CVT. Niet bepaald de vlotste keuze en hij staat er vanbuiten bovendien vrij bescheiden bij zo. Toch heeft de Punto dan wel weer elektrisch bedienbare ramen en een heus schuif-kanteldak. De originele Blaupunkt-radio is ook nog van de partij, dus mocht je ergens nog een stapel cassettebandjes hebben liggen ... Ook moet je €5.950 hebben liggen, want dat is wat er voor de auto gevraagd wordt, al vermoeden we dat hij voor minder wellicht ook nog wel mag. Het blijft hoe dan ook erg veel geld voor zo'n Punto, al is dit met zo'n kilometerstand wel een uniek exemplaar. Misschien iets voor een vermogende verzamelaar?