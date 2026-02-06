Ga naar de inhoud
Deze Fiat Panda Fastback heeft iets gemeen met de BMW X6

Uitgerekt en platgedrukt

Spyshots Fiat Panda Fastback
Lars Krijgsman

Fiat heeft een handjevol nieuwe modellen klaarstaan. Daar zit niet onder meer een zustermodel voor de Fiat Grande Panda tussen. Die nieuwe Fiat heeft zelfs iets gemeen met de BMW's X6 van deze wereld.

Zo'n twee jaar geleden introduceerde Fiat drie nieuwe studiemodellen. Het kondigde daarbij aan dat het tot en met 2027 elk jaar een nieuw model zou introduceren. Een daarvan kennen we inmiddels: de Fiat Grande Panda. Fiat komt onder meer nog met een giga-Panda die mogelijk Fiat Multipla gaat heten. De derde nieuwkomer wordt een cross-over of SUV-achtige met een sterk aflopende daklijn. Inderdaad: ook Fiat komt met wat al dan niet terecht ook wel een 'SUV-Coupé' wordt genoemd. Die nieuwe Fiat kunnen we je nu voor het eerst laten zien.

Fiat Fastback

In diverse Zuid-Amerikaanse landen verkoopt Fiat al deze SUV-achtige die simpelweg Fiat Fastback heet.

Hoe de nieuwkomer gaat heten, weten we nog niet. Fiat voert in Zuid-Amerika een model met een vergelijkbaar silhouet dat simpelweg 'Fastback' heet. Vooralsnog omschrijven we de op Grande Panda-leest geschoeide nieuwe Fiat voor het gemak als 'Fiat Panda Fastback'. In tegenstelling tot de Fiat Fastback die al jaren bestaat, komt deze Fiat Panda Fastback wel naar Europa. Het is niet slechts een Grande Panda met een sterker aflopende daklijn. Het hele model is een stuk langer en naar verwachting is ook de wielbasis een stuk groter.

Het zustermodel van de Fiat Grande Panda van Citroën (de C3) heeft in de vorm van de Citroën Basalt al een langer alternatief met een vergelijkbare daklijn als de nieuwe Fiat op de foto's. Die Basalt is 4,3 meter lang en heeft 2,67 meter tussen de voor- en achteras. Ook de C3 Aircross en Opel Frontera hebben die afstand tussen de voor- en achteras. Die maten zijn vast indicatief voor de Fiat Panda Fastback. Het zou de auto 30 centimeter langer maken dan de Grande Panda. De wielbasis zou 13 centimeter groter zijn. Dat betekent bovenal meer interieurruimte.

Citroën Basalt Vision

Deze Citroën Basalt is het 'coupé-neefje' van de C3 Aircross.

Het lijkt erop dat de voorportieren uitwisselbaar zijn met die van de Grande Panda, al is verder veel van de koets helemaal eigen. Kijk maar eens naar de achterportieren, de achterste zijruiten en naar de invulling van voorkant en achterzijde. Met name de verlichting aan de achterkant lijkt in niets op wat je nu bij Fiat ziet. We vermoeden dat zich achter het stickerwerk op de achterklep meer pixelachtige led-elementen schuilhouden.

Het ligt voor de hand dat de Fiat Panda Fastback op hetzelfde Smart Car Platform staat als de Grande Panda, Citroën C3, Citroën C3 Aircross en Opel Frontera. Dat betekent dat je onder meer mild-hybride en volledig elektrische varianten verwachten kunt.

