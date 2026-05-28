Er zijn maar weinig obstakels opgewassen tegen de Ford F-150, maar deze wel heel heftig omgebouwde F-150 is pas écht klaar voor het ruige werk. Hij heeft gasmaskers, bepantsering, kan rookgordijnen opwerpen, pepperspray en kan zelfs de portiergrepen onder stroom zetten. Dit is de Rezvani Fortress!

Rezvani Motors weet iets wat wij niet weten. Om de haverklap brengt de kleine Amerikaanse autobouwer modellen uit waarmee de gefortuneerde klant, zelfs nadat de vier ruiters over het aardoppervlak hebben gejaagd, zich nog veilig voelt. Rezvani introduceerde eerder dit jaar een volledig nieuwe Tank op basis van de Jeep Wrangler en heeft onder meer de op de Cadillac Escalade gebaseerde Vengeance en de op de Lamborghini Urus gebaseerde Knight in huis. De nieuwste creatie: de Rezvani Fortress.

De Rezvani Fortress verraadt met de vormgeving van zijn dashboard direct dat hij gebaseerd is op de Ford F-150. Die in de Verenigde Staten mateloos populaire pick-up is van zijn carrosserie ontdaan en heeft er een uitermate hoekig vormgegeven verpakking voor teruggekregen. Het apparaat lijkt linea recta afkomstig uit een Mad Max-film. De Fortress is er met 480 pk sterke V6 en met een 720 pk sterke 5.2 V8 met supercharger uit de F-150 R. Je kunt er in twee gradaties een offroadonderstel onder krijgen, er staan staan extra potente remmen van Brembo op de optielijst en wie een kleine 15.000 dollar investeert, krijgt een uitgebreid met leer volgehangen interieur. De écht interessante opties moeten nog komen.

Voor 42.000 dollar krijg je het Security Package dat de Foretress de mogelijkheid geeft om rookgordijnen op te werken. In dat pakket zit een extra potent onderstel, stalen bumpers waarmee je alles en iedereen van de weg moet kunnen rammen, een intercom, gasmaskers, pepperspray, stroboscoopverlichting en een knop waarmee je de deurgrepen onder stroom zet. Voor 85.000 dollar krijg je al het bovenstaande, aangevuld met kogelbestendig glas, bepantsering, nachtcamera's, en een camerasysteem dat constant de boel rond de auto filmt. Op de optielijst komen we verder een 150.000 dollar kostende optie tegen om het glas en de carrosserie nog intensere bepantsering te geven. We weten nog niet precies waarop, maar Rezvani is erop voorbereid.