Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Deze extreme BMW M3 Touring is een uit de hand gelopen 1 aprilgrap

De baan op

2
BMW M3 Touring 24H
Lars Krijgsman
Deze BMW M3 Touring heeft een achtervleugel waarop je de volledige Winkler Prins-encyclopediereeks kunt uitstallen. Dat is niet eens het opmerkelijkste aan de auto; het betreft een uit de hand gelopen 1 aprilgrap.

Wat begon als een 1 aprilgrap is uitgegroeid tot een extreem gevleugelde BMW M3 Touring. Op 1 april vorig jaar slingerde BMW M Motorsport via de sociale kanalen een reeks afbeeldingen de wereld in van een raceversie van de BMW M3 Touring. Hoewel BMW naar eigen zeggen al kort na de introductie van de M3 Touring in 2022 speelde met de gedachte om een circuitversie van de M3 Touring te ontwikkelen, werden die plannen na positieve reacties op de 1 aprilgrap concreter gemaakt. Het resultaat: de BMW M3 Touring 24H.

BMW omschrijft de M3 Touring 24H als 'een auto voor fans'. Het is niet zomaar een showauto. Het bespoilerde monster gaat meedoen aan de 24 Uur van de Nürburgring die in mei dit jaar wordt verreden. De BMW M3 Touring 24H is feitelijk maar weinig M3 Touring. Onder de heftig verbouwde koets van de M3 Touring schuilt het chassis én de techniek van de BMW M4 GT3 Evo. Met zijn wagenlengte van 5,22 meter is de racestation zo'n 20 centimeter langer dan de M4 GT3 Evo, al tellen we dan wel de aan de achterzijde flink overhangende spoiler mee.

Onder de kap ligt een 590 pk en 700 Nm sterke 3.0 zes-in-lijn, die zijn krachten via een sequentiële versnellingsbak met zes versnellingen naar de achterwielen jaagt. Volgens BMW heeft het flink aan de carrosserie van de M3 Touring moeten knutselen om te voorkomen dat de luchtweerstand ten opzichte van die van de M4 GT3 Evo zou toenemen. Om genoeg neerwaartse druk te realiseren, is de achterspoiler opvallend ver naar achteren geplaatst. Meer interessante weetjes: de koets van de M3 Touring 24H is vrijwel volledig opgetrokken uit met koolstofvezel versterkt kunststof. De achterportieren zijn stickers en zijn dus niet echt en het voorportier is langer dan bij een reguliere M3 Touring.

2 Bekijk reacties
BMW BMW 3-serie Supercars & Sportscars

Lees ook

Nieuws
BMW 3-serie Compact

Met deze BMW haal je iets aparts in huis voor niet al te veel geld - Liefhebber gezocht

Nieuws
BMW i3

Nieuwe BMW i3: elektrische 3-serie debuteert met bijna 470 pk!

BMW 335d klokje rond

BMW 335d M Sport Edition – 2011 – 524.084 km - Klokje rond

BMW 3-serie

BMW 3-serie (G20, 2019 - heden) - Occasion Aankoopadvies

Nieuws
BMW 3-serie E21

Deze BMW 3-serie is heerlijk eenvoudig - Liefhebber gezocht

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (2)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.