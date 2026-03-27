Nu de brandstofprijzen richting de €3 per liter gaan, richten we ons nog maar een keertje op de EV. Na de huis-, tuin- en keuken-EV’s van twee weken geleden en de premium-stroomverbruikers van vorige week, pakken we drie uiteenlopende krachtpatsers in gezinsverpakking erbij. Deze elektrische occasions kosten nog geen €25.000 en ogen nog erg hip en actueel. De Ford Mustang Mach-E en de Volvo C40 kun je nog steeds nieuw kopen, al heet de Volvo nu EC40. De MG Marvel R is een wat minder bekende elektrische occasion.

Natuurlijk hadden we de Tesla Model 3 kunnen kiezen, maar niet iedereen is gecharmeerd van deze vierwieler, of diens topman. Waaraan kun je je 25 mille nog meer besteden als je iets zoekt met 300 tot 400 pk?

Ford Mustang Mach-E 98kWh AWD First Edition - 2021 - 157.222 kilometer - €23.400

Ford nam een gewaagde stap door het iconische Mustang-label te plakken op zijn eerste serieuze EV. Voorzien van kenmerkende achterlichtunits, het galopperende paard her en der en van meet af aan potente krachtbronnen (minimaal 75 kWh/268 pk), boden de Amerikanen een qua modelnaam en vormgeving ‘levenslustiger’ alternatief voor de veel zakelijker Tesla Model 3. Wel nam men van Tesla diens grote touchscreen over, zodat de auto goed beslagen ten ijs kwam. Het moet gezegd: van meet af aan was de Mustang Mach-E behoorlijk succesvol. Deze Ford Mustang Mach-E paart de grootste krachtbron aan vierwielaandrijving in combinatie met de rijk uitgeruste First Edition.

De tot nu toe enige eigenaar reed er in ruim vier jaar anderhalve ton mee. Laadspecificaties: het AC-laadvermogen bedraagt 11 kW, zodat je er bijna zes uur over doet om van 20 procent naar 80 procent accuvulling te gaan. Snelladen gaat met 150 kW - dat beperkt de wachttijd tot 38 minuten. Een geremd trekgewicht (trekhaak aanwezig) van 750 kilo valt dan weer minder mee, maar wellicht heeft dat ook te maken met het speelse karakter van deze EV. Wie in een bocht namelijk te hard op het stroompedaal trapt, kan de achterkant gemakkelijk een stapje opzij laten doen, om hem daarna eenvoudig weer op te vangen. De auto reageert snel op stuurbewegingen, laat zich precies plaatsen en helt nauwelijks over - en dat voor een SUV van ruim twee ton! Het is dus niet enkel uiterlijke schijn. Keerzijde is dat het onderstel vrij stevig is, en dat terwijl de Mustang Mach-E met zijn interieur- en bagageruimte (inclusief bruikbare frunk) en een actieradius van 540 kilometer beslist geschikt is als reiswagen. Dat reizen doe je in veel luxe - van leren bekleding tot adaptieve cruisecontrol en van elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen tot panoramadak - maar de gebruikte materialen ontstijgen nauwelijks de middelmaat. Ook daarin is de Mustang Mach-E een echte Ford.

Signalement

Merk Ford

Type Mustang Mach-E 98 kWh AWD First Edition

Bouwjaar december 2021

Kilometerstand 157.222

Vraagprijs €23.400

Waar te koop? MHC Mobility Breda, Breda

Technische gegevens

Motor synchroonmotor, permanente magneet, 2 elektromotoren

Max. vermogen 258 kW/351 pk

Max. koppel 580 Nm

Leeggewicht 2.082 kilo

Bagageruimte 483 l/1.345 l

Max. aanhanger geremd 750 kilo

Gem. verbruik 18,7 kWh/100 km (WLTP)

0-100 km/h 5,1 s

Topsnelheid 180 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Volvo C40 Recharge Twin Intro Edition - 2021 - 138.910 kilometer - €23.900 (incl. btw)

Het lijkt wellicht vreemd om na de Mustang Mach-E met de C40 van Volvo aan te komen. Immers, de Belgische Zweed is bijna 30 centimeter korter – bijna een heel autosegment! Toch scheelt het qua beenruimte achterin bijvoorbeeld maar enkele centimeters, terwijl de hoofdruimte zelfs iets groter is. Ook is de kofferruimte wat kleiner, maar dat wordt indien nodig gecompenseerd met een geremd trekvermogen van een forse 1.800 kilo. Heb je geen uit de kluiten gewassen pubers (zijn interieurbreedte is minder riant), dan is de C40 een volwaardig en evenzo sportief gelijnd alternatief. Deze Volvo C40 heeft in dezelfde tijdspanne als de Ford minder gereden (door twee ex-eigenaren) en is daardoor iets duurder. Twee elektromotoren, op elke as een, zijn goed voor 408 pk - vlot zat, maar zuinig is anders. Dat en de kleinere accucapaciteit van 78 kWh dragen bij aan een actieradius van maximaal 420 kilometer. Laden gaat met 11 kW AC-laadvermogen, waardoor je er ruim 4,5 uur over doet om hem van 20 procent op 80 procent accuvulling te brengen. Snelladen gaat ook hier met 150 kW – dan is hetzelfde klusje in een half uur gepiept.

Wat betreft rijgedrag is er geen verschil met de XC40 uit die periode. De C40 is vrij stevig, waardoor je weinig last hebt van het forse gewicht van 2.100 kilo. Het leidt gelukkig niet echt tot afbreuk aan het comfort. De auto ligt goed op de weg en dat maakt hem plezierig op de lange afstand. Het vermogen is goed te doseren, waardoor je vaak niet merkt dat je met ruim 400 pk onderweg bent. Het stroompedaal vloeren zorgt weliswaar voor een krachtexplosie, maar tractieproblemen (vierwielaandrijving!) zijn er niet. Het interieur kennen we grotendeels uit de XC40, al biedt de C40 iets meer mooie details, waarmee de C40 op dit punt afstand neemt van de Mustang Mach-E. Die is echter weer wat luxueuzer.

Signalement

Merk Volvo

Type C40 Recharge Twin Intro Edition

Bouwjaar december 2021

Kilometerstand 138.910

Vraagprijs €23.900 (incl. btw)

Waar te koop? Seldenrijk B.V., Harderwijk

Technische gegevens

Motor synchroonmotor, permanente magneet, 2 elektromotoren

Max. vermogen 300 kW/408 pk

Max. koppel 660 Nm

Leeggewicht 2.102 kilo

Bagageruimte 419 l/1.205 l

Max. aanhanger geremd 1.800 kilo

Gem. verbruik 23,8 kWh/100 km (WLTP)

0-100 km/h 4,7 s

Topsnelheid 180 km/h

MG Marvel R Performance - 2022 - 59.675 kilometer - €24.995 (incl. btw)

De geportretteerde Mustang Mach-E en C40 hebben twee elektromotoren aan boord, in deze MG Marvel R huizen er zelfs drie! Toch is de Chinese Brit met 288 pk de zwakst gemotoriseerde EV van dit drietal. En met 69,9 kWh is de accucapaciteit eveneens het geringst. 11 kW AC-laden van 20 procent naar 80 procent duurt een ruime vier uur, snelladen gaat met - slechts - 94 kW, waardoor je een krappe drie kwartier aan de snellaadpaal staat voor dezelfde exercitie. Qua stroomverbruik houdt hij het midden tussen Ford en Volvo. Na maximaal 370 kilometer is de stroom op, terwijl het geremde trekvermogen gelijk is aan dat van de Mustang Mach-E. Kortom: weinig opzienbare specificaties, en dat zorgt samen met de relatieve onbekendheid van het model voor kansen voor de occasionkoper. De P-461-XG is de jongste, heeft veruit de laagste kilometerstand en staat bij de merkdealer (die een vraagprijs vermeldt inclusief een jaar Bovag-garantie) te wachten op zijn tweede baasje. Dat baasje mag gerust gezinshoofd zijn, want de Marvel die een meer rechttoe-rechtaan-SUV is dan een coupé-SUV, biedt inzittenden en bagage alle ruimte. Een frunk schittert door afwezigheid, maar voor de rest overheerst weldaad, niet in het minst door het in cognackleur uitgevoerde interieur, waarvan het meubilair een combinatie van leer en alcantara is. Daarnaast zit er van alles op en aan deze occasion, wat hem een gerieflijke en ontspannen reisgezel maakt. Van Bose-audio tot elektrisch bediend glazen panoramadak en van led-sfeerlicht tot een elektrische achterklep. Leggen we de uitrustingsspecificaties van dit trio naast elkaar, dan blijkt dat de Marvel R toch de rode lantaarn draagt. En over rood (= gevaar) gesproken; de veiligheidssystemen zijn soms net wat te ‘zenuwachtig’ afgesteld.

Wie bij deze Performance-uitvoering denkt aan sportwagenachtige rijeigenschappen, heeft het mis. De Marvel R is comfortabel geveerd en gedempt, waardoor het op snelwegen prettig cruisen is, maar in bochten helt hij enigszins over.

Signalement

Merk MG

Type Marvel R Performance

Bouwjaar juni 2022

Kilometerstand 59.675

Vraagprijs €24.995

Waar te koop? Van Mossel MG Den Bosch, Den Bosch

Technische gegevens

Motor synchroonmotor, permanente magneet, 3 elektromotoren

Max. vermogen 212 kW/288 pk

Max. koppel 665 Nm

Leeggewicht 1.920 kilo

Bagageruimte 357 l/1.546 l

Max. aanhanger geremd 750 kilo

Gem. verbruik 20,9 kWh/100 km (WLTP)

0-100 km/h 4,9 s

Topsnelheid 200 km/h

Deze week drie elektrische occasions op stroomkracht. Welke moet het worden?

Zoek je een krachtig gemotoriseerde EV, dan is de efficiënte Tesla Model 3 vaak eerste keus. Wie echter niet in het huidige equivalent van de Opel Kadett wil rijden, vindt in de Ford Mustang Mach-E een leuk alternatief: eveneens zuinig en toch ook sportief. De slechts drie jaar gevoerde Volvo C40 is zeldzamer en hoogwaardiger, maar een stuk ‘dorstiger’. De MG Marvel R is een gevalletje veel voor weinig, maar het Performance-label komt niet echt uit de verf: comfort overheerst. Wat zou jouw keuze zijn?