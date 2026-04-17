Enkele jaren geleden waren de elektrische versies van de Hyundai Kona en Kia Niro niet aan te slepen. Voor niet al teveel geld had je een compacte hoogzitter met een acceptabel rijbereik, waarmee het duo aardig voldeed aan de wensen van velen. Omdat we in 'Op zoek naar ...' al eens aandacht besteedden aan de hybride-versies van dit succesvolle duo, gaan we nu vol-elektrisch.

Aanmerkelijk onbekender is de MG 4, wat zich vertaalt in concurrerende occasionprijzen. Met andere woorden: voor hetzelfde geld rijd je in een jongere Chinees-met-Britse-genen die een beduidend lagere kilometerstand heeft. Weet de 4 zich ook op andere vlakken staande te houden of wordt hij door de Zuid-Koreanen in de tang genomen als we met 15 mille gaan shoppen?

Hyundai Kona Electric 64kWh Fashion - 2020 - 156.117 kilometer - €14.950 (incl. btw)

Aan het begin van dit decennium nam de tweeling Hyundai Kona Electric en Kia e-Niro een unieke plaats in ons automobiele landschap in: met hun hogere instap en dito zit, bescheiden formaat (tussen B- en C-segment in), acceptabele reikwijdte en een niet al te hoge prijs, vormden ze een aantrekkelijk alternatief tussen enerzijds de kleinere EV’s (Renault Zoe, Volkswagen e-Up) en aan de andere kant de Tesla’s van deze wereld. En tweeling of niet, Kona en Niro verschilden best van elkaar. Zo is laatstgenoemde een stukje groter, wat met name tot uitdrukking komt in de grotere bagageruimte (451 tegenover 332 liter) en de beenruimte achterin. Helaas is de e-Niro (daardoor) ook 200 kilo zwaarder, dus je betaalt meer motorrijtuigenbelasting. Eerst de Kona. In Friesland komen we deze Hyundai Kona tegen. De enige - zakelijke - rijder reed ruim anderhalve ton met de J-269-RB, toch wijst de SoH-check nog 100 procent aan. We hebben bij AutoWeek vaker gezien bij de accu-degradatietest: Hyundai en Kia scoren uitstekend. AC-laden (11 kW) duurt bijna vier uur, aan de snellader (80 kW) ben je 47 minuten kwijt om van 20 procent naar 80 procent te gaan, als reikwijdte wordt 449 kilometer opgegeven. De voorwielen hebben soms moeite grip te houden bij voluit accelereren, voor de rest is de Kona Electric een gemoedelijke reisgezel. Comfort, ergonomie en bouwkwaliteit noteren allemaal ruime voldoendes, al ontwaren we in het interieur hier en daar wat mindere kunststofsoorten. Als Fashion zit deze occasion aardig in zijn spullen. Autonome cruisecontrol, climatecontrol, navigatiesysteem … Het is allemaal present, maar beide andere occasions hebben dat ook plus enkele dingen die de Kona ontbeert. Zo onderscheidt hij zich als enige met een head-up display. Wel scoorde de Kona ten opzichte van zijn concernbroeder vijf in plaats van vier EuroNCAP-sterren en hij mag een - weliswaar bescheiden - aanhangertje trekken, de Kia niet. De vraagprijs is een rijklaarprijs, voor garantie moet bijbetaald worden.

Signalement

Merk Hyundai

Type Kona Electric 64kWh Fashion

Bouwjaar december 2020

Kilometerstand 156.117

Vraagprijs €14.950 (incl. btw)

Waar te koop? Auto De Vries, Sint-Jacobiparochie

Technische gegevens

Motor synchroonmotor, permanente magneet

Max. vermogen 150 kW/204 pk

Max. koppel 395 Nm

Leeggewicht 1.510 kilo

Bagageruimte 332 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 300 kilo

Gem. verbruik 14,3 kWh/100 km (WLTP)

0-100 km/h 7,6 s

Topsnelheid 167 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Kia e-Niro 64 kWh ExecutiveLine - 2020 - 153.417 kilometer - €13.693 (incl. btw)

Interessant vergelijkingsmateriaal is deze Kia e-Niro. Bouwjaar en kilometerstand zijn overeenkomstig (en ook hier een SoH-certificaat dat nog de volle 100 procent aangeeft), maar de vraagprijs ligt €1.300 lager, mogelijk het gevolg van het grotere occasionaanbod. Maar omdat de e-Niro ruim 200 kilo zwaarder is, betaal je wel méér motorrijtuigenbelasting. En dat is niet het enige verschil met bovenstaande Kona. Deze e-Niro moet het met 7,2 kW doen als het om AC-laden gaat. Van 20 procent naar 80 procent duurt daardoor ruim zes uur. Snelladen gaat wel eveneens met 80 kW - dit duurt 49 minuten. Het stroomverbruik ligt iets hoger, toch ligt de actieradius met 455 kilometer óók iets hoger.

De e-Niro heeft een iets sportievere inslag. Zo heeft hij een multilink achterwielophanging in plaats van semi-onafhankelijk en is achter een stabilisatorstang gemonteerd. Pakken we het meetlint erbij, dan blijkt de e-Niro overall het ruimst, maar het verschil is geringer dan de grotere lengte doet vermoeden. En in de breedte biedt hij juist de minste ruimte. Qua veiligheidsvoorzieningen en comfortzaken zit hij tussen de anderen in. Als enige scoort deze ExecutiveLine met cross traffic warning, een knieairbag voor de bestuurder, parkeersensoren rondom, tweezone-climatecontrol, elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugen, leren bekleding, stoelkoeling, verwarmd stuur en een draadloze telefoonlader. Niks mis mee. Binnenin overheersen donkere tinten met hier en daar een lichtgekleurd biesje en aluminiumafwerking. Het is net iets fantasievoller vormgegeven dan in zijn Hyundai-broertje. Die oogt vanbuiten weer wat expressiever. Net als de Kona ligt de Niro stabiel op de weg met hier en daar inderdaad dat vleugje dynamiek (vrij stevige vering en demping). Enigszins spelbreker hierbij is de besturing: erg licht en afstandelijk. Kortom: beide concerngenoten bieden ieder hun eigenaardigheden, met globaal gezien een aantrekkelijker prijs/prestatieverhouding voor de e-Niro, maar met snellere laadtijden voor de Kona Electric. Garantie in overleg.

Signalement

Merk Kia

Type e-Niro 64 kWh ExecutiveLine

Bouwjaar april 2020

Kilometerstand 153.417

Vraagprijs €13.693 (incl. btw)

Waar te koop? Autopoint Dordrecht, Dordrecht

Technische gegevens

Motor synchroonmotor, permanente magneet

Max. vermogen 150 kW/204 pk

Max. koppel 395 Nm

Leeggewicht 1.712 kilo

Bagageruimte 451 l/1.405 l

Max. aanhanger geremd 0 kilo

Gem. verbruik 15,9 kWh/100 km (WLTP)

0-100 km/h 7,8 s

Topsnelheid 167 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

MG 4 Standard Range - 2022 - 58.183 kilometer - €14.850

Nieuwelingen moeten zich altijd eerst bewijzen. In het begin uit zich dat niet zelden in een bovengemiddelde afschrijving en als een bepaald merk/model niet aanslaat, dan blijft dat zo. Dat kan deze MG 4 tot een outsider voor beide Zuid-Koreanen maken. Immers, de JGZ-56-Z (sinds de import in 2025 één eigenaar gehad) is een heel stuk jonger en heeft een nog bijna maagdelijke kilometerstand. De 4 zit qua afmetingen tussen de bloedbroeders in - is wel wat lager, wat hem eerder hatchback dan cross-over maakt - maar hij biedt achterin wat meer beenruimte. Hier afwijkende techniek: LFP-accu in plaats van lithium-ion en achterwielaandrijving in plaats van aangedreven voorwielen. Accucapaciteit en vermogen liggen op een wat lager niveau. AC-laden gaat met een bescheiden 6,6 kW (20 procent tot 80 procent in iets meer dan vijf uur), snelladen kan met 88 kW (hetzelfde kunstje is na 34 minuten gepiept). Na maximaal 350 kilometer is de prik op, bi-directioneel laden (V2L) is als enige op de 4 mogelijk. Nog meer pluspunten? Hij mag 500 kilo geremd trekken, gaat standaard weg met zes maanden garantie en vanwege zijn jongere leeftijd is deze occasion behept met moderne veiligheidsvoorzieningen. We noemen verkeersbordherkenning, emergency call en een botswaarschuwingssysteem. Al met al is de e-Niro toch het royaalst uitgerust.

Zijn achterwielaandrijving draagt bij aan zijn aansprekende rijeigenschappen. De besturing is goed uitgewogen, de voorwielen volgen de stuurbewegingen gewillig op. Begin je halverwege een bocht te accelereren, dan duwen de achterwielen de neus een beetje naar binnen. In combinatie met het direct beschikbare koppel wordt een bochtig traject een leuke exercitie. De onderstelafstemming is daarbij goed voor elkaar. Dwarsrichels worden netjes verwerkt en vering en schokdemping bezitten een licht sportieve inslag. Bijkomend voordeel van achterwielaandrijving is de korte draaicirkel. Kortom: de MG 4 is een prettig sturende auto, het merkembleem best waardig.

Blijft de vraag of dit alles voldoende is om erkende toppers als Kona Electric en e-Niro links te laten liggen. En vergeet de smaakgevoelige knaloranje lak niet!

Signalement

Merk MG

Type 4 Standard Range

Bouwjaar november 2022

Kilometerstand 58.183

Vraagprijs €14.850

Waar te koop? Joosen Auto´s B.V., Ulicoten

Technische gegevens

Motor synchroonmotor, permanente magneet

Max. vermogen 125 kW/170 pk

Max. koppel 250 Nm

Leeggewicht 1.635 kilo

Bagageruimte 363 l/1.177 l

Max. aanhanger geremd 500 kilo

Gem. verbruik 17,0 kWh/100 km (WLTP)

0-100 km/h 7,7 s

Topsnelheid 160 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Twee oudgedienden en een nieuweling. Welke elektrische occasion moet het worden?

Succesvolle EV’s, dat zijn de Hyundai Kona Electric en Kia’s e-Niro. Dat houdt de occasionprijzen relatief pittig. Nieuweling MG 4 biedt voor hetzelfde geld een heel wat jongere occasion die dit op enkele punten ook uitdraagt (V2L, veiligheidssystemen). Bovendien rijdt hij leuk, dankzij zijn achterwielaandrijving. Maar is dat voor jou voldoende om de Zuid-Koreanen links te laten liggen en de Britse Chinees te kiezen? We horen het weer graag.