Het is de droom van de EV-rijder: de accu van je elektrische auto in een spreekwoordelijke flits opladen. Deze elektrische raceauto kan dat!

Een elektrische auto maken is niet zo eenvoudig, een elektrische raceauto ontwikkelen al helemaal niet. Niet alleen moet een elektrische raceauto snel zijn, hij moet zijn elektrokracht ook langdurig kunnen leveren. Minsten zo belangrijk is dat je je elektrische racemonster ook weer snel vol kunt laden en dat een ‘pitstop’ dus niet uren duurt. Deze Nederlandse The Revolution geheten elektrische raceauto van het InMotion geheten studententeam van de Technische Universiteit Eindhoven kan dat!

The Revolution is een LMP3-achtige raceauto waarvan je de accu in slechts 4 minuten van 10 tot 80 procent van zijn kunnen weer vol kan laden. In 3 minuten en 26 seconden is het pakket tot 70 procent van zijn capaciteit volgeladen. Dat heeft de The Revolution niet alleen te danken aan het vrij hoge laadvermogen van 322 kW dat hij aankan, maar ook aan het feit dat het accupakket niet zo groot is. Het door InMotion zelf ontwikkelde accupakket bestaat acht modules met elk 48 accucellen, samen goed voor een capaciteit van 29,2 kWh.

Meer interessante cijfers? Hebben we. Zo heeft het gevaarte twee samen 440 pk en 1.040 Nm sterke elektromotoren. De elektrische scheurneus – gebouwd rond het chassis van een Ginetta G58 – legt slechts 1.350 kilo in de schaal en is in staat om in minder dan 10 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 200 km/h te zoemen. De 100 km/h staat in minder dan vier tellen op de digitale klok. Voor een EV indrukwekkender is de topsnelheid. Die bedraagt 300 km/h.

In augustus liet InMotion de elektrische LMP3-raceauto uit op Circuit Zolder en zette her racemonster een tijd neer van 1:44,580 (zes seconden verwijderd van het baanrecord).

InMotion is nog niet helemaal tevreden. Het zegt het batterijpakket en de auto verder te willen verfijnen en zit ruimte voor onder meer hogere efficiëntie.