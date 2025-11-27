De ene automarkt is de andere niet, met als gevolg dat er ver buiten Nederland totaal andere auto's rondrijden dan hier. We zakken af naar Japan, waar de Toyota Probox is vernieuwd.

Vrijwel alle autofabrikanten voeren periodiek wijzigingen op modellen door om ze zo actueel mogelijk te houden. De ene keer is dat een facelift, de andere keer een modeljaarupdate. Toyota neemt nu de Probox subtiel onder handen. De Toyota Probox is een eenvoudige stationwagon die er als personenauto en als bedrijfswagen is. De wijzigingen moeten Toyota's rudimentaire equivalent van een Dacia Jogger weer net even frisser maken. Dat kan bij de Probox tegenwoordig geen kwaad. De huidige generatie beleefde zijn debuut in 2014 en is dus bijna 12 jaar oud.

De noviteiten die Toyota naar de Probox brengt, hebben voor de Nederlandse consument natuurlijk geen enkele waarde. De Probox krijgt een nieuw instrumentarium met 4,2 inch metend digitaal display ernaast, een automatische binnenspiegel die optioneel is uit te rusten met het schermpje waarop de achteruitrijcamera zijn kunsten vertoont en verbeterde stoelen. Samen met een handjevol nieuwe en verbeterde veiligheidssystemen dienen ze puur als flinterdun excuus om de Probox weer eens op het podium te tillen.

In het huidige internationale autolandschap is de Toyota Probox een frisse wind van schaamteloze eenvoud. De stationwagon gaat met zijn makkelijk schoon te houden stoelhoezen, achterbank zonder hoofdsteunen en doodeenvoudige interieur tegen elke actuele autotrend in. Hij is niet ruig, hij is niet bezaaid met barokke lijnen of agressieve vouwen. De Probox doet zijn taak al ruim een decennium zonder overdadig geroeptoeter, verstoken van enige vorm van visuele overdaad.

De Toyota Probox is leverbaar met een 109 pk en 136 Nm sterke 1.5 benzinemotor die z'n krachten naar de voorwielen of naar alle vier de wielen stuurt. De stationwagon is zelfs met een hybride aandrijflijn leverbaar. In de hybride variant wordt een 73 pk sterke benzinemotor aan een 61 pk sterke elektromotor geknoopt, een samenspel dat goed is voor 100 pk. Bescheiden, net als de auto. Minstens zo bescheiden is zijn vanafprijs. De Toyota Probox - die zelfs een zustermodel heeft van Mazda - kost in Japan omgerekend minimaal €10.500!